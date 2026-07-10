Opinión

Del legado al futuro: 160 años de la Sociedad Rural Argentina

La entidad destaca su rol en la transformación del agro mediante tecnología, mejora genética e innovación, y planteó que el país necesita estabilidad macroeconómica, previsibilidad y reglas claras para impulsar inversión y desarrollo federal

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Predio de la Exposición Rural de Palermo, vista aérea
Predio de la Exposición Rural de Palermo

Hay instituciones que trascienden el paso del tiempo porque saben adaptarse a los cambios sin renunciar a los principios que les dieron origen. La Sociedad Rural Argentina cumple 160 años con esa convicción: seguir contribuyendo al desarrollo del país desde la producción, la innovación y el compromiso con el bien común.

A lo largo de su historia, la entidad acompañó la transformación del agro argentino promoviendo la incorporación de tecnología, la mejora genética y la innovación productiva, al tiempo que defendió valores esenciales para el crecimiento de cualquier nación: la propiedad privada, la libertad de producir, la seguridad jurídica y el respeto por las instituciones.

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Este aniversario no invita únicamente a mirar el camino recorrido. Nos interpela, sobre todo, a pensar en el futuro.

Cuando la producción crece, crecen también el empleo, las exportaciones, la inversión y las oportunidades para el desarrollo federal

La Argentina tiene una oportunidad excepcional en un mundo que demanda cada vez más alimentos, energía y conocimiento. Contamos con recursos naturales de enorme valor, pero también con productores, empresarios, científicos y trabajadores capaces de innovar, invertir y competir al más alto nivel. Ese potencial necesita un entorno que lo acompañe con estabilidad macroeconómica, previsibilidad y reglas claras que alienten la inversión y el desarrollo.

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El agro ha demostrado, incluso en contextos adversos, una extraordinaria capacidad de adaptación. Gracias a la incorporación permanente de tecnología y conocimiento, la agroindustria argentina es hoy uno de los sectores más dinámicos y competitivos de nuestra economía. Biotecnología, agricultura de precisión, inteligencia artificial, genética y digitalización forman parte de una transformación que fortalece la productividad y consolida un modelo cada vez más sostenible.

El desafío que tenemos por delante es aprovechar plenamente esa capacidad. Cuando la producción crece, crecen también el empleo, las exportaciones, la inversión y las oportunidades para el desarrollo federal. Por eso resulta indispensable superar visiones que enfrentan sectores que, en realidad, se complementan. Campo e industria forman parte de una misma cadena de valor. Producción y sostenibilidad son objetivos inseparables. El Estado y el sector privado deben construir, juntos, las condiciones para que la Argentina pueda desplegar todo su potencial.

Argentina tiene una oportunidad excepcional en un mundo que demanda cada vez más alimentos, energía y conocimiento.

La Sociedad Rural Argentina seguirá trabajando con ese propósito. Lo hará, como desde hace 160 años, defendiendo principios, promoviendo el diálogo y representando a quienes todos los días invierten, producen y generan valor en todo el país.

Celebrar este aniversario es honrar una historia, pero también renovar un compromiso. Porque las instituciones perduran cuando son capaces de proyectarse hacia el futuro sin perder de vista su razón de ser.

Ese ha sido el espíritu de la Sociedad Rural Argentina durante estos 160 años. Y ese seguirá siendo su compromiso con una Argentina que encuentre en la producción, la libertad y el trabajo el camino hacia un desarrollo sostenido e inclusivo.

El autor es presidente de la Sociedad Rural Argentina

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