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Cuatro funciones de ChatGPT en PowerPoint que optimizan el trabajo

El apartado de actualización modifica diapositivas ya existentes sin alterar el contenido original, facilitando la adaptación de títulos, reformulación de textos y ajustes de tono

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PowerPoint - ChatGPT - IA - Microsoft - tecnología - 25 de mayo
El complemento de ChatGPT para PowerPoint se basa en cuatro módulos clave. (Imagen ilustrativa Infobae)

El lanzamiento global en beta del complemento de ChatGPT para Microsoft PowerPoint representa un avance relevante en la automatización de tareas dentro del entorno empresarial. Esta integración incorpora cuatro capacidades diferenciadas —generar, actualizar, auditar y refinar presentaciones— que transforman la manera en la que los equipos de startups y founders abordan la creación de pitch decks, informes para inversores o presentaciones comerciales.

Al funcionar como panel lateral nativo en PowerPoint y enlazarse con servicios como Gmail, Outlook y SharePoint, el complemento permite aprovechar contexto real del negocio y reducir el tiempo de trabajo manual a simples iteraciones guiadas por prompts.

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Funcionalidades de ChatGPT en PowerPoint para agilizar presentaciones empresariales

El complemento de ChatGPT para PowerPoint se basa en cuatro módulos clave que abordan necesidades concretas del proceso de elaboración de presentaciones. La función de generación permite crear presentaciones completas desde un simple prompt en lenguaje natural, partiendo de temas, esquemas o incluso documentos PDF y archivos Word.

El debut global en beta de ChatGPT para PowerPoint impulsa la automatización de tareas en empresas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
El debut global en beta de ChatGPT para PowerPoint impulsa la automatización de tareas en empresas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Esto resulta especialmente útil para quienes suelen postergar la primera versión de un pitch deck o necesitan materializar ideas rápidamente.

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El apartado de actualización modifica diapositivas ya existentes sin alterar el contenido original, facilitando la adaptación de títulos, reformulación de textos y ajustes de tono. Esta capacidad se vuelve indispensable cuando se requiere adaptar una presentación a solicitudes específicas de inversores o comités.

El análisis de narrativa es otra de las innovaciones de este complemento. ChatGPT es capaz de leer y auditar la coherencia y el flujo de una presentación completa, detectando si la secuencia entre problema, solución, mercado y tracción es lógica y comprensible. Este recurso ayuda a fortalecer el storytelling y la claridad del mensaje.

PowerPoint - ChatGPT - IA - Microsoft - tecnología - 25 de mayo
El apartado de actualización modifica diapositivas ya existentes sin alterar el contenido original. (Imagen ilustrativa Infobae)

Finalmente, el módulo de refinamiento se centra en mejorar la redacción y la coherencia final del documento. Resulta especialmente valioso en equipos de startups que no cuentan con un diseñador a tiempo completo, permitiendo entregar presentaciones pulidas listas para audiencias exigentes.

Comparativa entre ChatGPT y Copilot en la creación de presentaciones con IA

La elección entre ChatGPT y Microsoft Copilot dentro de PowerPoint se ha convertido en un tema de interés para los responsables de startups tecnológicas. Copilot destaca por su integración profunda con el entorno Microsoft 365, permitiendo una administración centralizada de seguridad, TI y continuidad operativa, lo que lo vuelve una opción atractiva para empresas ya inmersas en Teams, SharePoint y Outlook empresarial.

Por su parte, ChatGPT aporta mayor flexibilidad en la generación de contenido, calidad en la redacción y capacidad de análisis narrativo. Usuarios pioneros han señalado que este complemento suele producir textos más creativos y estructurados, ventaja que resulta determinante en presentaciones donde el relato es clave para captar la atención de clientes o inversores.

PowerPoint - ChatGPT - IA - Microsoft - tecnología - 25 de mayo
ChatGPT es capaz de leer y auditar la coherencia y el flujo de una presentación completa. (Imagen ilustrativa Infobae)

En la práctica, muchos equipos optan por combinar ambas soluciones: Copilot para tareas operativas y actualizaciones internas, y ChatGPT para presentaciones externas o rondas de financiamiento donde la excelencia en el mensaje es prioritaria.

Restricciones actuales y consideraciones para founders

El uso de la versión beta de ChatGPT en PowerPoint presenta ciertas limitaciones que deben ser tomadas en cuenta, sobre todo por startups que requieren mantener altos estándares de identidad visual o trabajan en sectores regulados.

El control sobre el diseño avanzado, plantillas personalizadas y branding corporativo aún es limitado, lo que obliga a realizar ajustes manuales si se buscan resultados completamente alineados con las guías de marca.

ChatGPT es un sistema de inteligencia artificial conversacional desarrollado por OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
ChatGPT es un sistema de inteligencia artificial conversacional desarrollado por OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En cuanto a la gestión de fuentes tipográficas, no todas las personalizaciones se conservan, un dato relevante para empresas con identidad visual definida. Además, la validación de los datos generados es una tarea obligada: la herramienta puede producir contenido convincente pero incorrecto, por lo que es imprescindible revisar cifras, métricas y afirmaciones antes de exponerlas ante inversores.

La privacidad representa otro punto crítico, especialmente si se decide conectar el complemento con servicios como SharePoint o correos corporativos. Es necesario revisar las políticas de datos de OpenAI, sobre todo en sectores como fintech o healthtech donde la protección de la información es prioritaria.

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