El sábado es el día con más accidentes de tránsito en El Salvador en un contexto de incremento general de siniestros viales

El Salvador registra un aumento sostenido en los accidentes de tránsito durante 2026, con un promedio de 65 siniestros viales diarios en el país. (Foto cortesía Comandos de Salvamento Quezaltepeque)

El Salvador está atravesando una escalada constante de accidentes de tránsito en lo que va de 2026, una situación que genera creciente preocupación ante el aumento de personas lesionadas y fallecidas, así como la presión sobre las instituciones encargadas de la seguridad vial.

Aunque se han reforzado operativos y campañas de prevención, los datos oficiales muestran que el problema no solo persiste, sino que se amplifica los fines de semana, especialmente los días sábado.

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De acuerdo con los registros del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el sábado se consolida como el día con más accidentes en el país.

A lo largo de 2026, se han registrado 1,410 siniestros los sábados, lo que representa el mayor volumen semanal. El viernes y el lunes le siguen en la lista, con 1,374 y 1,334 incidentes reportados, respectivamente.

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Esta distribución advierte sobre los riesgos asociados a la mayor movilidad social y laboral que caracterizan tanto el final como el inicio de la semana.

El patrón de accidentes queda evidenciado en la cifra total recopilada desde el 1 de enero hasta el 18 de mayo de este año. El Salvador sumó 8,975 siniestros viales, según los datos de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Esta cantidad implica un incremento del 16 % respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 7,736 incidentes.

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Si se analiza el promedio, en 2026 se reportan 65 accidentes diarios, un aumento notorio en comparación con los 56 diarios de 2025. La tendencia revela que, más allá de los picos semanales, el fenómeno ha adquirido un ritmo sostenido que pone a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades.

Las colisiones se mantienen como el tipo de accidente más frecuente en las carreteras salvadoreñas, especialmente durante los fines de semana.(Foto cortesía Onasevi)

Las colisiones y sus causas se concentran durante los fines de semana

El tipo de siniestro más frecuente durante los días sábado, viernes y lunes es la colisión. Solo los sábados se documentaron 986 colisiones, seguidos por 961 el viernes y 934 el lunes.

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Junto a estas cifras, los choques y atropellos incrementan también su incidencia, especialmente en los mismos días, mientras que los vuelcos o los incidentes clasificados como de “características especiales”, como caídas de pasajeros o derrames de aceite, se mantienen estables aunque en menor número.

Estas cifras sugieren que el aumento de la movilidad social y actividades durante el fin de semana eleva el riesgo de sufrir un accidente, debido tanto al incremento del tráfico como a conductas imprudentes que suelen asociarse al ocio o el regreso a la rutina laboral.

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El número de personas lesionadas por accidentes de tránsito ha crecido un 25 % en comparación con el año anterior, según datos oficiales. (Foto: Comandos de Salvamento)

Lesionados y fallecidos aumentan en paralelo a la siniestralidad vial

El impacto más grave de este incremento se refleja en las consecuencias humanas. En el periodo analizado, la cifra de personas lesionadas pasó de 4.826 en 2025 a 6.052 en 2026, es decir, un aumento del 25 %. De este modo, el promedio diario de lesionados escaló de 35 a 44.

En cuanto a las víctimas mortales, los fallecidos asociadas a siniestros viales ascendieron a 576 entre enero y el 18 de mayo de 2026, frente a 457 en el mismo periodo del año pasado. Este incremento del 26 % retrata el efecto devastador que tiene la creciente accidentabilidad sobre la población salvadoreña.

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La Policía Nacional Civil de El Salvador reportó la detención de dos conductores por conducción peligrosa bajo efectos de alcohol tras provocar accidentes graves. (Foto cortesía PNC)

Conducción peligrosa y alcoholemia: un factor en el aumento de accidentes

Un elemento relevante en el agravamiento de la situación es la conducción bajo los efectos del alcohol o en estado considerado peligroso. Los detenidos por esta causa pasaron de 790 en 2025 a 862 en 2026, lo que equivale a un alza del 9 %.

Estas detenciones muestran la persistencia de prácticas temerarias detrás del volante y explican parte del aumento observado en los incidentes graves, especialmente durante los días y horarios de mayor actividad social.

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En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 18 de mayo de 2026, El Salvador reporta en promedio 65 accidentes de tránsito al día, siendo el sábado el día con mayor incidencia con 1.410 eventos registrados, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Las colisiones constituyen la principal modalidad, mientras que los lesionados y fallecidos continúan aumentando año tras año. La presencia de conductores detenidos por conducción peligrosa y bajo los efectos del alcohol contribuye de forma directa al deterioro de la seguridad en las carreteras del país.

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