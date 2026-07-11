Valentina Cervantes contó cómo vive la exposición de su hijo Benja en redes: “Quiero sentirme una persona más”

Benja, el hijo de Enzo Fernández, se roba la atención en redes y su mamá explica por qué

Valentina Cervantes habló sobre la popularidad de su hijo Benja, fruto de su relación con Enzo Fernández, en el marco del Mundial 2026. Desde el nacimiento de Benja hace dos años, su figura ha ganado notoriedad, especialmente con el protagonismo de su padre en la Selección Argentina.

Cervantes se refirió al impacto que generó la exposición de su hijo en redes sociales. Consultada por el Pollo Álvarez sobre cómo maneja la repercusión, explicó: “No me molesta, porque empecé a compartir cosas de Benja cuando era muy bebé, como hace cualquier persona con sus hijos”. Remarcó que su manera de actuar no cambió a raíz de la fama y que continúa mostrando su vida cotidiana como siempre.

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La influencer, originaria de San Martín, aclaró que intenta preservar la rutina familiar a pesar del entorno mediático. Su objetivo es que sus hijos crezcan en un ambiente lo más normal posible, a pesar de la notoriedad pública de Enzo Fernández. Señaló que la familia prefiere no tomarse demasiado en serio las repercusiones en redes y que el cariño de los seguidores es recibido con gratitud.

“No me molesta, porque siempre lo viví con naturalidad. No me gusta dejar de hacer cosas, quiero sentirme una más, como cualquier otra persona. Me encanta que le den cariño a mis hijos”, destacó Cervantes, y agregó que la reacción del público nunca se transformó en un problema para la pareja.

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La pareja de Enzo Fernández dio su perspectiva del certamen

El carisma de Benja, quien cumplió dos años, es uno de los elementos que más atrae la atención en redes sociales. Cervantes contó que las ocurrencias del niño generan simpatía entre los usuarios y que, en el entorno íntimo, también provocan risas. Hizo una distinción con Olivia, la hija mayor, detallando que ambos tienen personalidades diferentes y que las travesuras de Benja suelen ser motivo de entretenimiento familiar.

Cervantes valoró el trato respetuoso por parte de los fanáticos que se acercan en la calle o en eventos públicos. “Estoy muy agradecida por el cariño y el respeto que nos demuestran”, expresó. La relación con los seguidores, tanto en entornos digitales como presenciales, se basa en el afecto y la cordialidad, lo que permite a la familia mantener una vida social activa.

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El 20 de junio, tras instalarse en Estados Unidos para acompañar a Enzo Fernández durante el Mundial, Cervantes compartió en sus redes imágenes del día a día en Kansas junto a sus hijos. En las fotografías, Benja y Olivia aparecen con camisetas de la Selección Argentina, personalizadas con el apellido Fernández, mientras que otra imagen muestra a Valentina y Enzo juntos, retratando la intimidad familiar en medio de la vorágine del torneo.

Enzo Fernández posa sonriente junto a su pareja Valentina Cervantes y sus dos hijos en el césped de un estadio, compartiendo un íntimo momento familiar. (Instagram)

En otra aparición televisiva, esta vez en el programa Por el Mundo, conducido por Marley, Cervantes relató cómo vive la experiencia de acompañar a Enzo en los partidos de la Copa del Mundo. “Es una locura, el orgullo es cada partido, todo es increíble”, afirmó. Explicó que, aunque los nervios se intensifican en la previa de cada encuentro, la sensación se multiplica al tratarse de un familiar. “Cuando es tu familia, quien está ahí en la cancha, la emoción es mucho mayor. Es como un plus”, manifestó.

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Respecto a la adaptación de sus hijos a la exposición y a los partidos, Cervantes detalló que Olivia disfruta del ambiente futbolístico, mientras que Benja mostró algo de temor en un principio. “A ella le gusta mucho. Benja estaba un poco asustado, pero después se le fue pasando”, comentó. Explicó que Benja ya reconoce a su padre en el rol de futbolista y que sigue los clubes donde juega, incluso canta canciones del Chelsea, club por el que pasó Enzo Fernández.

Valentina recordó que, cuando Benja era más pequeño, evitaba llevarlo a los estadios por el clima y las incomodidades, y que solo lo llevó a la final de la Copa América. De este modo, Cervantes busca equilibrar la vida pública con la privacidad familiar, priorizando el bienestar de sus hijos sin aislarlos de la realidad que los rodea.

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Así, la familia Fernández Cervantes transita la fama con naturalidad, intentando mantener los aspectos cotidianos y el contacto directo con sus seguidores, sin dejar de lado la protección de sus hijos ante la exposición mediática.