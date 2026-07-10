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Los sorprendentes elogios del entrenador de España a Lionel Scaloni y Gustavo Alfaro: “Soy su admirador”

Luis de la Fuente destacó el trabajo de los seleccionadores argentinos en la previa del duelo frente a Bélgica por los cuartos de final del Mundial

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Luis de la Fuente elogió a Lionel Scaloni y a Gustavo Alfaro (REUTERS/Daniel Cole)
Luis de la Fuente elogió a Lionel Scaloni y a Gustavo Alfaro (REUTERS/Daniel Cole)

Luis de la Fuente, técnico de la selección de España, sorprendió en la conferencia de prensa previa al partido de cuartos de final del Mundial 2026 ante Bélgica al citar a dos entrenadores argentinos: Lionel Scaloni y Gustavo Alfaro, para ilustrar su filosofía de conducción grupal. El encuentro se disputará este viernes a las 16:00 en el Los Angeles Stadium.

“Celebro por Lio (Scaloni) que tenga estas ideas, yo digo que comparto todos sus planteamientos, soy admirador de él en lo futbolístico y es una gran persona”, afirmó el entrenador español. En la misma línea, recordó una reflexión del técnico santafesino: “Una vez Gustavo Alfaro habló que hoy lo que está en boga y debe funcionar es el liderazgo en valores. Eso tiene una potencia mucho más que cualquier otro comportamiento”.

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Scaloni, en el entrenamiento de Argentina (Reuters/Denny Medley)
Scaloni, en el entrenamiento de Argentina (Reuters/Denny Medley)

Alfaro logró avanzar hasta los octavos de final de la presente Copa del Mundo con la selección de Paraguay. El elenco guaraní dio el batacazo cuando eliminó a Alemania en 16avos y perdió, en un duro encuentro, frente a la Francia de Kylian Mbappé por 1-0, con un gol de penal del propio goleador galo.

Scaloni, por su parte, es el vigente técnico campeón del mundo y bicampeón de la Copa América. En la presente edición, se encuentra con Argentina en los cuartos de final.

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De la Fuente explicó que, para él, la gestión del grupo está por encima de cualquier aspecto táctico. “Lo más importante es gestionar un grupo, más allá de lo táctico. Gestionar personas, gestionar profesionales, dar lo que necesitan, seleccionar a los que se integran bien a una idea y que en el plano humano sean personas que sumen”, señaló. Para reforzar ese concepto, recurrió incluso a la filosofía clásica: “Estoy leyendo un libro de Marco Aurelio; decía que lo que es malo para el panal es malo para la abeja”.

Gustavo Alfaro llevó a Paraguay hasta los octavos de final del Mundial (REUTERS/Mike Segar)
Gustavo Alfaro llevó a Paraguay hasta los octavos de final del Mundial (REUTERS/Mike Segar)

Consultado sobre Lamine Yamal, quien atravesó el inicio del torneo con una lesión y no mostró su mejor rendimiento, el DT respaldó al joven delantero. “Nosotros queremos que Lamine esté motivado y con tremendas ganas. El mejor Lamine está por llegar. El otro día, ante Portugal, fue un escenario en el que tuvo que trabajar en defensa. Hizo un ejercicio de gran madurez y aprendizaje", sostuvo.

Sobre el partido ante Bélgica, De la Fuente descartó la presión de ser señalados como favoritos y prefirió poner el foco en el trabajo propio. “Si te dicen que eres favorito es porque alguien pone en valor lo que has hecho. Pero en este tipo de partido no hay favoritos”, subrayó. El entrenador también relativizó el peso de los resultados adversos: “Yo ya he desdramatizado la derrota; puedes hacer un trabajo fantástico, pero aún siendo superior a tu rival te puede ganar”.

Al valorar el nivel del certamen en esta etapa, fue categórico: “Ahora estamos los ocho mejores del mundo”, y advirtió que el cruce ante los belgas será muy distinto al que España disputó ante Portugal en la ronda anterior.

De la Fuente también fue consultado por Lionel Messi, a quien elogió sin reservas. “Messi parece que tiene 20 años, pero sobre todo destaca en el compromiso, cada día quiere más. Cuando uno quiere y sigue y sigue trabajando es un ejemplo para los más jóvenes”, expresó el técnico español.

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