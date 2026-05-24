Cómo liberar espacio en tu cuenta de Google: pasos para limpiar Gmail, Drive y Fotos

Google Drive permite detectar archivos pesados y liberar espacio desde la vista de cuota (Imagen Ilustrativa Infobae)

La saturación del espacio de almacenamiento en Google es un problema habitual para quienes utilizan Drive, Gmail y Google Fotos como principales repositorios de archivos, correos y multimedia.

Cuando se alcanza el límite gratuito, la opción más directa suele ser pagar por más capacidad. Sin embargo, existen métodos sencillos y efectivos para optimizar el espacio disponible, retrasando o incluso evitando la necesidad de contratar una suscripción premium.

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La optimización del almacenamiento digital no solo ayuda a ahorrar dinero, sino que facilita la gestión de información, acelera el acceso a documentos y mejora el rendimiento de las plataformas. Adoptar una rutina periódica de limpieza contribuye a mantener la cuenta organizada y libre de archivos innecesarios.

Google Fotos libera capacidad al borrar duplicados y bajar la calidad de copia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 1: Identificar y eliminar archivos grandes en Google Drive

Una de las formas más rápidas de liberar espacio es localizar los archivos de mayor tamaño en Google Drive. Para ello, Google ofrece una función específica:

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Accede a drive.google.com/drive/quota .

Allí verás listados todos los archivos ordenados de mayor a menor tamaño.

Revisa y selecciona aquellos que ya no necesitas, haz clic derecho y elige “ Mover a la papelera ”.

Recuerda vaciar la papelera de Google Drive para que el espacio se libere de forma definitiva.

Este proceso es especialmente útil para eliminar videos, copias de seguridad antiguas o archivos que ocupan espacio sin aportar valor.

Paso 2: Limpiar el almacenamiento de Gmail

Gmail, aunque ofrece amplio almacenamiento, puede saturarse rápidamente con correos antiguos, archivos adjuntos pesados y boletines no deseados. Para liberar espacio:

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Usa la barra de búsqueda para localizar correos con archivos adjuntos grandes (por ejemplo, escribe “has:attachment larger:15M”) .

Revisa los resultados y elimina los mensajes que ya no sean relevantes.

No olvides vaciar la papelera de Gmail para que se refleje la liberación de espacio.

Eliminar correos promocionales, notificaciones sociales y comunicaciones de grupos también ayuda a mantener el buzón ordenado y con suficiente capacidad.

Paso 3: Gestionar y optimizar Google Fotos

Vaciar la papelera es el paso que suele faltar cuando el almacenamiento se llena - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Fotos puede acumular miles de imágenes y videos, muchas veces duplicados o de calidad innecesariamente alta. Para ahorrar espacio:

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Revisa tu galería y elimina fotos borrosas, repetidas o capturas de pantalla que ya no necesitas.

Considera descargar fotos y videos importantes en un disco duro externo o en otro servicio de almacenamiento antes de borrarlos.

Cambia la configuración de copia de seguridad a “Alta calidad” en lugar de “Calidad original” para almacenar más archivos sin que cuenten contra tu cuota de almacenamiento.

Estas acciones permiten aprovechar mejor el espacio y mantener solo los recuerdos y archivos realmente valiosos.

Paso 4: Organización y mantenimiento regular

Más allá de borrar archivos grandes y correos pesados, la clave está en la gestión continua:

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Organiza tus archivos en carpetas temáticas y utiliza etiquetas para facilitar futuras búsquedas.

Elimina versiones antiguas de documentos y presentaciones que ya no sean necesarias.

Configura recordatorios periódicos para revisar el almacenamiento y hacer limpieza preventiva.

La acumulación de archivos innecesarios con el tiempo puede volver a saturar la cuenta, por lo que la organización es fundamental para mantener el espacio optimizado.

Consejos adicionales para evitar la saturación

No dejes archivos en la papelera: hasta que no la vacíes, seguirán ocupando espacio.

Comparte archivos grandes mediante enlaces en lugar de adjuntarlos directamente a correos.

Usa herramientas y aplicaciones de terceros para analizar el uso del almacenamiento si necesitas una limpieza más avanzada.

Liberar espacio en tu cuenta de Google es sencillo si aplicas estas estrategias de forma periódica. Así, podrás seguir utilizando Drive, Gmail y Fotos sin preocuparte por los límites y evitando gastos innecesarios. Mantener tu cuenta ordenada y libre de archivos superfluos no solo optimiza tu experiencia digital, también contribuye a una gestión más segura y eficiente de tu información.

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