El Salvador: Vehículo pesado atropella a varias personas y causa la muerte de cinco en autopista a Comalapa

Accidente en la Autopista a Comalapa dejó al menos cinco muertos a la altura del kilómetro 38 ½, en San Luis Talpa. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña)

Cinco personas fallecieron durante la tarde del viernes en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 38 ½ de la autopista a Comalapa, en la jurisdicción de San Luis Talpa, según el reporte de Cruz Verde Zacatecoluca. El suceso, que involucró una rastra que perdió el control, generó una emergencia de gran magnitud y complicó el tránsito en una de las principales arterias que conecta San Salvador con el Aeropuerto Internacional.

Según el cuerpo de socorro, el percance ocurrió en el sentido que lleva de San Salvador hacia el aeropuerto, cuando una vehículo pesado atropelló a varias personas.

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Tras recibir el reporte, los equipos de asistencia se movilizaron de inmediato al lugar para brindar asistencia prehospitalaria a las víctimas. Los cuerpos de socorro confirmaron que, al llegar a la escena, al menos cinco personas ya no presentaban signos vitales, una situación que puso en alerta a los servicios de emergencia y resaltó la gravedad del incidente.

De igual manera, el reporte detalló que, además de los fallecidos, auxiliaron a un individuo que se encontraba soterrado entre los restos del accidente. Después de una intervención rápida y coordinada, lograron estabilizar a la víctima en el sitio y luego la trasladaron de urgencia a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

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El rescate en la Autopista a Comalapa incluyó la extracción y estabilización de una persona atrapada entre los restos. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña Zacatecoluca)

La magnitud del accidente generó un fuerte impacto en la circulación vehicular sobre la Autopista a Comalapa. Cruz Verde informó que el paso en la zona permanecía complicado y pidió a los conductores mantener la precaución, disminuir la velocidad y facilitar el acceso a las unidades de emergencia, que seguían trabajando en el sector para atender a los afectados y liberar la vía.

“Pedimos a los conductores mantener la precaución, disminuir la velocidad y ceder el paso a las unidades de emergencia que aún trabajan en el sector”, solicitó la Cruz Verde Salvadoreña Zacatecoluca a través de sus canales oficiales. La organización insistió en la necesidad de que la ciudadanía colabore para evitar nuevos percances y permitir la labor de los cuerpos de socorro.

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El llamado es a extremar las medidas de seguridad y a permanecer atentos a las indicaciones de los equipos de emergencia.

El siniestro en San Luis Talpa provocó una fuerte afectación del tránsito en la zona. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña Zacatecoluca)

Hasta el cierre de este reporte, las labores continuaban en el lugar del accidente, mientras las autoridades mantenían restricciones en el flujo vehicular y realizaban las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

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