La sanción que recibió Boca por actos racistas contra Cruzeiro y las medidas que deberá cumplir ante Universidad Católica (REUTERS/Tiago Trindade)

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) sancionó al Club Atlético Boca Juniors con una multa total de USD 105.000 por conductas discriminatorias y otras infracciones registradas durante el partido ante Cruzeiro del 28 de abril en el estadio Mineirão, de Belo Horizonte. La resolución, emitida por la Comisión Disciplinaria del organismo, obliga al club xeneize a cumplir parte de las sanciones este jueves, cuando reciba a Universidad Católica de Chile en La Bombonera por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

El fallo del tribunal disciplinario —integrado por Eduardo Gross Brown como presidente, Amarilis Belisario como vicepresidente y Cristóbal Valdés como miembro— detalla tres infracciones separadas. La más onerosa corresponde al artículo 15.2 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, que penaliza los actos de discriminación por parte de los aficionados de un club: la multa fijada en ese punto asciende a USD 100.000. Las otras dos sanciones se derivan de la infracción al artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la CONMEBOL Libertadores 2026 —USD 5.000— y de una advertencia formal por el artículo 11.2, literal m, del Código Disciplinario, que regula el retraso en el inicio o reanudación de un partido.

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El origen de la sanción más grave fue el comportamiento de un hincha argentino que, durante el encuentro del 28 de abril, realizó gestos racistas en dirección a la parcialidad local. El torcedor, de 29 años, fue detenido en flagrante por la Policía Militar en el Mineirão y posteriormente quedó a disposición de la Justicia de Minas Gerais, que lo declaró imputado por el delito de racismo con agravante, al haberse difundido el hecho a través de redes sociales. La CONMEBOL abrió los expedientes contra el club el 12 de mayo, tras revisar el informe del árbitro y las imágenes del partido.

La sanción que recibió Boca por actos racistas contra Cruzeiro y las medidas que deberá cumplir ante Universidad Católica

El artículo 15.2 del reglamento establece que “cualquier club cuyos aficionados insulten o atenten contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas, por cualquier medio, por motivos de color de piel, raza, sexo u orientación sexual, etnia, idioma, credo u origen, discapacidad, posicionamiento político o ideología, poder adquisitivo o lugar de nacimiento, será sancionado con una multa de al menos USD 100.000”. En caso de reincidencia, esa cifra puede escalar hasta los USD 400.000. La resolución también advierte expresamente a Boca que, de repetirse infracciones de similar naturaleza, serán de aplicación las consecuencias previstas en el artículo 27 del mismo Código.

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Ambas multas —USD 100.000 y USD 5.000— serán debitadas de forma automática del importe que la CONMEBOL debe transferirle al club en concepto de derechos de televisión o patrocinio, según consta en el documento oficial del tribunal.

Más allá del impacto económico, la resolución impone a Boca obligaciones concretas para el partido del jueves ante los “Cruzados”. El club deberá exhibir un cartel con la leyenda “EL RESPETO ES TITULAR” en el protocolo de inicio del encuentro, al momento de la formación de los equipos frente a la tribuna de honor. Además, esa misma frase deberá proyectarse en la pantalla gigante de La Bombonera desde dos horas antes del pitazo inicial hasta el final del partido, con excepción de los momentos reservados a las activaciones deportivas y comerciales de la competencia. El diseño y las medidas de ambos materiales serán definidos y enviados por la Dirección de Marketing de la CONMEBOL. A eso se suma la obligación de publicar, durante los tres días previos al partido, una campaña en las redes sociales oficiales del club con la misma consigna, sujeta a aprobación previa del organismo.

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Boca viene de empatar como local ante Cruzeiro en La Bombonera (REUTERS/Agustin Marcarian)

El contexto deportivo le agrega peso al partido en el que Boca deberá cumplir estas condiciones. El Xeneize llega a la última fecha del Grupo D con 7 puntos, detrás del segundo en la tabla que es Cruzeiro —que suma 8 y tiene ventaja en el desempate olímpico adoptado por la CONMEBOL esta temporada—, y con la obligación de ganar para clasificar a los octavos de final. Un triunfo ante Universidad Católica (líder con 10) le garantizaría el pasaje a la siguiente ronda sin depender de otros resultados, gracias al diferencial de enfrentamientos directos a favor del equipo argentino frente al conjunto chileno. El empate ante Cruzeiro del 19 de mayo en La Bombonera —1-1, con dos goles anulados por el VAR y la expulsión de Gerson para los brasileños— dejó la clasificación sin definir y abrió la puerta a este desenlace.

Boca tiene un plazo de 7 días hábiles, contados desde la notificación de los fundamentos del fallo, para apelar la decisión ante la Comisión de Apelaciones de la CONMEBOL. Quien desee recurrir deberá abonar una cuota de USD 3.000 mediante transferencia bancaria, tal como establece el artículo 64.4 del Código Disciplinario del organismo.

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