La frase de Bono que ilusionó a los hinchas de River Plate tras la eliminación de Marruecos del Mundial 2026

🤍❤️🤍 Bono y una respuesta 100% MILLONARIA luego de la eliminación de Marruecos en cuartos de la Copa del Mundo... ¿Llegará a River en algún momento de su carrera?



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El arquero Yassine Bounou —"Bono" para el mundo del fútbol— dejó el Mundial 2026 por la puerta de los cuartos de final, eliminado por Francia en Boston, pero con una frase en zona mixta que encendió a los hinchas de River Plate: dijo sentir al club de Núñez como “familia” y no descartó vestir el buzo millonario si las circunstancias lo permiten.

La derrota ante los galos fue por 2-0, con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en el segundo tiempo. Antes del descanso, Bounou había atajado un penal al propio Mbappé y mantenido vivo a Marruecos durante una hora. Pero la eliminación llegó igual, y con ella, la zona mixta. Fue allí donde el guardameta del Al-Hilal respondió la pregunta que los hinchas millonarios aguardaban.

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“Yo siento a River como familia mía y siempre cuando hablé con gente de River, con jugadores o con otra gente, exjugadores, siempre hay ese cariño”, afirmó Bounou ante los periodistas. La consulta era directa: si los hinchas podían ilusionarse con verlo alguna vez con los colores del club. La respuesta no fue un sí rotundo, pero tampoco fue un cierre de puerta.

“No depende de mí, porque al final yo tengo contrato con otro club. River está funcionando muy bien, tiene dos arqueros que son muy buenos. Si en algún momento se pueda dar, pues estaría bien. Si no, yo seguiré siendo un hincha más”, dijo el marroquí.

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Bounou estuvo en la tribuna del Santiago Bernabéu para la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca, partido para el que se "lesionó" en el Girona con tal de no perderse el encuentro

El vínculo de Bono con River no es reciente ni circunstancial. Nació el 5 de abril de 1991 en Montreal, Canadá, aunque a los tres años regresó con su familia a Casablanca, Marruecos. Fue allí donde, de niño, recibió una camiseta argentina y adoptó a Ariel “el Burrito” Ortega como su gran referente futbolístico. La identificación fue tan profunda que llegó a nombrar a su perro “Ariel” en su honor.

Esa pasión fue creciendo con los años hasta materializarse en gestos concretos. Cuando se disputó la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca en el Santiago Bernabéu, Bounou estaba en la tribuna. Por entonces militaba en el Girona y se “lesionó” días antes del partido para no perderse el encuentro. El dato habla de un fanatismo que trasciende lo declarativo.

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Sus espejos bajo los tres palos también apuntan en esa dirección. Entre los porteros que Bono toma como referencia figuran Amadeo Carrizo, Ubaldo Fillol, Germán “Mono” Burgos —con quien mantiene amistad— y Franco Armani. Un arco de influencias que pasa, casi en su totalidad, por el fútbol argentino.

En 2023, al momento de firmar su contrato con Al-Hilal hasta 2028, Bounou ya había dejado abierta la posibilidad de intentar cumplir ese deseo una vez vencido su vínculo con el club saudí. “Es algo pendiente que tengo, sinceramente. Es uno de los sueños que tengo y me encantaría que algún día se cumpla”, declaró entonces en diálogo con TyC Sports. En esa misma entrevista, el portero fue claro sobre sus condiciones: “No quiero hacerlo solo por llevar el escudo. Quiero llegar y rendir. Si no lo siento así, no iría”.

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Bounou atajó un penal a Mbappé en los cuartos de final del Mundial 2026, el primero que el delantero francés falló en una Copa del Mundo (REUTERS/Omar Aziz)

La actuación de Bounou en el Mundial 2026 le da peso a esa ilusión. En el partido ante Francia atajó el penal de Mbappé —la primera vez en la carrera del delantero del Real Madrid que falló desde los once metros en una Copa del Mundo— y se convirtió, según datos de Opta, en el primer portero marroquí en detener un penal durante el tiempo reglamentario de un Mundial.

Además, estableció un récord absoluto en la historia del torneo: siete penales fallados por sus rivales entre tiempo reglamentario y tandas, superando a figuras como Harald Schumacher, Sergio Goycochea, Cláudio Taffarel, Iker Casillas, Danijel Subašić y Dominik Livaković, todos con cinco.

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Pese a todo eso, Marruecos quedó fuera. El equipo de Mohamed Ouahbi llegó al partido sin Ismael Saibari, su máximo goleador del torneo, y no logró un solo remate al arco hasta el minuto 82. Mbappé abrió el marcador en el 60 y Dembélé amplió la ventaja seis minutos después, en un contragolpe que la defensa africana no pudo contener.

Bounou inició su carrera en las inferiores del Wydad Casablanca antes de dar el salto a España, donde pasó por el Atlético de Madrid (filial), el Real Zaragoza y el Girona. Alcanzó su mayor proyección en el Sevilla, club con el que se consagró dos veces campeón de la UEFA Europa League, antes de su transferencia al Al-Hilal en agosto de 2023. A nivel selección, debutó con Marruecos en 2013 y se convirtió en figura de la histórica campaña del Mundial de Qatar 2022, torneo en el que los Leones del Atlas llegaron a semifinales. Su contrato con Al-Hilal se extiende hasta 2028.

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