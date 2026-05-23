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Microsoft lanza alerta urgente: estas dos fallas en Windows 11 podrían poner en riesgo tu PC

La compañía lanzó parches de emergencia para corregir fallos críticos en Windows 11 que afectan directamente al motor de protección antimalware del sistema

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Microsoft estaría haciendo un nuevo sistema operativo que corrige errores de Windows 11.
Microsoft lanza parches de seguridad para Windows 11 y corregir errores.

Microsoft Security Response Center advirtió sobre dos vulnerabilidades críticas detectadas en Windows Defender que ya están siendo explotadas activamente por ciberdelincuentes. Los fallos afectan directamente al sistema de protección integrado de Windows 11 y podrían permitir que atacantes tomen el control total de computadoras afectadas sin que el usuario note señales evidentes.

La compañía confirmó que los errores corresponden a vulnerabilidades de tipo “zero-day”, es decir, fallos desconocidos hasta ahora que comenzaron a ser aprovechados antes de la publicación oficial de parches de seguridad. Debido al riesgo, Microsoft ya liberó actualizaciones de emergencia y pidió a los usuarios instalar las nuevas versiones lo antes posible.

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El problema principal impacta al motor de protección antimalware de Windows Defender, componente encargado de analizar archivos, detectar amenazas y eliminar programas maliciosos dentro del sistema operativo. Al funcionar con los privilegios más altos de Windows, cualquier vulnerabilidad dentro de esta herramienta representa un riesgo especialmente grave.

Windows Defender ofrece protección gratuita y automática para usuarios de Windows 10 y 11. (Windows)
Windows Defender presenta vulnerabilidades. (Windows)

Cómo funcionan las vulnerabilidades detectadas

Uno de los fallos identificados fue registrado técnicamente como CVE-2026-41091 y afecta a las versiones 1.1.26030.3008 y anteriores del Microsoft Malware Protection Engine.

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Según la información difundida por portales especializados en ciberseguridad, como BleepingComputer, el error permite manipular la resolución de enlaces dentro del sistema para engañar al antivirus y escalar privilegios hasta obtener acceso completo como SYSTEM, el nivel más alto dentro de Windows.

Con ese nivel de control, un atacante remoto podría instalar software espía, modificar registros internos, desactivar otras capas de seguridad o acceder a archivos personales sin autorización.

El problema resulta especialmente delicado porque el propio antivirus se convierte indirectamente en la puerta de entrada para el ataque. En lugar de bloquear amenazas, el sistema vulnerable facilita el acceso al equipo comprometido.

Microsoft lanzó una serie de actualizaciones debido a un fallo en Windows Defender.
Microsoft lanzó una serie de actualizaciones debido a un fallo en Windows Defender.

Microsoft indicó que ya existen intentos reales de explotación, lo que elevó el nivel de urgencia en torno a la actualización de los dispositivos afectados.

La CISA intervino y emitió una advertencia urgente

La gravedad del incidente provocó además la intervención de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), la principal agencia de ciberseguridad del gobierno estadounidense.

El organismo incluyó las vulnerabilidades dentro de su catálogo oficial KEV (Known Exploited Vulnerabilities), reservado únicamente para fallos que están siendo utilizados activamente por hackers en entornos reales.

La agencia ordenó a todas las instituciones federales proteger sus equipos antes del próximo 3 de junio bajo la directiva BOD 22-01, una política aplicada en casos de amenazas consideradas críticas para infraestructuras gubernamentales y empresariales.

Además, la CISA advirtió sobre la necesidad de reforzar medidas relacionadas con BitLocker y otros sistemas de cifrado que podrían verse comprometidos en ataques similares.

Logotipos de Windows 11 y Windows Update en una superposición semitransparente sobre una interfaz de usuario borrosa de Windows 11 en tonos azules.
Las fallas de seguridad en Windows 11 solo pueden ser solucionadas por actualizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si tu PC está protegida

Microsoft aseguró que las actualizaciones de seguridad ya fueron distribuidas mediante Windows Update y que, en la mayoría de los casos, deberían instalarse automáticamente. Las versiones corregidas corresponden a los paquetes 1.1.26040.8 y 4.18.26040.7 del sistema de protección antimalware.

Sin embargo, la empresa recomienda realizar una comprobación manual para verificar que el parche efectivamente fue instalado.

Para hacerlo, los usuarios deben abrir la aplicación “Seguridad de Windows” desde la barra de búsqueda del sistema. Luego deben ingresar en “Protección contra virus y amenazas” y seleccionar “Actualizaciones de protección”.

Allí aparece la opción “Buscar actualizaciones”, que permite forzar manualmente la descarga de las últimas firmas y parches de seguridad.

Microsoft lanza actualizaciones urgentes de seguridad para Windows 11 y Windows 10.
Microsoft lanza actualizaciones urgentes de seguridad para Windows 11.

Posteriormente, desde el menú “Configuración” y la sección “Acerca de”, es posible revisar la versión exacta del motor de protección instalado en el equipo.

Si el número coincide o supera las versiones publicadas por Microsoft, el sistema ya se encuentra protegido frente a estas vulnerabilidades.

El aumento de ataques obliga a reforzar la seguridad

El incidente refleja además una tendencia creciente: los ciberdelincuentes están apuntando cada vez más a herramientas de seguridad y componentes internos del sistema operativo para comprometer equipos sin necesidad de métodos tradicionales como virus o archivos sospechosos.

En los últimos meses, varias compañías tecnológicas emitieron alertas relacionadas con ataques dirigidos a software de protección, sistemas de autenticación y plataformas de inteligencia artificial.

Especialistas recomiendan mantener Windows actualizado, evitar instalar programas desde sitios no oficiales y activar funciones de seguridad adicionales como autenticación en dos pasos y cifrado de archivos sensibles.

Aunque Microsoft ya distribuyó la solución, las autoridades de ciberseguridad insisten en que el riesgo continúa para quienes todavía no actualizaron sus computadoras.

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