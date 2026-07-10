Economía

Los subsidios energéticos aumentaron 160,8% interanual real en junio

Pese al nuevo esquema de subsidios focalizados, el Gobierno debió destinar más recursos que el año pasado

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El gas barato anticipa que enero podría tener una de las facturas de luz más bajas desde 2020. (Canva)
La cobertura de las tarifas abonadas sobre el costo de generación fue del 65,5% (Canva)

Los subsidios a la energía registraron un incremento real interanual del 160,8%, acumulando en el primer semestre una suba del 73,7%, en un contexto de encarecimiento de los costos en el sector, en todos los eslabones de la cadena, por la guerra en Medio Oriente.

Del total de subsidios otorgados entre enero y junio, el 79,5% correspondió a transferencias a CAMMESA, las cuales aumentaron un 71,4% interanual en términos reales, detalló la consultora Analytica.

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Por su parte, el Informe de Variables Relevantes del Mercado Eléctrico Mayorista elaborado por CAMMESA señala que en mayo la cobertura de las tarifas abonadas sobre el costo de generación fue del 65,5%, frente al 70,1% registrado en mayo de 2025.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Del total de subsidios otorgados entre enero y junio, el 79,5% correspondió a transferencias a CAMMESA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como referencia, en junio, un hogar promedio del AMBA sin subsidios necesitó destinar $282.758 para cubrir sus consumos de energía, transporte y agua potable. Este gasto, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), fue 10,1% superior al del mes anterior y 54% mayor que el registrado en igual mes de 2025.

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El incremento respondió a la combinación de aumentos tarifarios en todos los servicios y a una mayor demanda estacional de energía ante la llegada del invierno.

El gas fue el componente de mayor incidencia en el gasto. En el caso de la electricidad y el gas natural, además, se reflejó el impacto del cambio en el esquema de subsidios, que dejó atrás la segmentación y pasó a aplicar el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En cuanto a los subsidios al transporte, señaló Analytica, en junio registraron una caída interanual del 7,1% en términos reales. En el acumulado del primer semestre, la reducción fue del 24% respecto del mismo período de 2025.

Gráfico de barras apiladas sobre gasto en subsidios económicos para energía y transporte de 2016 a 2026, con valores y porcentajes de cambio anual
Evolución del gasto devengado en subsidios económicos para energía y transporte

La principal partida de gasto corresponde a Operador Ferroviario, que concentra el 50,8% de las transferencias y registró una caída real interanual del 23% durante el primer semestre. Le sigue el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), que representa el 41,9% de las transferencias y acumuló una disminución real del 26,9% en los primeros seis meses del año.

Por último, se destaca el caso de Belgrano Cargas, empresa mencionada por el ministro de Economía, Luis Caputo, entre las que el Gobierno prevé privatizar en el marco de las estimaciones de ingresos del programa financiero. Actualmente, absorbe el 4% de los subsidios al transporte.

En el primer semestre, las transferencias destinadas a la compañía se redujeron un 21,6% interanual en términos reales.

En cuanto a las tarifas que pagan los usuarios, las líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 4,6%, en línea con el mecanismo de actualización que combina la inflación (2,6% por la de abril) más un 2% adicional por la regla de indexación.

En tanto, las líneas interjurisdiccionales, que ya habían incrementado sus tarifas un 7,7% en abril, volvieron a aplicar una suba del 7,1% en junio. Como resultado de estos ajustes, el gasto total de los hogares en transporte se incrementó un 5,7% respecto del mes anterior.

En términos generales, el gasto primario devengado registró en junio un incremento interanual del 3,7% en términos reales. Sin embargo, en el acumulado del primer semestre todavía exhibe una caída del 2,3% frente al mismo período del año pasado.

Manos rellenan el Formulario 843 con un bolígrafo azul. Sobre la mesa hay papeles fiscales, una calculadora y un sobre del Servicio de Impuestos Internos.
El gasto primario devengado registró en junio un incremento interanual del 3,7% en términos reales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mayores bajas interanuales en junio, medidas a precios constantes, se observaron en la obra pública (-74,9%), debido a la contracción tanto de las construcciones (-78,0%) como de las transferencias de capital (-72,6%), y en las transferencias a provincias (-88,0%).

En este último caso, parte de la disminución responde a un cambio metodológico: desde este año, las transferencias destinadas a hospitales SAMIC dejaron de computarse dentro de esa categoría. Si se excluye ese efecto, la caída se reduce al 84,3 por ciento.

En contraste, los mayores incrementos reales del mes correspondieron a los subsidios económicos (+71,1%), impulsados principalmente por los subsidios energéticos (+160,2%). También crecieron las partidas destinadas a asignaciones familiares y AUH (+8,9%), como resultado del aumento del gasto en la AUH (+17,1%), mientras que las asignaciones familiares continuaron mostrando una retracción (-5,2%).

En el acumulado del primer semestre, el principal aumento real también se concentró en los subsidios económicos (+29,6%), explicado exclusivamente por el crecimiento de los subsidios energéticos (+73,7%), ya que los destinados al transporte continuaron en descenso (-24,0%). A su vez, el gasto en jubilaciones y pensiones registró un leve incremento (+1,3%), mientras que las partidas para AUH y asignaciones familiares permanecieron prácticamente sin cambios (+0,3%).

En sentido contrario, el mayor ajuste acumulado correspondió a las transferencias a provincias (-62,1%). No obstante, al excluir el impacto del cambio en la contabilización de las transferencias a hospitales SAMIC, la caída se modera hasta el 52,3%.

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