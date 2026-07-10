Señal positiva: la suscripción a planes de ahorro tuvo en junio una suba del 3,8 por ciento

Los planes de ahorro tuvieron una suba del 3,8% de suscripciones en relación a mayo

En un mes de recuperación de ventas generales en el mercado automotor, que tuvo alzas en torno al 7% respecto a mayo tanto en vehículos nuevos como en usados, las suscripciones de plan de ahorro también tuvieron un comportamiento positivo en relación al mes anterior.

Sin embargo, este sistema de compra de un automóvil nuevo tiene una doble referencia para analizar el comportamiento del mercado, ya que por un lado se computan las suscripciones, y por otro la facturación de unidades.

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A nivel estadístico ambas representan diferentes variables. La suscripción, que es el trámite de inscripción a un plan con una mínima inversión, podría considerarse como la intención de comprar un 0 km, mientras que la facturación, cuando los ahorristas hacen el aporte mayor de capital para poder retirar la unidad, que implica pagar al menos el 40% del vehículo, tanto sea por cantidad de cuotas saldadas o por la integración del monto no financiado que puede ir del 10 al 30% más los gastos de adjudicación, es la concreción de la compra.

Fiat sigue siendo la marca con mayores suscripciones mensuales al sistema de plan de ahorro

Las suscripciones fueron 25.026 unidades, lo que representó una suba del 3,7% contra mayo de este año, según las cifras publicadas por el sitio web especializado Círculo de Control del Ahorrista (cca.com.ar), pero el mercado está considerablemente más bajo que un año atrás, ya que en junio de 2025 se habían suscripto 34.371 planes, lo que resulta en una fuerte baja interanual del 27,2%.

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La facturación de autos, en cambio, tuvo una baja del 1,6% (10.075 contra 9.906) en relación a mayo de este año, y mantuvo el mismo nivel de caída interanual del 28,2% contra las 13.800 entregas de unidades adjudicadas por plan en junio de 2025.

El resultado de las marcas

El detalle de junio muestra que Fiat se mantiene como la marca con mayores suscripciones con 4.586 registros, seguida por Peugeot con 3.304, Volkswagen con 2.693, Toyota con 2.651 y Ford con 2.637. Sin embargo, la tasa de facturación de unidades es muy distinta, ya que Toyota fue la que más planes convirtió en autos entregados con 3.044 unidades contra 1.387 de Fiat, 1.315 de Peugeot, 804 de Chevrolet, 729 de Ford y 723 de Renault.

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En el acumulado del año, el promedio mensual de suscripciones es de 26.207 ahorristas, con lo cual los números de junio quedaron un 4,5% por debajo de ese valor, mientras que la facturación de planes alcanzó en el primer semestre un promedio de 10.090 automóviles, con lo que junio quedó también abajo en un 1,8%.

Toyota es la marca que lideró la tabla de unidades entregadas por plan de ahorro del primer semestre

La marca que más planes suscribió entre enero y junio fue Fiat con 29.516 registros, seguida por Toyota con 24.614 planes (hubo una campaña muy fuerte y atractiva en enero que triplicó el promedio mensual de la marca con 9.303 suscripciones), Renault con 19.886, Peugeot con 19.460 y Volkswagen con 18.396.

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En cambio, en la adjudicación y entrega de unidades, la marca con mayor efectividad en lo que va del año es Toyota con 11.519 unidades que representan el 46,8% de las suscripciones, segundo quedó Fiat con 11.360 pero el 38,5% de efectividad, tercero Peugeot con 10.087 autos entregados y una tasa del 51,8%, y quinta quedó Volkswagen con 5.500 unidades y una conversión de suscripciones a entregas del 29,9%.

SUV y pickup medianas por plan

En el ranking de los SUV medianos con mayores suscripciones a Plan de Ahorro sobresale la Ford Territory con 567 unidades, seguida por el nuevo Renault Boreal con 241, el Toyota Corolla Cross con 162, el Chevrolet Captiva PHEV con 140 y el Volkswagen Taos con 135 registros.

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En el segmento de las pickup medianas, Ford Ranger dominó la estadística de plan de ahorro con 1.852 unidades, seguida por Toyota Hilux con 802, Fiat Titano quedó tercera con 464, Volkswagen Amarok cuarta con 371 y Chevrolet S10 en quinto puesto con 240 suscripciones.

La Ford Territory fue el SUV mediano con mayores suscripciones de plan de ahorro en junio (Ford Argentina)

Nuevas marcas

Los planes de ahorro previo están sumando nuevos actores en los últimos meses, entendiendo que se trata de uno de los canales de venta de unidades 0 km que genera mayores operaciones en un mercado financiero todavía con tasas de interés altas que impiden extender las financiaciones a tasas subsidiadas como las marcas creen que debería ocurrir en el segundo semestre.

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A la decisión de Stellantis de incluir este sistema para alcanzar un auto 0 km para su séptima marca en el mercado argentino, la china Leapmotor que ya se puede comprar suscribiendo esta modalidad, se sumó a partir de julio Honda Argentina, pero con la salvedad de hacerlo para la adquisición de motocicletas.

Para ello constituyeron una nueva empresa, Honda Plan Argentina (HPA), y aunque la marca aún no anunció la fecha de inicio de las suscripciones, es un hito para el mercado de las dos ruedas que tendrá una alternativa novedosa para mejorar el acceso a una unidad cero kilómetro.

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