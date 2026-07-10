El tifón Bavi, una de las tormentas más poderosas de los últimos años, avanza hacia China y Taiwán

El fenómeno se perfila como el más potente desde Kong-rey en 2024 y presenta vientos cercanos a 200 km/h, con una anchura de unos 1.000 km, equivalente al ancho de Francia

Pescadores, residentes y agricultores de China y Taiwán adoptaron medidas de emergencia el jueves ante la inminente llegada del tifón Bavi, considerado por meteorólogos como una de las tormentas tropicales más destructivas de los últimos años en la región. Las autoridades taiwanesas estiman que Bavi podría dejar hasta un metro de lluvia en las montañas al norte de Taipéi y pusieron en estado de alerta a unos 29.000 soldados, según el Ministerio de Defensa.

En Suao, al noreste de Taiwán, cientos de barcos se refugiaron en el puerto. “No se dejen engañar por el clima tranquilo y agradable de ahora. Una tormenta como esta podría ser aterradora”, advirtió Chen Ming-hui, capitán de un barco pesquero de tres toneladas, al recordar los daños provocados por tifones anteriores.

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El principal aeropuerto internacional de Taoyuan canceló todas las salidas del sábado. El tifón, que avanza al sureste de Taiwán, se perfila como el más potente desde Kong-rey en 2024 y presenta vientos cercanos a 200 km/h, con una anchura de unos 1.000 km, equivalente al ancho de Francia. Se prevé que bordee el norte de Taiwán antes de tocar tierra en la provincia china de Fujian el sábado por la noche.

El tifón Bavi, posiblemente la tormenta más poderosa de los últimos años, avanza hacia China y Taiwán (Créditos: Windy)

Cabe mencionar que al sur del estrecho, los equipos de rescate en Guangxi, China, continúan la búsqueda de víctimas del reciente tifón Maysak, que dejó al menos 39 muertos y nueve desaparecidos.

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Las consecuencias incluyeron tornados e inundaciones en la provincia de Hubei, con imágenes de residentes evacuando apartamentos inundados y trabajadores humanitarios empleando drones para entregar ayuda en zonas aisladas. En el condado de Binyang, medios estatales reportaron la muerte y descomposición de cerdos en granjas, mientras que en el zoológico de Guigang se registró el ahogamiento de tres leones y la desaparición de unos cien animales.

China continúan la búsqueda de víctimas del reciente tifón Maysak, el cual también provocó inundaciones (RETUERS)

Meteorólogos de Taiwán y expertos internacionales advierten que Bavi podría superar en tamaño e impacto a tormentas recientes, atribuyendo el aumento de frecuencia e intensidad de estos fenómenos al cambio climático y al desarrollo del fenómeno de El Niño.

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“Debemos prestar mucha atención a Bavi, ya que ha pasado mucho tiempo intensificándose sobre el Pacífico abierto, extrayendo energía de los océanos cálidos y acumulando grandes cantidades de humedad”, explicó Xiangbo Feng, investigador de ciclones tropicales del Imperial College de Londres a Reuters. “Cuando toque tierra o se acerque a las regiones costeras, los daños podrían ser catastróficos”.

A su vez, las autoridades de Japón informaron este viernes sobre cortes de energía y cancelaciones de vuelos en la prefectura de Okinawa ante la inminente llegada del tifón Bavi, calificado como “grande y muy fuerte”, que se prevé toque tierra en las islas japonesas durante la madrugada del sábado.

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El viceportavoz del Gobierno, Masanao Ozaki, detalló en rueda de prensa que se registraron interrupciones eléctricas en unos cincuenta hogares de Okinawa tras emitirse alertas por vientos huracanados y fuerte oleaje.

Unos hombres pescan mientras se acerca el tifón Bavi en Ishigaki, prefectura de Okinawa (Japón), el 9 de julio de 2026 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Hasta el momento, las autoridades no han recibido reportes sobre víctimas, daños en viviendas o cortes de agua. Ozaki instó a mantener una “vigilancia extrema” por la posibilidad de deslizamientos de tierra e inundaciones y aseguró que el Gobierno colabora con las autoridades locales en medidas preventivas, recopilación de información y respuestas de emergencia.

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Según la cadena NHK, la tormenta ya provocó la cancelación de más de 270 vuelos, en su mayoría de All Nippon Airways (ANA) con origen o destino en el aeropuerto de Naha, afectando a 12.800 personas. Además, se espera que las islas Sakishima experimenten vientos suficientemente intensos como para causar el colapso de algunas viviendas, según los pronósticos del medio japonés.

Las previsiones señalan que la tormenta tropical se desplazará hacia Taiwán y la China continental tras su paso por Japón. El jueves, las autoridades chinas elevaron su nivel de respuesta ante el avance de Bavi, mientras que las taiwanesas emitieron una alerta marítima.

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(Con información de Reuters y EFE)