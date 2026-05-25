La respuesta de Thiago Almada cuando le preguntaron por el interés de River Plate

Entre los jugadores del Atlético de Madrid que se pondrán a disposición del cuerpo técnico de la selección argentina está Thiago Almada, uno de los candidatos a integrar la nómina definitiva de Lionel Scaloni. El volante ofensivo no tuvo la mejor de sus temporadas en el Colchonero y, en medio de los rumores de una presunta salida, su nombre apareció en el radar de River Plate. Sin embargo, evitó alimentar las especulaciones.

“No he hablado, ahora estoy enfocado en la Selección”, le dijo Almada a ESPN cuando fue consultado en el aeropuerto por los rumores que lo vinculan con el club de Núñez. Ante una segunda pregunta sobre si le gustaría vestir la camiseta del Millonario, respondió: “No sé, la verdad”.

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El mediapunta de 25 años disputó 40 partidos en la presente temporada, convirtió cuatro goles y dio dos asistencias en su primer año en el club español, pero no superó el 40% de los minutos en ninguna de las cuatro competiciones que afrontó el equipo de Diego Cholo Simeone. Incluso, desde Europa informaron que Almada es considerado transferible.

Thiago Almada tiene altas posibilidades de marcharse del Atlético de Madrid en el próximo mercado de pases (REUTERS/Bruna Casas)

A pesar de esto y las especulaciones respecto al interés de River, que hizo un sondeo hace algunos meses en una gestión encabezada por el presidente Stefano Di Carlo, Thiago Almada evitó hablar sobre su futuro. “Estoy mentalizado en la selección, después veremos qué pasa”, comentó en el aeropuerto a la espera de la convocatoria de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

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El jugador surgido en Vélez se mostró confiado con sus posibilidades de integrar la nómina de 26 futbolistas. “Muy ansioso, muy feliz y a esperar la lista. A los hinchas les agradezco por el apoyo y vamos a defender el país como se debe”, afirmó, y luego añadió: “Estoy muy positivo y espero estar”.

Su presente con la camiseta argentina contrasta con su temporada en Madrid. Almada se asentó como una pieza clave para Scaloni y una de las figuras del equipo en 2025, con goles decisivos ante Uruguay y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas y una actuación destacada en la goleada frente a Brasil. Ese rendimiento lo dejó bien posicionado para el próximo Mundial, con la posibilidad de tener un papel más importante que en Qatar 2022. Aquel torneo lo encontró entrando a última hora de la convocatoria junto a Ángel Correa —otro jugador que se lo relacionó con River tras su gran paso por Tigres de México— por las lesiones de Nicolás González y Joaquín Correa.

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Thiago Almada es una de las fijas en la lista de la selección argentina para el Mundial 2026 (REUTERS/Rodrigo Valle)

River sigue de cerca la situación de Almada porque entiende que el jugador podría cambiar de club, aunque en Núñez reconocen la complejidad del movimiento. La operación aparece condicionada por dos obstáculos: el costo económico y la situación deportiva del jugador. El volante surgido en Vélez Sársfield tiene contrato hasta mediados de 2030 con el Atlético de Madrid, que pagó cerca de 40 millones de euros por su pase.

El Millonario ya habría abrochado su primer refuerzo de cara al segundo semestre del 2026 y también está relacionado con la selección argentina: tendría acordado el arribo de Nicolás Otamendi. El marcador central quedó con el pase en su poder tras su salida del Benfica de Portugal y el Millonario le ofreció un vínculo por 18 meses al central de 38 años.

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Luego de la caída en la final del Torneo Apertura contra Belgrano de Córdoba, en los pasillos del Monumental también se comenzó a analizar cómo será el mercado de pases en el plano de las salidas. Entre los nombres más rutilantes se encontrarían Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Paulo Díaz, Fabricio Bustos, entre otros.