HONOR 600 |Dale vida a tus fotos y conviértelas en video usando IA gratis

Así funciona la IA que convierte imágenes en video en el HONOR 600

La edición de fotos usando inteligencia artificial ya es una función que muchos usan desde su teléfono movil, por eso HONOR ahora presenta una herramienta que va más allá: la posibilidad de crear videos cortos a través de imágenes que tenemos en nuestra galeria.

Previo a su lanzamiento en Colombia, en Infobae Tecno tuvimos la oportunidad de conocer en exclusiva el funcionamiento de esta herramienta, que permite crear contenidos cortos, como animar una foto antigua de un familiar, ver el crecimiento de una persona desde niño hasta su adultez o darle vida al dibujo de un hijo.

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Cómo se puede convertir las fotos en video desde el celular

En el corazón de este nuevo teléfono se encuentra IA Image to Video 2.0, una función que permite seleccionar entre una y tres imágenes y transformarlas en videos dinámicos de entre tres y cinco segundos. La herramienta utiliza prompts, es decir, instrucciones de texto personalizables que orientan a la IA sobre el tipo de animación, ambiente o narrativa que el usuario desea plasmar.

“Este es el primer modelo multimodal de generación de video en el mundo, que permite combinar imágenes y textos”, explica Kenet Segura, PR Manager de HONOR en Colombia.

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El sistema integra generación automática de audio ambiental, adaptando sonidos al contenido visual y las instrucciones de texto insertadas por el usuario.

Además, la herramienta ofrece una biblioteca de diecinueve plantillas editables, y una modalidad de estilo libre donde el usuario diseña la animación desde cero.

La función también integra generación automática de audio ambiental que se adapta al contenido de las imágenes y las instrucciones del prompt. Por ejemplo, si el texto menciona un bar de rock, la IA incorpora un fondo sonoro acorde, brindando así una experiencia audiovisual más inmersiva.

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La herramienta es completamente nativa y “no requiere instalaciones adicionales. Todas las funcionalidades de IA están presentes desde el momento del desembalaje”, destaca Segura. El acceso puede realizarse mediante un botón lateral dedicado a la IA o directamente desde la galería, facilitando la edición e impulsando la creatividad instantánea.

La IA ofrece un mundo de posibilidades creativas, como simular la evolución personal a través de imágenes de la infancia y la adultez, o crear escenarios surrealistas con mascotas, arte contemporáneo y diferentes estilos visuales. “La versatilidad que nos da el prompting es enorme. Nos permite darle rienda suelta a la creatividad en todos los sentidos posibles”, afirma Segura.

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El HONOR 600 introduce la primera función multimodal de IA que transforma imágenes y textos en videos cortos directamente desde un smartphone.

Como parte de un compromiso ambiental, la marca ha establecido una limitación inicial de diez videos generados al día durante los primeros tres meses de uso. “No queremos sobreexplotar ni darle una sobrecapacidad a la funcionalidad, también por las repercusiones medioambientales del procesamiento intensivo de IA”, señala Segura, quien aclara que esta política está sujeta a futuras revisiones globales.

Qué otras funciones de IA tendrá el teléfono

El HONOR 600 no se limita a la animación de imágenes. Integra más de cuarenta funciones de inteligencia artificial, resaltando el nuevo Agente de Fotografías con IA. Esta función permite editar imágenes mediante lenguaje natural: basta con describir la modificación deseada —eliminar objetos, cambiar fondo, modificar la ropa— para que la IA la ejecute de inmediato, simplificando procesos que antes requerían aplicaciones especializadas.

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Entre las herramientas también está el borrador IA de objetos, la expansión de imágenes, el ajuste de rostro y la edición de outfits, todas nativas y accesibles desde la galería del dispositivo. Las funciones de la generación anterior, HONOR 400, también están presentes, ampliando el abanico de posibilidades para la edición móvil avanzada.

Otras novedades del HONOR 600

El teléfono también integra una batería de 7000 mAh, la más grande en la historia de la serie N, lograda gracias a una tecnología de apilamiento que no aumenta el grosor ni el peso del dispositivo.

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El motor de programación de batería con IA permite hasta dos días de uso intensivo, manteniendo funciones esenciales incluso a temperaturas de hasta -20 ℃. La carga rápida HONOR SuperCharge de 80W permite recargar la batería en menos de dos horas, y la carga inversa de 27W facilita alimentar otros dispositivos, incluidos los de iOS.

El sensor de cámara de 200 MP, junto a IA Remosaic y mejoras como Color Engine y Super Zoom IA 2.0, optimiza la fotografía nocturna en el HONOR 600.

La pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas alcanza un brillo máximo de 8000 nits, con 458 píxeles por pulgada y una frecuencia de actualización de 120 Hz. La atenuación de 3840 Hz y la representación de 1.070 millones de colores permiten una visualización óptima incluso bajo la luz solar intensa. El Modo Luz Solar y la tecnología HONOR Eye Comfort Display optimizan el brillo y protegen la vista durante largos periodos de uso.

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El diseño ultradelgado y resistente, con cuerpo unibody de formado en frío y certificaciones IP68, IP69 y IP69K para protección contra agua, polvo y temperaturas extremas, se complementa con el bisel más delgado del sector, de apenas 0,98 milímetros.