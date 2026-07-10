La Tora Villar contó cuál es el jugador más ‘fachero’ de la Scaloneta: “Tienen esa cosa turra que es hermosa”

La sinceridad de La Torra Villar al opinar sobre la belleza de los jugadores de la Selección

Entre sus entrevistas a los fans, su encuentro con Lionel Messi y su cruce con el influencer Speed, La Tora Villar vive al máximo la cobertura del Mundial 2026. En ese sentido, a pocos días del encuentro con Suiza, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) opinó sobre los jugadores de la Scaloneta y dio su punto de vista sobre la belleza del plantel.

Todo comenzó cuando la joven fue consultada por un influencer. “Tora, ¿andás en pareja?”, empezó preguntándole Elwandi. Rápidamente, Villar subrayó que se encontraba soltera. Ante esta situación, el comunicador destacó que tenía amigos para presentarle. Demostrando su interés en formar un lazo duradero, la exjugadora del reality preguntó: “¿Son fieles?”.

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Sin embargo, para su desilusión, el joven lo negó. “Bueno, no importa, una noche. ¿A quién me vas a presentar?”, agregó Villar. Con un nuevo nombre en mente, el influencer comentó: “Yo juego entre actores, que tiene un par de jugadores muy facheros. Agus Bernasconi. ¿Te parece fachero?”. Inmediatamente, La Tora afirmó que era atractivo.

Fue el momento en que el comunicador lanzó: “¿El más fachero de la selección?”. Tras reflexionar unos segundos, la exGran Hermano confesó: “No, todos. Yo creo que todos, todos tienen su algo. Todos tienen esa cosa turra que es hermosa”. Al escuchar su respuesta, el entrevistador no ocultó su sorpresa: “Yo pensaba que me ibas a decir Paredes, no sé”. Acto seguido, Villar explicó: “No, es que no tengo un favorito. Creo que todos tienen su algo y que todos hacen que estén... Todos buenos”.

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La Tora Villar blanquea que está soltera y se suma al juego de “presentaciones”

Con la idea de conocer en profundidad su manera de vivir el Mundial, el comunicador le preguntó si tenía cábalas. “Los días de partido no vengo con remera de Argentina”, reveló la exGran Hermano. Por último, con la idea de saber si tenía un tipo de hombre, o nacionalidad, que la atrajera más, el joven preguntó: “¿Tenés algún acento que te guste en especial?”. Para cerrar la charla, Villar manifestó: “Uh, el español, el español va. El colombiano también, pará, el parce tiene algo”.

Días atrás, La Tora Villar protagonizó uno de los momentos más comentados del torneo tras su encuentro con el streamer estadounidense IShowSpeed, conocido por su postura “anti-Messi”. En una entrevista con El ejército de la mañana, en Bondi Live, la ex participante de Gran Hermano contó cómo vivió la experiencia junto a la Selección Argentina y recordó el episodio viral con el influencer.

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Durante el partido frente a Egipto, el streamer se ubicó detrás del arco africano para festejar los errores de la selección nacional, en especial el penal fallado por Lionel Messi. Villar registró el momento en el que varios hinchas argentinos reaccionaron ante Speed, quien es reconocido por su apoyo a Cristiano Ronaldo, y publicó un video imitando un gesto de llanto dirigido al creador de contenido. “Gracias @ishowspeed”, escribió en sus redes, generando una gran repercusión entre los seguidores argentinos.

La influencer compartió en El ejército de la mañana de Bondi Live los detalles de su cobertura del Mundial 2026 y el comentadísimo momento que vivió con el polémico influencer (Video: El ejército de la mañana/ Bondi Live)

“Nos ubicaron en el campo de juego. Grego Rossello fue hacia el lado donde estaban nuestros periodistas y yo quedé del otro lado. En un momento me di vuelta y lo vi a Speed. Primero me acerqué para que, al menos, me registrara en ese partido. Cuando terminó el partido, él no prestaba atención a nadie y empecé a llamarlo: ‘Speed, Speed’. Fue ahí cuando se dio vuelta y le dije: ‘Bueno, seguí llorando’”, relató Villar.

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Ese día, la Selección Argentina venció 3-2 a Egipto, con goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, asegurando el pase a la siguiente ronda. Tras el encuentro, las redes sociales se llenaron de mensajes sobre el streamer. “Me odia”, resumió Villar, lo que intensificó la interacción digital con sus seguidores.

Entre los momentos más significativos para Villar estuvo el encuentro personal con Lionel Messi. Definió ese instante como algo “muy flashero”, difícil de poner en palabras por la sensación que transmite el capitán argentino. “No sé cómo explicarlo. Pensé: no puede ser que esté frente al mejor del mundo. Me sentí bendecida y me largué a llorar”, contó.

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Villar destacó la carga emocional del momento y cómo la experiencia le permitió reconocer el alcance de su trabajo como creadora de contenido. “Estoy muy contenta, sobre todo por lo que consigo gracias a mi trabajo y por avanzar en lo que me propongo”, concluyó.