Rusia lanzó una segunda oleada masiva de misiles y drones contra Ucrania en menos de tres días

Personal del departamento de bomberos trata de extinguir un incendio tras un ataque aéreo ruso, en Kiev, Ucrania, el 8 de julio de 2026 (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP/Archivo)

“El enemigo está atacando la capital con misiles. ¡Por favor, permanezcan en lugares seguros!”, informó durante la madrugada de este domingo (horario local) el jefe de la administración militar, Tymur Tkachenko, vía redes sociales antes del primer estruendo que generó pánico entre los habitantes de Kiev. Hasta el momento, no se informaron víctimas fatales ni heridos.

Los periodistas en la ciudad reportaron al menos cinco explosiones, luego de que las autoridades advirtieran sobre el ataque. Las sirenas de alarma aérea comenzaron a sonar minutos después de la primera detonación, de acuerdo con los testigos.

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“En el distrito de Dnipro, estamos registrando las consecuencias del ataque. Un edificio civil no residencial resultó dañado en el distrito de Svyatoshyn como consecuencia del ataque. Estamos esclareciendo los detalles”, agregó Tkachenko en otro mensaje.

El pasado 8 de julio, tropas rusas atacaron los distritos de Svyatoshynskyi y Desnyanskyi en Kiev utilizando drones y misiles. Como resultado, tres personas murieron y 16 resultaron heridas.

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En medio de los ataques casi diarios del Kremlin, Ucrania creará un comando de “impacto de largo alcance” dentro de sus fuerzas armadas, según anunció el presidente Volodimir Zelensky, en momentos en que la campaña de Kiev contra la infraestructura energética y logística rusa obligó a Moscú a prohibir exportaciones de diésel y restringir el transporte marítimo cerca del mar de Azov, que conecta con el mar Negro.

Incendio en la refinería de petróleo de Omsk, Rusia (REUTERS)

Desde hace meses, drones de ataque ucranianos golpean infraestructuras energéticas clave a miles de kilómetros dentro de Rusia, en una estrategia que Kiev presenta como sanciones de largo alcance contra el principal financiador del presupuesto estatal ruso. En las últimas semanas, Ucrania reportó ataques casi diarios, y las autoridades insisten en que consideran legítimo llevar la guerra al territorio ruso, más de cuatro años después del inicio de la invasión a gran escala.

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“Hoy firmé un decreto que establece un comando especial dentro de las Fuerzas Armadas, un comando destinado a tener un impacto a largo plazo y, en efecto, global sobre Rusia en respuesta a esta guerra”, anunció Zelensky en su mensaje vespertino a la nación.

Cabe subrayar que al menos 265 civiles murieron y 1.816 personas resultaron heridas en Ucrania durante junio a causa de los ataques lanzados por el Kremlin, según informó el jueves Naciones Unidas. Esta cifra constituye el mayor número combinado de víctimas civiles en un solo mes desde las primeras etapas de la invasión a gran escala iniciada por Moscú en febrero de 2022.

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Militares de la 15.ª Brigada de Asignación Operativa «Kara-Dag» de la Guardia Nacional de Ucrania se preparan para disparar un obús 2A65 Msta-B de 152 mm contra las tropas rusas —en el contexto del ataque de Rusia a Ucrania— desde una posición cercana a la localidad de Dobropillia, situada en el frente de la región de Donetsk, Ucrania, el 8 de julio de 2026 (REUTERS/Anatolii Stepanov)

La advertencia fue presentada ante el Consejo de Seguridad por la secretaria general adjunta de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, quien señaló que los datos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) muestran un aumento sostenido del impacto de la guerra sobre la población civil.

Noticia que está siendo actualizada.