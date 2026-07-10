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El régimen de Irán enterró a Ali Khamenei tras la nueva escalada de enfrentamientos con Estados Unidos

La emisora estatal IRIB confirmó el final de la ceremonia y señaló que “el cuerpo del líder mártir de la Revolución Islámica fue enterrado en la sala conmemorativa del santuario del Imam Reza”

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El régimen de Irán enterró a Ali Khamenei tras la nueva escalada de enfrentamientos con Estados Unidos (REUTERS)
El régimen de Irán enterró a Ali Khamenei tras la nueva escalada de enfrentamientos con Estados Unidos (REUTERS)

El régimen de Irán dio sepultura este viernes al antiguo líder supremo, Ali Khamenei, en el santuario del Imam Reza, en la ciudad de Mashhad, al término de seis días de ceremonias fúnebres, en una jornada marcada por un nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos y Teherán que elevó otra vez la tensión en Medio Oriente.

El ataúd de Khamenei, cubierto con la bandera iraní, llegó al santuario del Imam Reza, en su ciudad natal, donde una multitud se reunió para participar de las oraciones y despedir al dirigente asesinado el 28 de febrero durante el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

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La emisora estatal IRIB confirmó el final de la ceremonia y señaló que “el cuerpo del líder mártir de la Revolución Islámica fue enterrado en la sala conmemorativa del santuario del Imam Reza”.

Las imágenes difundidas por los medios oficiales mostraron la presencia del presidente del Parlamento y principal negociador en las conversaciones con Estados Unidos, Mohammad Bagher Ghalibaf; del presidente del Tribunal Supremo, Gholamhossein Mohseni Ejei; y de Mostafa Khamenei, hijo mayor del ex líder supremo. También se observó a varias figuras del régimen llorar junto al féretro.

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En cambio, no hubo señales públicas de Mojtaba Khamenei, hijo y sucesor de Ali Khamenei, quien tampoco apareció durante los días previos del funeral. Desde que se anunció su designación, solo difundió declaraciones escritas y, según versiones oficiales, resultó herido durante los ataques del 28 de febrero.

La emisora estatal IRIB confirmó el final de la ceremonia y señaló que “el cuerpo del líder mártir de la Revolución Islámica fue enterrado en la sala conmemorativa del santuario del Imam Reza” (REUTERS)
La emisora estatal IRIB confirmó el final de la ceremonia y señaló que “el cuerpo del líder mártir de la Revolución Islámica fue enterrado en la sala conmemorativa del santuario del Imam Reza” (REUTERS)

El entierro coincidió con un segundo día consecutivo de ataques entre Washington y Teherán. Funcionarios iraníes informaron que los bombardeos estadounidenses dejaron 17 muertos. Además, los medios estatales señalaron que uno de los ataques alcanzó un tramo de la línea ferroviaria entre Teherán y Mashhad, a unos 55 kilómetros de esta última ciudad.

Según esas informaciones, el ataque obligó al cierre temporal de la línea ferroviaria y los pasajeros continuaron el viaje en autobuses. Los medios estatales también informaron que Estados Unidos atacó el perímetro de la única planta nuclear civil de Irán, en la provincia de Bushehr, de acuerdo con declaraciones del vicegobernador provincial.

Además, reportaron el impacto de un proyectil contra un cuartel general militar en las afueras de Bushehr. Sin embargo, un funcionario de Defensa de Estados Unidos afirmó que las fuerzas estadounidenses no realizaban ataques contra Irán en ese momento.

Por su parte, Irán anunció la reanudación de los ataques contra objetivos estadounidenses en Kuwait, Bahréin y Qatar. Al mismo tiempo, sonaron sirenas de alerta en Jordania, donde el ejército informó que interceptó ocho misiles lanzados desde territorio iraní.

El ejército iraní aseguró que sus fuerzas atacaron con drones un sistema de misiles Patriot en Kuwait, un sistema de alerta temprana en Qatar y depósitos de combustible en Bahréin como parte de su ofensiva contra bases militares estadounidenses en la región.

Irán anunció la reanudación de los ataques contra objetivos estadounidenses en Kuwait, Bahréin y Qatar (REUTERS)
Irán anunció la reanudación de los ataques contra objetivos estadounidenses en Kuwait, Bahréin y Qatar (REUTERS)

Un funcionario de Defensa de Estados Unidos sostuvo, en cambio, que las decenas de misiles y drones iraníes fueron interceptados o no provocaron daños significativos y que no hubo heridos entre el personal estadounidense.

La tensión en Medio Oriente también aumentó por nuevas declaraciones de las autoridades israelíes. El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó durante una ceremonia militar que Israel está preparado para atacar a Irán por “tercera vez” si fuera necesario y prometió hacerlo “con aún mayor fuerza”.

El primer ministro Benjamin Netanyahu también se refirió a la situación y afirmó: “Nos estamos preparando para cualquier escenario”. La oficina del jefe de gobierno israelí informó además que Netanyahu conversó el jueves con Trump, quien le transmitió información actualizada sobre “las acciones de Estados Unidos en el Golfo”.

Otro de los focos de tensión permanece en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo y gas. Teherán insiste en mantener el control sobre esa vía marítima, mientras el paso de buques disminuyó de forma marcada desde el miércoles.

En los últimos días, el ejército iraní atacó al menos tres embarcaciones, hecho que precedió a los extensos bombardeos lanzados por Estados Unidos contra objetivos iraníes desde el martes.

El primer ministro Benjamin Netanyahu también se refirió a la situación y afirmó: “Nos estamos preparando para cualquier escenario” (EFE)
El primer ministro Benjamin Netanyahu también se refirió a la situación y afirmó: “Nos estamos preparando para cualquier escenario” (EFE)

De acuerdo con datos de la empresa de seguimiento marítimo Kpler, el tráfico comercial por el estrecho descendió de forma considerable, en especial sobre la ruta omaní respaldada por la ONU, después de los ataques sufridos por varios buques a comienzos de esta semana.

Como reflejo del clima de máxima tensión, al menos un avión de combate escoltó la aeronave que trasladó el féretro de Ali Khamenei hasta Mashhad, según mostraron imágenes publicadas en el sitio web del líder supremo.

(Con información de AFP)

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