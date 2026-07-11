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Ian Lucas oficializó su relación con Renata Mónaco con una romántica foto

Luego de que Marley contara en vivo que el influencer viajó a Estados Unidos acompañado de la joven, la pareja compartió la primera imagen de su relación

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Las primeras fotos de Ian Lucas con su nueva novia en el debut de la selección
El posteo con el que Ian Lucas oficializó su noviazgo

Ian Lucas y Renata Mónaco se convirtieron en una de las parejas más comentadas del verano, pero el camino hasta la foto que lo confirmó todo tuvo un comienzo tan involuntario como inesperado. Fue durante la cobertura del Mundial 2026, mientras el influencer acompañaba a Marley. Allí, el conductor contó en pleno vivo que el ganador de MasterChef Celebrity (Telefe) estaba acompañado por su novia, quien viajó especialmente desde otro punto del país para estar con él.

Marley, sin medir las consecuencias, confirmó sin querer que su compañero estaba en pareja. El comentario tomó por sorpresa al propio Ian, que no supo cómo reaccionar ante la revelación.

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La noticia no era del todo nueva: desde hacía semanas circulaba la versión de que el influencer había iniciado una relación luego del breve romance que tuvo con Evangelina Anderson durante las grabaciones de MasterChef Celerbitys. Pero hasta ese momento, nada había sido confirmado por ninguna de las partes.

Lo que siguió fue un regreso al silencio. Tras el episodio en vivo, tanto Ian como su pareja retomaron la actitud reservada que habían mantenido desde el principio. Sin publicaciones, sin menciones, sin gestos que alimentaran la conversación.

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Hombre con tatuajes y bañador blanco besa en la mejilla a mujer con bikini rojo en una playa de arena con el mar y edificios de fondo
La tierna foto con la que Ian hizo oficial su relación con Renata (Instagram)

El hermetismo se sostuvo mientras duró la participación de Ian en la cobertura mundialista. Pero cuando esa etapa llegó a su fin, el influencer tomó un vuelo y dejó atrás los estadios.

El destino fue Jamaica. Las stories que Ian publicó desde allí lo mostraban en Oyster Bay, Trelawny, con la música de Bob Marley & The Wailers como banda sonora y el mar caribeño de fondo.

Y fue desde esa playa que todo cambió. Ian subió una story en la que aparece junto a Renata Mónaco, los dos besándose frente al mar, ella con una bikini roja, él con un short blanco. La publicación llevaba el nombre de ella etiquetado. Sin palabras, sin anuncios, sin comunicados. Una sola imagen desde el Caribe bastó para cerrar semanas de especulación y hacer oficial lo que Marley había adelantado sin querer frente a las cámaras.

Un hombre sin camiseta, con bañador blanco y gorra negra, de pie en una playa de arena clara. Al fondo hay un mar azul con olas suaves y edificaciones
La foto que compartió el youtuber luego de oficializar su relación

Semanas atrás, en Intrusos (América TV), Paula Varela llevó la primicia al piso del programa. La periodista contó que había hablado con el protagonista de la historia, quien le dio luz verde para hacer oficial el vínculo: “Bueno, si se puede blanquear, blanqueamos acá en Intrusos el amor”. Con esa autorización, el panel mostró las fotos y videos exclusivos de la pareja, que hasta ese momento solo había sido captada de manera fugaz en situaciones cotidianas. “Lo habían agarrado. ¿Te acordás que habíamos puesto acá un video donde estaban en un carrito de la costanera? Con un choripán ahí en un auto y qué sé yo, que los habían agarrado y como que ellos no confirmaban”, recordó Varela. “Bueno, esta es Renata Mónaco, es la novia, ya es oficial”.

Las imágenes que mostró Intrusos despejaron todas las dudas. En la primera, captada en los alrededores del estadio durante el debut de Argentina en el Mundial, Ian y Renata caminaron juntos entre la multitud de hinchas. Él lució una camiseta suplente de la Selección; ella, la celeste y blanca, con credencial al cuello, en las segundas imágenes, presentadas, los mostraron dentro del estadio: en una toma, Renata de espaldas con el pelo largo suelto; en la otra, los dos frente a frente, él con el teléfono en mano y ella a pocos centímetros.

El desenlace de estos encuentros previos a la confirmación oficial fue la invitación al Mundial. Ian le propuso a Renata que lo acompañe: “¿Sabés qué? Yo me voy al mundial, venite”. Ella aceptó, viajó y llegó uno o dos días antes de que el noviazgo se confirmara públicamente. Según Varela, van a estar juntos una semana en la sede del torneo, donde Ian continúa trabajando junto a Marley en la cobertura del certamen.

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