Tecno

Funciones del celular y de apps que ayudan a protegerte de software espía

Las nuevas funciones de seguridad ayudan a prevenir el acceso no autorizado a mensajes, llamadas y archivos privados

Guardar
Google icon
Un smartphone oscuro con la pantalla resquebrajada en la parte inferior, mostrando texto verde tipo código y dos ventanas emergentes con un icono de ojo.
Estas herramientas buscan proteger a periodistas, activistas y usuarios en riesgo de ataques con software espía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos quince años, investigadores en seguridad han documentado numerosos casos en los que hackers vinculados a gobiernos han logrado comprometer los dispositivos de periodistas, defensores de derechos humanos, opositores políticos y críticos. Estas intrusiones suelen apoyarse en herramientas avanzadas y costosas, capaces de instalar software espía en computadoras y, sobre todo, en teléfonos inteligentes, que concentran gran parte de la vida digital de una persona.

El software espía otorga a sus operadores acceso casi total al dispositivo: pueden grabar llamadas, robar mensajes, acceder a fotos, activar la cámara y el micrófono para captar sonido ambiente y conversaciones cercanas, además de rastrear la ubicación en tiempo real, resume TechCrunch.

PUBLICIDAD

Ante esta amenaza, los principales fabricantes y desarrolladores tecnológicos han implementado nuevas funciones que ayudan a protegerse de estos ataques sofisticados.

Programa de protección avanzada de Google

Protección Google
El Programa de Protección Avanzada de Google refuerza la seguridad de las cuentas ante ataques dirigidos. (Google)

Google ofrece el Advanced Protection Program, diseñado para reforzar la seguridad de las cuentas Google contra ataques dirigidos. Estas son sus principales características:

PUBLICIDAD

  • Solo aplicaciones y servicios aprobados pueden acceder a la cuenta.
  • Activación de análisis profundos de Gmail, que detectan intentos de phishing y archivos maliciosos.
  • Navegación Segura de Google en Chrome, que alerta ante sitios o descargas peligrosas.
  • En Android, solo se permite la instalación de apps desde tiendas oficiales.
  • Verificación extra ante intentos de inicio de sesión sospechosos.

Para activar el programa, hay que ingresar en la página oficial de Advanced Protection y seguir los pasos, que incluyen registrar una llave de seguridad física o digital y añadir métodos de recuperación de acceso.

Modo de protección avanzada en Android

Protección avanzada de Google
Android incorpora un modo especial que bloquea aplicaciones de fuentes desconocidas y analiza el comportamiento de las apps instaladas. (Google)

Inspirado en el modelo de Apple, Android lanzó el Advanced Protection Mode, que refuerza la defensa de los dispositivos móviles con las siguientes medidas:

  • Activación de Google Play Protect, que escanea apps en busca de comportamientos maliciosos.
  • Bloqueo total a la instalación de apps de fuentes desconocidas.
  • Incorporación de la extensión Memory Tagging (MTE) en dispositivos compatibles, para proteger contra vulnerabilidades.
  • Bloqueo automático del dispositivo si detecta movimientos sospechosos o si permanece offline mucho tiempo.
  • Reinicio forzado tras 72 horas de bloqueo, lo que dificulta el acceso forense a los datos.
  • Bloqueo de conexiones USB durante el bloqueo del dispositivo.
  • Detección y bloqueo de mensajes y enlaces sospechosos.
  • Identificación y filtrado de llamadas de spam, con la posibilidad de rechazarlas automáticamente.
  • Navegación segura y cifrado HTTPS obligatorio en Chrome.

Para activar este modo, se debe ir a Configuración > Seguridad y privacidad > Protección avanzada.

Lockdown Mode de Apple: blindaje para el iPhone

Seguridad Apple
El Modo Aislamiento de Apple limita funciones del iPhone para reducir las posibilidades de espionaje digital. (Apple)

Apple introdujo el Lockdown Mode o “Modo Aislamiento” como una medida de defensa para todos sus dispositivos, incluidos los iPhone. Este modo está pensado para usuarios en riesgo de ataques altamente dirigidos, como periodistas o activistas.

Al activarse, el dispositivo limita varias funciones para reducir los vectores de ataque:

  • Se bloquean automáticamente los archivos adjuntos en iMessage, salvo imágenes, videos y audios básicos.
  • Los enlaces en mensajes aparecen como texto sin hipervínculo y no muestran vistas previas.
  • Navegación más restringida en Safari, con bloqueo de ciertas fuentes, imágenes y tecnologías web.
  • Bloqueo de llamadas de FaceTime de números desconocidos o con los que no hubo contacto reciente.
  • Desactivación de funciones como Live PhotosGame Center y el uso compartido de pantalla.
  • Eliminación de información de ubicación en fotos al compartirlas.
  • Restricción de conexiones automáticas a redes Wi‑Fi públicas o inseguras, y bloqueo de redes 2G y 3G.
  • El dispositivo exige desbloqueo manual para conectarse a accesorios o computadoras.
  • Prohibición de instalar perfiles de configuración o inscribir el teléfono en sistemas de gestión remota.

Según Apple, no se ha detectado ningún ataque exitoso en dispositivos con Lockdown Mode habilitado. Para activarlo, hay que ir a Configuración > Privacidad y seguridad > Modo Aislamiento.

WhatsApp: configuración estricta para cuentas

Protección WhatsApp
WhatsApp ofrece una configuración estricta que silencia llamadas de desconocidos y protege información personal. (Infobae América)

La popularidad de WhatsApp la ha convertido en objetivo de campañas de espionaje. La aplicación lanzó Strict Account Settings, un conjunto de controles de seguridad adicionales para proteger a los usuarios más vulnerables:

  • Activación de la verificación en dos pasos.
  • Notificaciones de seguridad cuando un contacto cambia de número o reinstala la app.
  • Bloqueo de archivos adjuntos de remitentes desconocidos.
  • Desactivación de vistas previas de enlaces.
  • Silencio automático de llamadas de números desconocidos.
  • Ocultamiento de la dirección IP en llamadas.
  • Restricción de la visibilidad del perfil solo a contactos o miembros de grupos predefinidos.
  • Solo los contactos pueden añadir al usuario a nuevos grupos.

Para habilitar esta función, hay que ingresar desde el dispositivo principal a Configuración/Ajustes > Privacidad > Avanzado y activar la opción.

Temas Relacionados

CelularAppsSpywareCiberseguridadTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así funciona OmniXtend: la interconexión de memoria por Ethernet para acelerar el entrenamiento de inteligencia artificial

El sistema de ETRI une recursos distribuidos y permite a servidores y aceleradores acceder dinámicamente a un fondo común, lo que amplía la capacidad sin reemplazar equipos y reduce los costos de despliegue y operación en centros de datos

Así funciona OmniXtend: la interconexión de memoria por Ethernet para acelerar el entrenamiento de inteligencia artificial

La nueva alianza de Google para impulsar la IA física en robots industriales

Los robots desarrollados podrán adaptarse a tareas variables y gestionar cargas desde 3 kilos hasta más de 2 toneladas

La nueva alianza de Google para impulsar la IA física en robots industriales

Cada vez más personas solicitan cirugías faciales recomendadas por inteligencia artificial

Cirujanos advierten que la simetría y ‘perfección’ de los rostros creados por IA no se pueden lograr mediante operaciones

Cada vez más personas solicitan cirugías faciales recomendadas por inteligencia artificial

Cuántas teclas activan las mayúsculas y en qué situaciones conviene usar cada una

Su uso correcto permite escribir con mayor precisión y eficiencia en distintos contextos

Cuántas teclas activan las mayúsculas y en qué situaciones conviene usar cada una

Cómo sé cuál es la carga correcta para mi lavadora y no dañarla

Llenar mal la lavadora puede costarte caro: la ropa puede quedar mal lavada, aumentan el consumo de agua y energía, y el tambor termina trabajando más de la cuenta

Cómo sé cuál es la carga correcta para mi lavadora y no dañarla

DEPORTES

El posteo de Briatore con Colapinto luego de clasificar 10° en el GP de Canadá de la F1: “Cualquier cosa puede pasar mañana”

El posteo de Briatore con Colapinto luego de clasificar 10° en el GP de Canadá de la F1: “Cualquier cosa puede pasar mañana”

El velero argentino “Matrero” agitó sus velas y triunfó en San Remo

Gustavo Costas dejó de ser el DT de Racing tras la eliminación de la Copa Sudamericana

Franco Colapinto tuvo una de las mejores clasificaciones de su carrera y largará 10° en el Gran Premio de Canadá

La reacción de Colapinto en la radio por alcanzar la Q3 en Canadá y el saludo con sus mecánicos tras clasificar 10°

TELESHOW

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina entregó los diplomas a los nominados para los XX Premios Sur

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina entregó los diplomas a los nominados para los XX Premios Sur

La reflexión de Martín Bossi por la cercanía con el Mundial 2026 con críticas a la canción de Shakira: "Ya nos fumamos el Waka Waka"

Quiénes son las 32 candidatas que buscan convertirse en Miss Universo Argentina 2026

La mordaz crítica de Julián Weich a Adrián Suar que esperó 40 años en salir: "¡Un hijo de Júpiter!"

Los secretos del renacer de la Rock & Pop según su director: “La radio es calidez, no un algoritmo”

INFOBAE AMÉRICA

El costo humano del oro: Joven nicaragüense muere intoxicado con cianuro en mina ilegal transfronteriza

El costo humano del oro: Joven nicaragüense muere intoxicado con cianuro en mina ilegal transfronteriza

Las importaciones de materiales de construcción en El Salvador crecen un 20.8 % en el primer trimestre de 2026

Organizaciones internacionales alertan sobre la venta masiva de primates a través de redes sociales

Trump anunció que EEUU está negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz con el régimen de Irán

Cómo una renuncia inesperada abrió la puerta a la mayor fractura del papado en la Edad Media