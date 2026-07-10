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Mbappé reveló el diálogo con Facundo Tello antes del penal que le atajó Bono en Francia-Marruecos: por qué sintió que lo desconcentró

El delantero francés tuvo un ida y vuelta con el árbitro argentino antes de ejecutar el tiro ante el elenco africano por los cuartos de final del Mundial

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Kylian Mbappé reveló el diálogo que tuvo con el árbitro argentino Facundo Tello antes del penal que Bono le atajó. El cuadro europeo venció 2-0 a Marruecos y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026.

Según le informó el juez, el penal era válido y luego, dos minutos después, le dijo que no lo era, en una secuencia de confusión que el capitán de Francia describió como parte de “el nuevo fútbol con VAR” en el encuentro disputado este jueves en el estadio de Foxboro, en Massachusetts.

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El delantero del Real Madrid explicó, en declaraciones recogidas en la zona mixta tras el partido y que fueron consignadas por Le Figaro, que la situación lo tomó por sorpresa en el momento de ejecutar el tiro desde los once metros. “Yo hice el tiro, él lo paró. No tiré bien”, reconoció sobre la atajada del marroquí Yassine Bounou (conocido como Bono) que adivinó su dirección. La historia, sin embargo, no terminó ahí. “Hubo una confusión: el árbitro me dijo que era penal. Así que le pregunté si la revisión había terminado. Dijo que sí”, relató.

La jugada se originó en el minuto 27, cuando Mbappé fue derribado dentro del área por Noussair Mazraoui. La revisión del VAR demoró la ejecución durante varios minutos, en los que el atacante tuvo que recolocar la pelota en reiteradas ocasiones. Según su propio relato, una vez que Tello le confirmó que la revisión estaba cerrada, él y Ousmane Dembélé ya habían iniciado la transición táctica. “Dembélé me dio la pelota. Luego vino a mí cuando ya estaba empezando a concentrarme para decirme que no había penal”, explicó. En ese instante, el árbitro volvió a interrumpirlo para pedirle que esperara, pues debía revisar una jugada ocurrida dos minutos antes.

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“Me dejé distraer. Ciertamente he repasado muchos escenarios sobre cómo concentrarse para un penal. Este escenario en particular, no lo había experimentado antes”, admitió el delantero. Finalmente, el VAR confirmó la pena máxima, pero Bounou desvió el remate bajo, al palo izquierdo del arquero. Era la primera vez que Mbappé fallaba un penal desde 2021.

La discusión entre Kylian Mbappé y Facundo Tello (REUTERS/Dylan Martinez)
La discusión entre Kylian Mbappé y Facundo Tello (REUTERS/Dylan Martinez)

Pese al error, Francia se impuso con goles del propio Mbappé y de Dembélé en la segunda mitad, y avanzó a las semifinales del torneo. El capitán galo no eludió la reflexión sobre lo ocurrido y lo enmarcó en un debate más amplio sobre el arbitraje moderno: “El árbitro puede decirte que hay penal y dos minutos después, que no lo hay. Es parte del nuevo fútbol. Es el nuevo fútbol con VAR. Tenemos que adaptarnos”.

El partido se disputó en un contexto de polémica previa. La FIFA había designado a Tello y a un cuerpo arbitral íntegramente argentino para dirigir el encuentro. Fue la primera vez en el torneo que todos los árbitros de un partido de eliminatorias provenían del mismo país. La designación generó debate, dado que Argentina -vigente campeón del mundo- podría cruzarse con Francia en una eventual final.

Consultado sobre si este es el mejor equipo de Les Bleus en el que ha militado, Mbappé fue directo. “No, no es el más fuerte. Fui campeón del mundo y subcampeón del mundo. Este equipo no es ni campeón del mundo ni subcampeón del mundo”, señaló. “Es el que tiene más potencial. Con el que te imaginas más fácilmente. Te permite soñar, por supuesto. Pero el equipo más fuerte, siempre he dicho que los equipos más fuertes son los que ganan”, añadió.

El delantero también dio parte de su estado físico tras abandonar el terreno de juego en el minuto 77. “Estoy bien. Recibí un golpe en el tobillo”, confirmó, aunque aclaró que la sustitución respondió también a una lectura táctica del momento. “Creo que en ese momento, Jean-Philippe Mateta estaba en mejor forma que yo para jugar los últimos 15 minutos”, dijo sobre su reemplazo, quien ingresó con Francia ya arriba en el marcador.

Los galos esperan ahora rival para las semifinales, que se definirá entre España y Bélgica, en el duelo que se llevará a cabo este viernes desde las 16:00 (hora de Argentina) en el SoFi Stadium en Los Angeles.

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