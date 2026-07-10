¿Se podrá detectar el Parkinson con una lágrima? Así es el sensor experimental que investiga una forma de monitoreo

Un sensor de bajo costo logra medir dopamina en lágrimas, abriendo el camino a diagnósticos neurológicos menos invasivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cada lágrima hay un universo microscópico de información esperando ser descifrado. La ciencia explora ahora ese territorio silencioso, donde una simple gota puede ofrecer pistas sobre el estado del cerebro mucho antes de que los síntomas hablen por sí solos. Así, unas pocas lágrimas podrían convertirse, algún día, en una señal de alerta temprana sobre lo que ocurre en el cerebro. Esa es la idea que impulsa a un equipo de investigadores que publicó en ACS Omega el desarrollo de un sensor electroquímico de bajo costo para detectar dopamina, un neurotransmisor clave en el movimiento, el aprendizaje, la motivación y la regulación emocional. En pruebas de laboratorio, el dispositivo logró medir con precisión distintas concentraciones de dopamina en lágrimas humanas artificiales, un paso que —según plantean— podría abrir el camino a nuevas herramientas para monitorear la enfermedad de Parkinson y otras afecciones relacionadas con niveles atípicos de esta molécula.

El objetivo de fondo es adelantarse a los síntomas. “Nuestro objetivo es facilitar la detección ultraprecoz de trastornos neurológicos, creando oportunidades para intervenciones clínicas antes de que se manifiesten los síntomas principales”, afirmó el autor principal, Neftalí Lênin Villarreal Carreño. La premisa es simple: si la dopamina cambia de forma sostenida, podría reflejar procesos que todavía no se ven “por fuera”, pero que ya están ocurriendo.

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Las variaciones de dopamina —ya sean superiores o inferiores a lo habitual— se asocian con trastornos neurológicos y psiquiátricos. En la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, las concentraciones de dopamina tienden a disminuir. Sin embargo, la forma de seguir esa señal sigue siendo, en muchos casos, incómoda o compleja: los métodos actuales se basan en muestras de sangre, análisis de orina o dispositivos implantados. Son procedimientos que pueden demandar tiempo y, en algunos casos, implican una intervención invasiva.

Investigadores desarrollan un dispositivo capaz de detectar variaciones de dopamina en muestras artificiales de lágrimas humanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, el equipo puso la mirada en un fluido mucho más accesible. Las lágrimas pueden recolectarse de forma rápida e indolora, lo que abre una posibilidad atractiva para un monitoreo más sencillo. La pregunta, entonces, fue directa: ¿podría una lágrima aportar información suficiente como para vigilar cambios de dopamina de manera no invasiva? Para explorar esa hipótesis, Carreño y sus colegas diseñaron un sensor y lo probaron con lágrimas humanas artificiales.

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La fabricación del dispositivo combinó una idea de laboratorio con un objetivo práctico. Los investigadores utilizaron un láser para transformar porciones de una película plástica fina en grafeno conductor. Con esa base construyeron un sensor electroquímico que genera una señal eléctrica cuando la dopamina reacciona con el grafeno. En términos simples: la dopamina “activa” una respuesta medible, y esa respuesta permite estimar su presencia y su concentración.

El sensor, además, fue diseñado para ser compacto: el dispositivo tiene un tamaño similar al de un sello postal. Esa escala no es un detalle menor: apunta a que, en el futuro, el concepto pueda traducirse en herramientas de diagnóstico rápido o de seguimiento, sin depender de infraestructura compleja.

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En el laboratorio, el equipo añadió dopamina a lágrimas humanas artificiales y midió el rendimiento del sensor. Según el reporte, el dispositivo detectó niveles de dopamina con precisión en un rango de concentraciones y mantuvo su rendimiento incluso cuando había otros compuestos comunes presentes en las lágrimas. Esa resistencia a interferencias es una parte central del desafío, porque los fluidos biológicos no contienen una sola sustancia, sino mezclas que pueden “ensuciar” o distorsionar las mediciones.

El método propone adelantarse a los síntomas de enfermedades neurológicas mediante el análisis de una simple lágrima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores también resaltaron que el sensor pudo detectar concentraciones similares a las previamente reportadas en lágrimas de personas con enfermedad de Parkinson. En ese punto, el trabajo se conecta con una promesa concreta: si el dispositivo es capaz de reconocer concentraciones relevantes y sostener su desempeño en un entorno con compuestos habituales del fluido lagrimal, podría convertirse en un apoyo para estrategias de monitoreo menos invasivas.

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El coautor Lucas Minghini Gonçalves puso el foco en el rango de detección: “Nuestro sensor puede detectar niveles de dopamina muy por debajo del nivel basal saludable y hasta tres veces superiores”. Según explicó, esa capacidad permitiría identificar precozmente una disminución inicial de dopamina, un aspecto que consideran crucial para favorecer intervenciones terapéuticas oportunas y proactivas.

Más allá del resultado puntual, el equipo subrayó el valor del estudio como base para lo que viene. Sostienen que estos hallazgos abren la puerta a futuros trabajos con muestras de lágrimas humanas y ayudan a avanzar hacia dispositivos de diagnóstico rápido destinados a monitorear biomarcadores neurológicos mediante una simple muestra de lágrima. La meta, en última instancia, es que la recolección y el análisis sean lo suficientemente simples como para reducir barreras y ampliar el alcance del seguimiento clínico.

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Por qué la dopamina es una señal clave

El sensor permite monitorear biomarcadores asociados a Parkinson y otros trastornos neurológicos de modo no invasivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dopamina es un neurotransmisor involucrado en funciones esenciales: movimiento, aprendizaje, motivación y regulación emocional. Cuando sus niveles se desajustan, el impacto puede reflejarse tanto en el plano neurológico como en el psiquiátrico. Por eso, el interés por medirla no se limita a un único diagnóstico, sino que se proyecta hacia un conjunto de afecciones asociadas a niveles atípicos.

En el caso del Parkinson, el texto destaca un patrón: las concentraciones de dopamina tienden a disminuir. Bajo esa lógica, una herramienta capaz de detectar cambios —incluidos niveles muy por debajo de lo basal— podría apuntar a captar señales tempranas, cuando todavía no se manifestaron los síntomas principales.

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Los investigadores plantean este trabajo como un punto de partida. Señalan que sus resultados sientan las bases para estudios posteriores con lágrimas humanas y para el desarrollo de herramientas de diagnóstico rápido orientadas a biomarcadores neurológicos. El salto, de todos modos, no es automático: el recorrido implica nuevas pruebas y desarrollos antes de que un dispositivo así pueda integrarse al monitoreo clínico de rutina.

Por ahora, la promesa queda planteada en una imagen potente y concreta: una muestra mínima, fácil de recolectar, que algún día podría ayudar a seguir la huella de un neurotransmisor decisivo. Si esa posibilidad se consolida, el futuro del monitoreo neurológico podría empezar con algo tan simple como una lágrima.

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