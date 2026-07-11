El Salvador

El Salvador: Vehículo pesado atropella a varias personas y causa la muerte de cinco en autopista a Comalapa

El siniestro ocurrió cuando un a rastra se descontroló en el carril de San Salvador hacia el Aeropuerto Internacional, según el reporte de Cruz Verde Zacatecoluca

Guardar
Google icon
Accidente en la Autopista a Comalapa dejó al menos cinco muertos a la altura del kilómetro 38 ½, en San Luis Talpa. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña)
Accidente en la Autopista a Comalapa dejó al menos cinco muertos a la altura del kilómetro 38 ½, en San Luis Talpa. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña)

Cinco personas fallecieron durante la tarde del viernes en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 38 ½ de la autopista a Comalapa, en la jurisdicción de San Luis Talpa, según el reporte de Cruz Verde Zacatecoluca. El suceso, que involucró una rastra que perdió el control, generó una emergencia de gran magnitud y complicó el tránsito en una de las principales arterias que conecta San Salvador con el Aeropuerto Internacional.

Según el cuerpo de socorro, el percance ocurrió en el sentido que lleva de San Salvador hacia el aeropuerto, cuando una vehículo pesado atropelló a varias personas.

PUBLICIDAD

Tras recibir el reporte, los equipos de asistencia se movilizaron de inmediato al lugar para brindar asistencia prehospitalaria a las víctimas. Los cuerpos de socorro confirmaron que, al llegar a la escena, al menos cinco personas ya no presentaban signos vitales, una situación que puso en alerta a los servicios de emergencia y resaltó la gravedad del incidente.

De igual manera, el reporte detalló que, además de los fallecidos, auxiliaron a un individuo que se encontraba soterrado entre los restos del accidente. Después de una intervención rápida y coordinada, lograron estabilizar a la víctima en el sitio y luego la trasladaron de urgencia a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

PUBLICIDAD

Cruz Verde, Accidente Vial, El Salvador, rastra
El rescate en la Autopista a Comalapa incluyó la extracción y estabilización de una persona atrapada entre los restos. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña Zacatecoluca)

La magnitud del accidente generó un fuerte impacto en la circulación vehicular sobre la Autopista a Comalapa. Cruz Verde informó que el paso en la zona permanecía complicado y pidió a los conductores mantener la precaución, disminuir la velocidad y facilitar el acceso a las unidades de emergencia, que seguían trabajando en el sector para atender a los afectados y liberar la vía.

“Pedimos a los conductores mantener la precaución, disminuir la velocidad y ceder el paso a las unidades de emergencia que aún trabajan en el sector”, solicitó la Cruz Verde Salvadoreña Zacatecoluca a través de sus canales oficiales. La organización insistió en la necesidad de que la ciudadanía colabore para evitar nuevos percances y permitir la labor de los cuerpos de socorro.

El llamado es a extremar las medidas de seguridad y a permanecer atentos a las indicaciones de los equipos de emergencia.

Cruz Verde, Accidente Vial, El Salvador, rastra
El siniestro en San Luis Talpa provocó una fuerte afectación del tránsito en la zona. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña Zacatecoluca)

Hasta el cierre de este reporte, las labores continuaban en el lugar del accidente, mientras las autoridades mantenían restricciones en el flujo vehicular y realizaban las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Noticia en desarrollo.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoSan SalvadorEl SalvadorCruz Verde Salvadoreña

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aduanas dominicanas logran ingresos históricos, superan meta pese a desafíos globales

El balance positivo de la Dirección General de Aduanas coincide con un contexto internacional complejo, donde las tensiones geopolíticas han condicionado el comercio exterior

Aduanas dominicanas logran ingresos históricos, superan meta pese a desafíos globales

Mal tiempo golpea a Panamá: tres desaparecidos, inundaciones y daños en varias provincias

La entrada de una nueva onda tropical mantiene en alerta a las autoridades, que recomiendan evitar actividades en el mar y zonas inundables.

Mal tiempo golpea a Panamá: tres desaparecidos, inundaciones y daños en varias provincias

¡Imágenes inéditas! Una especie de tiburón fantasma fue encontrada en Costa Rica

Los tiburones fantasma pertenecen a un grupo de peces cartilaginosos llamados “Rinochimaera” que está relacionado con los tiburones, pero genéticamente divergieron de ellos hace casi 400 millones de años.

¡Imágenes inéditas! Una especie de tiburón fantasma fue encontrada en Costa Rica

Avión presidencial en Honduras es vendido por 5.1 millones de dólares a empresa mexicana

La aeronave Embraer Legacy 600 fue adjudicada a la empresa mexicana Thebe Ingeniería & Consultoría, única participante en el proceso de subasta pública internacional realizado este viernes en Tegucigalpa.

Avión presidencial en Honduras es vendido por 5.1 millones de dólares a empresa mexicana

Sequía meteorológica afecta con fuerza la zona oriental de El Salvador

La ausencia de lluvias desde finales de junio ha provocado una sequía meteorológica catalogada como fuerte en municipios de San Miguel, Usulután y La Unión, según el Ministerio de Medio Ambiente, mientras el déficit de humedad afecta cultivos y abastecimiento de agua

Sequía meteorológica afecta con fuerza la zona oriental de El Salvador

TECNO

La IA está distorsionando mensajes sobre temas polémicos como el aborto o el cambio climático

La IA está distorsionando mensajes sobre temas polémicos como el aborto o el cambio climático

La nueva impresión 3D holográfica fabrica piezas resistentes en apenas 20 segundos

Apple demanda a OpenAI por presunto robo de secretos comerciales

Por primera vez, robots humanoides teleoperados realizan dos cirugías laparoscópicas en animales vivos

Messi tiene tatuaje de un beso en abdomen: la pregunta en Google y te enseñamos cómo saber si la foto es real

ENTRETENIMIENTO

Margaret Qualley responde sobre la ruptura con Jack Antonoff: “No hubo infidelidad”

Margaret Qualley responde sobre la ruptura con Jack Antonoff: “No hubo infidelidad”

Productor de Taylor Swift borró por error su invitación a la boda: pensó que era spam

Las novias y romances de Lamine Yamal: así ha sido la vida amorosa de la estrella de España en el Mundial 2026

Taylor Swift pagó más de 160.000 dólares a Nueva York por el permiso de su boda en el Madison Square Garden

Emily Ratajkowski firmó un contrato millonario por un libro sobre sus confesiones sexuales tras el divorcio

MUNDO

Interna en el régimen iraní: la ausencia de Mojtaba Khamenei en el funeral del líder supremo abre las dudas sobre su poder real

Interna en el régimen iraní: la ausencia de Mojtaba Khamenei en el funeral del líder supremo abre las dudas sobre su poder real

Roma analiza utilizar sus túneles como refugios contra el calor

El negociador iraní descartó “una rendición” ante Estados Unidos volvió a subir la tensión tras la ruptura de la tregua

Ucrania creó un comando de “largo alcance” para intensificar los ataques contra Rusia

El petróleo cierra con una leve caída tras los choques entre Estados Unidos e Irán