República Dominicana

Gobierno dominicano refuerza la movilidad escolar con la entrega de autobuses

La iniciativa busca mantener la continuidad en el acceso a la educación para jóvenes de sectores vulnerables, mediante el suministro de unidades renovadas y un servicio optimizado gestionado por personal especializado en transporte escolar

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Pintura acuarela de tres hombres con trajes posando frente a un autobús azul claro, sosteniendo una gran llave amarilla con el logo "trae" en el centro.
Tres hombres sonriendo, vestidos con trajes formales, posan frente a un autobús azul claro mientras sostienen una gran llave amarilla con el logo "trae", simbolizando el inicio de un nuevo servicio de transporte público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) y la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) entregaron dos autobuses al Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) en Santo Domingo como parte del refuerzo del transporte estudiantil en la República Dominicana, un sistema que ya supera los 70 millones de traslados y que busca sostener el acceso y la permanencia educativa de estudiantes de sectores públicos y comunidades vulnerables.

Las unidades fueron sometidas a mantenimiento y remozamiento integral por personal técnico de la OMSA antes de su entrega, con el objetivo de ofrecer un servicio seguro, eficiente y digno para los estudiantes del Instituto Técnico Superior Comunitario.

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El acto fue encabezado por el director del TRAE Luis Felipe Cartagena, en representación del ministro de Educación Luis Miguel De Camps García; el vicepresidente ejecutivo de la OMSA Onéximo González; y el rector del ITSC José Ramón Holguín Brito, junto a invitados especiales y miembros de la prensa.

Cartagena afirmó que la entrega formal de las unidades al ITSC reafirma el compromiso del Gobierno dominicano con el fortalecimiento del transporte estudiantil y el bienestar de los jóvenes. También sostuvo que la acción conjunta con la OMSA muestra la importancia de la articulación interinstitucional en beneficio de la comunidad educativa y del futuro del país.

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El sistema opera con más de 1,800 autobuses en las 31 provincias y el Distrito Nacional

El transporte estudiantil en la República Dominicana está encabezado por el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil, un programa del Ministerio de Educación.

De acuerdo con la información del sistema, opera a escala nacional con una flota de más de 1,800 autobuses y ofrece un servicio gratuito para estudiantes del sector público.

La cobertura alcanza las 31 provincias del país y el Distrito Nacional, con presencia en zonas urbanas y rurales. Su objetivo es garantizar el traslado hacia y desde los centros educativos públicos en los horarios de entrada y salida, evitar la deserción escolar y aliviar la economía familiar.

El TRAE y la OMSA refuerzan el transporte estudiantil en República Dominicana con la entrega de dos autobuses al ITSC. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El TRAE y la OMSA refuerzan el transporte estudiantil en República Dominicana con la entrega de dos autobuses al ITSC. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Según la descripción del programa, cada ruta cuenta con un chofer capacitado y auxiliares o supervisoras encargadas del cuidado de los menores durante el trayecto. El sistema presenta sus unidades como autobuses modernos orientados a la seguridad y la comodidad de los usuarios.

Tanto Cartagena como Onéximo González destacaron el alcance del programa TRAE, que ha realizado más de 70 millones de traslados estudiantiles en todo el territorio nacional. Ambos señalaron que ese volumen de servicio representa un alivio económico para las familias dominicanas.

González reiteró su compromiso con la movilidad del país y con la dignificación del transporte. También explicó que la entrega se realizó en cumplimiento del acuerdo con el TRAE para dar mantenimiento a los autobuses escolares del país e impactar en la educación.

El vicepresidente ejecutivo de la OMSA lo resumió con una definición sobre el papel de la formación: “La educación es la escalera más rápida para salir de la ignorancia y poder escalar a un nivel de vida superior”.

El ITSC vincula las nuevas unidades con más oportunidades para jóvenes de comunidades vulnerables

El rector del ITSC José Ramón Holguín Brito sostuvo que la alianza entre el TRAE, la OMSA y el Instituto Técnico Superior Comunitario representa un respaldo para ampliar las oportunidades educativas de miles de jóvenes, en especial de comunidades vulnerables.

Holguín Brito añadió que la colaboración contribuirá a fortalecer el acceso y la permanencia estudiantil en una institución que, según indicó, continúa consolidándose como referente de innovación y transformación desde la educación técnica pública en la República Dominicana.

El Sistema Nacional de Transporte Estudiantil supera los 70 millones de traslados y opera una flota superior a 1,800 autobuses en todo el país. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El Sistema Nacional de Transporte Estudiantil supera los 70 millones de traslados y opera una flota superior a 1,800 autobuses en todo el país. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

En el nivel universitario, el texto también señala que para estudiantes de centros como la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha existido históricamente apoyo logístico y de transporte gestionado por federaciones estudiantiles, la OMSA y alcaldías municipales, con rutas interurbanas hacia extensiones del centro de estudios.

Fuera del sistema escolar, la movilidad general en el país incluye guaguas, carros de concho, el Metro y el Teleférico en Santo Domingo, además de moto conchos para trayectos cortos.

Con la entrega de estas unidades, el TRAE, la OMSA y el ITSC ratificaron su compromiso de impulsar iniciativas orientadas al bienestar y al desarrollo de la comunidad estudiantil del país.

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