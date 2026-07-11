La Policía Nacional Civil de Guatemala designa su “Niño Director General 2026-2027”

La Policía Nacional Civil de Guatemala eligió a Carlos Saúl Bocanegra Morales como Niño Director General para el período 2026-2027. (Ministerio de Gobernación)

La Policía Nacional Civil de Guatemala eligió este viernes a Carlos Saúl Bocanegra Morales como Niño Director General para el período 2026-2027, una actividad integrada a la conmemoración de los 29 años de la institución y orientada a promover liderazgo, valores cívicos, participación ciudadana y acercamiento con la niñez.

La celebración institucional llegará a su fecha central el 15 de julio, cuando la PNC cumpla 29 años desde su fundación en 1997, creada tras los Acuerdos de Paz de 1996 y en sustitución de la antigua Policía Nacional. La institución informó que actualmente tiene más de 40 mil agentes uniformados distribuidos en todo el país.

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El certamen se realizó en el Teatro Lux, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, con la participación de 11 niños y niñas de distintas regiones del país. Cada participante presentó propuestas centradas en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y en la promoción de una cultura de prevención.

Bocanegra Morales, de 11 años y representante del Distrito 1, fue seleccionado por el jurado como Niño Director General de la Policía Nacional Civil para el período 2026-2027. Estefani Borja obtuvo el segundo lugar.

La Policía Nacional Civil de Guatemala eligió a Carlos Saúl Bocanegra Morales como Niño Director General para el período 2026-2027. (Ministerio de Gobernación)

La elección infantil formó parte de la agenda por el 29 aniversario de la PNC

La PNC indicó que la elección integra el programa oficial conmemorativo por sus 29 años de servicio. La agenda busca reforzar el vínculo entre la institución y la población mediante actividades enfocadas en prevención, participación ciudadana y promoción de valores desde la infancia.

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La elección del Niño Director General fue presidida por la viceministra de Prevención de la Violencia y el Delito Mayda de León, quien destacó la necesidad de abrir espacios para la participación de la niñez en temas vinculados con convivencia pacífica, prevención de la violencia y construcción de ciudadanía responsable. En el acto también participaron David Custodio Boteo, el viceministro de Antinarcóticos Víctor Cruz, Héctor González Prera, subdirectores de la institución, familiares de los concursantes, compañeros de estudio e invitados de distintas entidades.

Antes del certamen, el programa comenzó con una misa de acción de gracias en la Catedral Metropolitana. A la ceremonia asistieron el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, la viceministra de Tecnología Karen Ortiz, el director general de la PNC David Custodio Boteo, subdirectores, mandos policiales y agentes de distintas comisarías.

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La eucaristía fue oficiada por el sacerdote Luis René Sandoval. Durante el acto también se rindió homenaje a los agentes fallecidos en cumplimiento del deber.

La conmemoración incluye carrera 10K, actos culturales y un desfile de honor

Dentro del calendario oficial, el Departamento de Tránsito organizó la Carrera Nacional “Policía por la Paz 10K”, que reunió a cientos de familias, atletas y personal policial. La salida fue encabezada por Karen Stéfany Ortiz Solares, junto con el director general adjunto de la PNC Héctor Noé González Prera, el jefe del Departamento de Tránsito Carlos Fuentes y representantes del Ministerio de Gobernación.

La competencia incluyó categorías libre, máster, juvenil y personas con discapacidad. La meta se ubicó en la Dirección General de la PNC, donde todos los corredores recibieron una medalla conmemorativa y las autoridades premiaron a los tres primeros lugares de cada categoría.

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El calendario continuará con un cuadrangular deportivo entre mandos superiores e invitados, cuya premiación está prevista para el jueves 9 de julio en el Parque Erick Barrondo y el Estadio La Pedrera. El viernes 10 de julio también está programado un Ensamble de Marimbas por la noche.

Uno de los actos principales será el Desfile de Honor del domingo 12 de julio. El recorrido comenzará frente a la Municipalidad de Guatemala y concluirá en la Plaza Central de la zona 1, donde después se realizará el acto protocolario.

Las actividades cerrarán el 15 de julio con una alborada en la Dirección General desde las 4:30 horas, seguida por la izada y arriada de la bandera nacional y una cena de gala nocturna. La conmemoración se desarrolla además en un contexto de cuestionamientos ciudadanos por presuntos hechos de corrupción dentro de las filas de la institución.

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