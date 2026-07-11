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Exportadores de Perú anuncian una misión farmacéutica a Costa Rica y Honduras para reactivar las ventas

El gremio empresarial viajará del 28 de septiembre al 2 de octubre con firmas del sector, en un intento por recuperar el ritmo tras el retroceso registrado en los primeros meses de 2026

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Costa Rica absorbe alrededor de USD 1,369 millones en medicamentos e insumos para la salud cada año. Honduras supera los USD 750 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones peruanas de medicamentos a Centroamérica crecieron en 2025, pero cayeron en los primeros meses de 2026. Ante ese escenario, la Asociación de Exportadores de Perú (ADEX) anunció una misión comercial farmacéutica a Costa Rica y Honduras del 28 de septiembre al 2 de octubre para impulsar dos mercados que importan más de USD 2,100 millones anuales.

La misión se apoya en los acuerdos comerciales que Perú mantiene con ambos países. El Tratado de Libre Comercio con Costa Rica entró en vigor el 1 de junio de 2013, mientras que el firmado con Honduras lo hizo el 1 de enero de 2017, tras negociaciones iniciadas en 2010.

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Ambos tratados incluyen capítulos sobre obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, y facilitación aduanera, un marco para la operación de las farmacéuticas peruanas.

Los mercados que busca la misión

Costa Rica absorbe alrededor de USD 1,369 millones en medicamentos e insumos para la salud cada año. Honduras supera los USD 750 millones.

El Comité de Productos Farmacéuticos de ADEX subraya que en ambos mercados existe una “demanda creciente de productos de calidad y precios competitivos”, especialmente en el segmento de venta libre (OTC).

Exportaciones Medicamentos
Costa Rica absorbe alrededor de USD 1,369 millones en medicamentos e insumos para la salud cada año. Honduras supera los USD 750 millones.

Según datos de PROMPERÚ, las exportaciones no tradicionales peruanas hacia Centroamérica sumaron USD 586 millones en 2024, un 24.4% más que el año anterior. Honduras fue el mercado de mayor dinamismo: sus compras a Perú crecieron un 119.3%, hasta los USD 113 millones.

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Las empresas que integren la delegación llevarán un portafolio de 16 especialidades médicas, entre ellas neuropsiquiatría, oncología, cardiología, infectología e inmunología, además de suplementos alimenticios y productos de dermocosmética.

La caída de 2026 y la dependencia de Ecuador

Las exportaciones peruanas de medicamentos de uso humano cerraron 2025 en USD 42 millones, con un alza del 2,4% frente a 2024. Pero en el primer cuatrimestre de 2026 los envíos sumaron solo USD 13 millones, una caída del 7,4% respecto del mismo período del año anterior.

Parte de esa presión responde a la necesidad de diversificar destinos. Ecuador concentra actualmente el 42,8% de las exportaciones farmacéuticas peruanas, según datos del primer semestre de 2025.

La dependencia de un solo mercado expone al sector a variaciones en la demanda o en las condiciones regulatorias del país vecino.

Apemed y las certificaciones BPM

Detrás de la misión comercial también aparece la implementación de la Agencia Peruana de Medicamentos (Apemed), anunciada por el Gobierno en abril de 2025. ADEX sostiene que la agencia debe ser autónoma, con reglas claras, seguridad jurídica y criterios proporcionales de fiscalización.

Según datos oficiales, el número de droguerías autorizadas pasó de 2.847 en 2016 a 6.199 en 2024. Para el gremio, ese crecimiento exige “un sistema de vigilancia más eficiente, proporcional y basado en criterios de riesgo”.

Industria farmacéutica
Las empresas que integren la delegación llevarán un portafolio de 16 especialidades médicas, entre ellas neuropsiquiatría, oncología, cardiología, infectología e inmunología, además de suplementos alimenticios y productos de dermocosmética. (Foto: Shutterstock)

El otro eje es la homologación de las certificaciones de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) con autoridades sanitarias internacionales. El Comité considera que ese paso es “clave” para agilizar el ingreso de los productos peruanos a otros mercados latinoamericanos, incluidos los centroamericanos que apunta la misión de septiembre.

Sin esa homologación, los TLC vigentes con Costa Rica y Honduras ofrecen un marco legal favorable que la industria no puede aprovechar por completo.

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