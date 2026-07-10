Gol en el acta de nacimiento: la fiebre del fútbol invade los nombres de los guatemaltecos

El Mundial de Brasil 2014 impulsó más registros de niños llamados Neymar y Lionel, y en 2018 crecieron los nombres Mbappé y Modric. (Renap)

En las últimas décadas, la pasión por el fútbol se ha colado en los registros civiles de Guatemala, donde decenas de niños han recibido nombres de futbolistas famosos. El fenómeno, registrado por el Registro Nacional de las Personas (Renap), refleja el impacto de figuras internacionales y el arraigo social del deporte en el país centroamericano.

Según información oficial del Renap, la tendencia cobró fuerza a partir de los años 90 y ha mantenido vigencia, sobre todo durante y después de los mundiales de fútbol.

Nombres como Lionel, Cristiano, Neymar y Zinedine aparecen en actas de nacimiento, acompañados de apellidos guatemaltecos, lo que evidencia el alcance global del espectáculo deportivo.

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Autoridades del Renap confirmaron que, entre 2010 y 2022, al menos 300 menores fueron registrados con nombres de jugadores destacados.

El Renap informó que la tendencia de nombres de futbolistas en Guatemala se fortaleció desde los años 90 y se activa durante y después de los mundiales. (Renap)

El director del Renap, Rolando Cifuentes, explicó en entrevista con elPeriódico que el organismo no restringe la elección de nombres, siempre que no sean ofensivos. “La influencia del fútbol es notoria. Padres y madres buscan homenajear a sus ídolos y transmitir esa admiración a sus hijos”, afirmó.

El funcionario detalló que, tras el Mundial de Brasil 2014, se registró un aumento de niños llamados Neymar y Lionel, tendencia que se repitió en 2018 con el auge de Mbappé y Modric.

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Este fenómeno no se limita a nombres propios. Algunas familias han optado por combinaciones que mezclan nombres de dos futbolistas, como Cristiano Lionel o Neymar Andrés, según registros consultados por Soy502. Para la antropóloga María del Carmen de León, entrevistada por República, la práctica responde a un deseo de pertenencia global y a la aspiración de éxito ligada al fútbol.

“El nombre se convierte en un símbolo de modernidad y esperanza para muchos padres”, señaló la experta.

Entre 2010 y 2022, al menos 300 menores fueron inscritos en Guatemala con nombres de jugadores destacados, según datos oficiales del Renap. (Renap)

El impacto de los medios y la transmisión de partidos internacionales también se percibe en el auge de nombres menos tradicionales en el país. Además de los astros actuales, figuras históricas como Ronaldo, Pelé y Maradona siguen presentes en las actas, aun décadas después de su retiro. “Las redes sociales y la televisión amplifican la influencia de estos personajes en la vida cotidiana”, explicó Cifuentes, en otra declaración recogida por Prensa Libre.

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El Renap ha confirmado que, aunque la elección de nombres inspirados en deportistas no representa un porcentaje elevado del total de inscripciones, cada año se suman nuevos casos. El organismo mantiene un registro histórico que permite observar cómo el calendario futbolístico global deja huella en el país.

El Renap permite elegir nombres inspirados en futbolistas siempre que no sean ofensivos, explicó su director Rolando Cifuentes. (Renap)

La selección de nombres de futbolistas refleja, según elPeriódico, la manera en que el deporte trasciende las canchas y se inserta en la cultura nacional. Mientras Guatemala sigue a la espera de clasificar a una Copa del Mundo, miles de niños llevan en su acta de nacimiento el reflejo de una ilusión colectiva y la memoria de quienes alguna vez fueron héroes de multitudes.

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