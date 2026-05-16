Dos nuevos juegos gratis llegan a Epic Games Store y uno de ellos es protagonizado por Batman

Epic Games regala uno de los juegos de Batman.

Los usuarios de Epic Games Store ya pueden reclamar dos nuevos videojuegos gratuitos para PC y sumarlos de forma permanente a su biblioteca digital. La promoción incluye Sunderfolk - Standard Edition y The Telltale Batman Shadows Edition, dos propuestas muy distintas entre sí que estarán disponibles sin costo hasta el 21 de mayo de 2026.

Como ocurre cada semana, la plataforma renovó su catálogo de juegos gratuitos con títulos que normalmente tienen un precio de venta regular. En esta ocasión, Epic apuesta por combinar un RPG táctico cooperativo con una experiencia narrativa centrada en uno de los superhéroes más populares de DC Comics.

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Un RPG táctico con cooperativo online y local

El primero de los títulos disponibles es Sunderfolk - Standard Edition, un videojuego de exploración de mazmorras con mecánicas tácticas y enfoque cooperativo. Su principal atractivo está en la posibilidad de jugar partidas online entre dos y cuatro personas, aunque también permite sesiones locales utilizando teléfonos móviles como controles adicionales.

Sunderfolk - Standard Edition se encuentra gratis en Epic Games Store. (store.steampowered.com)

La propuesta combina combate estratégico por turnos con exploración y progresión de personajes, una fórmula habitual dentro del género RPG táctico. Sin embargo, el juego busca diferenciarse mediante una experiencia social más flexible, pensada para grupos de amigos que quieran jugar desde distintos dispositivos sin necesidad de contar con varias copias del título.

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La edición incluida en la promoción corresponde a la versión estándar del juego y podrá conservarse para siempre una vez reclamada dentro del periodo establecido por Epic Games Store.

Batman regresa con una experiencia narrativa estilo noir

El segundo juego gratuito es The Telltale Batman Shadows Edition, una edición especial desarrollada por Telltale Games que reúne las dos temporadas completas de la saga interactiva basada en el universo de Batman.

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Esta edición incluye además el llamado “modo Shadows”, una opción visual que transforma la estética del juego para acercarla a una película noir en blanco y negro. El resultado ofrece una ambientación más cinematográfica y oscura para seguir la historia de Bruce Wayne y su alter ego como el Caballero Oscuro.

Un primer plano dramático del personaje de Batman, con sus ojos brillando intensamente en la oscuridad, captura la esencia de su figura en blanco y negro. (Epic Games)

La experiencia mantiene el estilo característico de Telltale Games, centrado en diálogos, toma de decisiones y secuencias narrativas donde las elecciones del jugador afectan el desarrollo de la trama. A diferencia de otros juegos de acción protagonizados por Batman, aquí el peso recae principalmente en la narrativa y en las relaciones entre personajes.

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Epic mantiene el misterio sobre los próximos regalos

Epic Games también confirmó que continuará con su estrategia de “juegos misteriosos” para la próxima semana. Aunque todavía no reveló cuáles serán los títulos disponibles a partir del 21 de mayo, la tienda ya muestra dos espacios ocultos bajo esa etiqueta.

La compañía suele utilizar esta dinámica para generar expectativa entre los usuarios, especialmente durante promociones especiales o temporadas de descuentos. En años anteriores, esta estrategia permitió anticipar regalos de alto perfil dentro de la plataforma.

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El logotipo de Epic Games Store se superpone a una vibrante escena de videojuego, mostrando dos personajes luchando en un entorno urbano post-apocalíptico con un robot gigante al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reclamar los juegos gratis en Epic Games Store

Para obtener ambos títulos, los usuarios solo deben ingresar con una cuenta en Epic Games Store, acceder a la página de cada juego y completar el proceso de compra gratuito antes de la fecha límite.

Una vez añadidos a la biblioteca, los videojuegos permanecerán disponibles de forma permanente incluso después de que finalice la promoción semanal.

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La iniciativa forma parte de la estrategia que Epic mantiene desde hace varios años para atraer nuevos usuarios y competir frente a otras plataformas de distribución digital para PC como Steam. Gracias a estas promociones, millones de jugadores han ampliado sus bibliotecas digitales con títulos gratuitos de distintos géneros y estudios.

Con la llegada de Sunderfolk y The Telltale Batman Shadows Edition, la tienda vuelve a combinar propuestas independientes y franquicias reconocidas para mantener activa una de las campañas de juegos gratuitos más populares del mercado de PC.

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