Honduras captura a ciudadano estadounidense solicitado en extradición por homicidio

El ciudadano estadounidense mantiene dos órdenes de captura emitidas en Florida. (FOTO: Proceso HN)

La Policía Nacional de Honduras confirmó la captura de un ciudadano estadounidense solicitado en extradición por las autoridades de Estados Unidos debido a su presunta vinculación con un delito de homicidio.

El detenido fue identificado como Mathew Saúl Castro, quien fue localizado durante una operación realizada por agentes policiales en el sector de Las Manos, departamento de El Paraíso, zona oriental del país y fronteriza con Nicaragua.

Según informaron las autoridades hondureñas, el ciudadano extranjero mantiene procesos pendientes ante la justicia estadounidense, por lo que fue requerido mediante los mecanismos de cooperación internacional.

Tras su detención, Castro fue trasladado bajo custodia policial hacia Tegucigalpa, donde continuará el procedimiento establecido por la legislación hondureña.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Mathew Saúl Castro cuenta con dos órdenes de captura emitidas en Florida, Estados Unidos.

Los requerimientos judiciales estarían relacionados con investigaciones por el delito de homicidio, por lo que las autoridades estadounidenses solicitaron su ubicación y entrega.

Luego de confirmar su identidad y los requerimientos pendientes, los equipos policiales procedieron con su captura para ponerlo a disposición de las instancias correspondientes.

La detención forma parte de las acciones coordinadas entre Honduras y otros países para localizar a personas reclamadas por la justicia internacional.

La Policía Nacional confirmó que el detenido es requerido por un caso relacionado con homicidio. (FOTO: Proceso HN)

Las autoridades indicaron que el ciudadano estadounidense será sometido al proceso correspondiente conforme a la normativa vigente.

Se prevé que la entrega del detenido a las autoridades de Estados Unidos pueda concretarse tras completarse los procedimientos legales requeridos.

Honduras mantiene acuerdos de cooperación en materia judicial y de seguridad que permiten ejecutar este tipo de procesos cuando existen solicitudes formales de otros Estados.

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Durante los últimos años, las autoridades hondureñas han realizado diferentes capturas de ciudadanos nacionales y extranjeros requeridos mediante procesos internacionales.

El arresto se llevó a cabo en Las Manos, El Paraíso, un punto ubicado en la frontera entre Honduras y Nicaragua.

Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre el tiempo que el ciudadano estadounidense permaneció en territorio hondureño ni las circunstancias específicas de su ubicación.

Sin embargo, indicaron que la operación permitió dar cumplimiento a la solicitud existente en su contra.

Mathew Saúl Castro fue detenido en El Paraíso tras una solicitud de las autoridades estadounidenses. (FOTO: Proceso HN)

Las instituciones de seguridad reiteraron que continuarán trabajando en coordinación con agencias internacionales para identificar a personas que tengan cuentas pendientes con la justicia.

Estos procesos buscan fortalecer el intercambio de información entre países y facilitar la ubicación de ciudadanos señalados por delitos cometidos fuera de sus territorios.

Tras su traslado a la capital hondureña, Mathew Saúl Castro permanecerá bajo disposición de las autoridades competentes mientras se completa el procedimiento relacionado con su extradición.

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El caso continuará bajo seguimiento de las instituciones encargadas hasta que se determine su entrega formal a las autoridades estadounidenses.