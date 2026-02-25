Tecno

Cómo hacer que tu televisor dure más años y evitar reparaciones prematuras, según fabricantes

Factores como la ubicación del Smart TV, la temperatura ambiente, la limpieza de la pantalla y el cuidado en los traslados, son clave para mantener la calidad de imagen

Estas prácticas aplican para modelos de diferentes marcas y se deben seguir desde el primer día de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La durabilidad de los televisores depende en gran medida del cuidado y los hábitos de uso que adopte el usuario desde el primer día. Existen diversas pautas técnicas que pueden marcar la diferencia entre tener que reemplazar el Smart TV tras unos pocos años o conservarlo en óptimas condiciones durante una década.

Diversos fabricantes, como LG, TCL y Sony, han detallado pautas precisas para prolongar la vida útil de estos electrodomésticos y evitar inconvenientes frecuentes que suelen requerir reparaciones costosas o prematuras.

El espacio físico, la limpieza adecuada y el traslado seguro son aspectos fundamentales para el mantenimiento del dispositivo. Además, la manipulación cuidadosa de la pantalla y la incorporación de rutinas periódicas de limpieza contribuyen a preservar tanto la funcionalidad interna como la calidad de imagen.

Cómo influye la ubicación del televisor en su vida útil

La temperatura y la exposición a fuentes de calor o luz pueden afectar el rendimiento del aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posición donde se ubica el televisor resulta determinante para su funcionamiento a largo plazo. Según LG, conviene evitar exponer el aparato a temperaturas extremas.

El rango ideal oscila entre 0 y 40 grados Celsius, así que se sugiere instalarlo frente a una pared y no junto a fuentes de calor, como lámparas o radiadores. Esta precaución ayuda a que los componentes electrónicos mantengan una temperatura estable y se reduzca el desgaste acelerado de los circuitos internos.

Asimismo, la iluminación incide directamente en la preservación de la pantalla. Los fabricantes coinciden en que la exposición prolongada al sol o a luces muy intensas puede provocar la aparición de manchas y alterar la calidad de la imagen. Estos daños, una vez presentes, suelen ser irreversibles y afectan tanto a la estética como al rendimiento.

Qué cuidados requiere la limpieza del Smart TV

La limpieza adecuada ayuda a prevenir daños y mantener la calidad de imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza es una de las rutinas más relevantes para el mantenimiento del televisor. Todos los fabricantes sugieren apagar el dispositivo antes de cualquier procedimiento y emplear un paño de microfibra suave, libre de pelusas, para evitar rayaduras o residuos.

Nunca debe aplicarse líquido directamente sobre la pantalla y se desaconseja el uso de productos que contengan alcohol, porque pueden dañar los recubrimientos protectores.

Por su parte, TCL aconseja revisar las rejillas de ventilación, porque la acumulación de polvo puede obstruir la circulación de aire, provocando sobrecalentamiento y fallas prematuras. Un aspirador con cepillo o aire comprimido es útil, aunque este último debe usarse con precaución para no afectar componentes internos delicados.

Por qué hay que tener cuidado al mover el televisor de un lugar a otro

Sin las medidas adecuadas el televisor puede presentar accidentes y golpes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El transporte del televisor, ya sea por mudanza o cambio de habitación, representa un momento de riesgo para la integridad del dispositivo. Se debe utilizar la caja original en la medida de lo posible, o en su defecto, una de cartón con las dimensiones adecuadas.

Si ninguna de estas opciones está disponible, se sugiere colocar el aparato sobre una superficie blanda, como un colchón o un sofá, para evitar golpes o torsiones del panel.

Sony enfatiza que no debe apoyarse la pantalla sobre superficies plásticas, de vinilo o goma, porque estos materiales pueden reaccionar con la pintura y el recubrimiento, desprendiéndolos y dejando marcas permanentes.

Qué otros cuidados hay que tener con la pantalla

Presionar o rayar la pantalla puede causar daños permanentes difíciles de reparar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es uno de los componentes más sensibles del televisor. Sony advierte que presionar, rayar o arrojar objetos puede provocar daños irreversibles en los píxeles y afectar la reproducción de colores.

No se debe limpiar la pantalla mientras el panel aún está caliente, porque el contraste de temperatura puede dañar los materiales internos. Esperar unos minutos tras apagar el equipo evita este riesgo.

Otros aspectos a considerar es el manual de usuario, que contiene información específica sobre el modelo y las mejores prácticas para su mantenimiento. En este documento detalla las pautas para limpieza, ubicación y manipulación, así como advertencias sobre situaciones que pueden anular la garantía.

