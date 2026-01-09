Estos son los robots humanoides que acaparan la atención en CES 2026

El robot North luce en la parte central de la imagen. (Composición Infobae: Patrick T. Fallon - AFP / Abbie Parr - AP / Caroline Brehman - AFP)

La edición 2026 de la feria tecnológica CES en Las Vegas ha estado marcada por la irrupción de robots humanoides equipados con inteligencia artificial avanzada. Líderes globales y empresas emergentes han presentado en el evento dispositivos capaces de realizar tareas complejas, desde trabajos industriales hasta labores domésticas, consolidando la robótica como la gran protagonista del año.

Robots humanoides con inteligencia artificial: protagonistas del CES 2026

Jensen Huang, CEO de Nvidia, definió a estas máquinas como “los migrantes de la Inteligencia Artificial” y aseguró que podrían ser la respuesta ante la escasez de mano de obra en el sector manufacturero. En la misma línea, Elon Musk afirmó: “2026 será el año de la IA y la robótica; hemos entrado en la era de la singularidad tecnológica”.

Uno de los robots más destacados fue North, desarrollado por Sharpa, que según el fabricante posee la misma motricidad fina en las manos que una persona normal, permitiéndole abordar tareas que exigen precisión manual.

CES 2026 es una feria internacional de tecnología y electrónica de consumo celebrada en Las Vegas. REUTERS/Steve Marcus

Nvidia, por su parte, busca consolidar su papel en el sector con Cosmos, un ecosistema que integra modelos de IA, simulación avanzada y hardware pensado para trasladar la inteligencia artificial desde centros de datos hasta robots autónomos capaces de interactuar en el entorno físico.

Boston Dynamics y Hyundai presentaron la primera versión industrial del robot Atlas, fruto de años de desarrollo. Esta etapa de implementación cuenta con la colaboración de Google DeepMind, responsable de la inteligencia artificial del proyecto. La alianza entre estas empresas apunta a una rápida adopción de robots humanoides en entornos industriales.

Un robot Atlas de Hyundai y Boston Dynamics en la CES 2026 (AP Photo/Abbie Parr)

Por su parte, Elon Musk anunció que Tesla lanzará una nueva versión de su robot Optimus en los primeros meses de 2026, con planes de producción masiva desde abril. Musk proyecta un impacto revolucionario: “estos robots tendrán manos más hábiles que los humanos, se volverán en pocos años mejores que los cirujanos más expertos y democratizarán la salud, haciendo que los cuidados médicos avanzados sean accesibles para todos”.

Startups y nuevas apuestas en robótica física

El escenario de la CES también sirvió para que startups y centros de investigación presentaran sus avances. Gene.01, una compañía italiana spin-off del Instituto Italiano de Tecnología de Génova, mostró su prototipo de robot humanoide tras recaudar 70 millones de euros, con el respaldo de empresas como AMD.

La apuesta de Gene.01 es desarrollar robots que emplean IA para desplazarse y operar en el mundo real, una disciplina conocida como ‘Physical AI’. El CEO, Daniele Pucci, explicó: “queremos diseñar un humanoide donde la inteligencia no resida solo en el cerebro, sino también en el cuerpo”.

El Onero H1 de SwitchBot usa cámaras, brazos articulados y una IA propia para realizar tareas hogareñas como poner la ropa en el lavarropas o doblarla una vez que está limpia y seca (Photo by Caroline Brehman / AFP)

Robots domésticos inteligentes y aplicaciones en el hogar

El Onero H1 de SwitchBot sorprendió por su capacidad para ejecutar tareas domésticas como poner la ropa en la lavadora o doblarla, gracias a sus cámaras, brazos articulados y una IA propia.

LG también participó con su robot CLOiD, orientado al apoyo en el hogar, mientras que Qualcomm presentó una arquitectura integral que combina hardware, software y sistemas de inteligencia artificial.

La competencia en el ámbito doméstico se intensifica con la entrada de compañías como la china Unitree, que exhibió una diversa gama de robots adaptados para diferentes usos y entornos.

Robots CLOiD y Agibot X2. (Composición Infobae: Abbie Parr - AP / Patrick T. Fallon - AFP)

La CES 2026 también fue escenario de robots que desafían los límites de la movilidad y la interacción. El Agibot X2, por ejemplo, demostró su agilidad bailando coreografías de Tiktok, mientras que el EngineAI T800 sorprendió al ejecutar patadas de karate y movimientos complejos, antes reservados solo para humanos.