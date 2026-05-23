Funciones del celular y de apps que ayudan a protegerte de software espía

Estas herramientas buscan proteger a periodistas, activistas y usuarios en riesgo de ataques con software espía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos quince años, investigadores en seguridad han documentado numerosos casos en los que hackers vinculados a gobiernos han logrado comprometer los dispositivos de periodistas, defensores de derechos humanos, opositores políticos y críticos. Estas intrusiones suelen apoyarse en herramientas avanzadas y costosas, capaces de instalar software espía en computadoras y, sobre todo, en teléfonos inteligentes, que concentran gran parte de la vida digital de una persona.

El software espía otorga a sus operadores acceso casi total al dispositivo: pueden grabar llamadas, robar mensajes, acceder a fotos, activar la cámara y el micrófono para captar sonido ambiente y conversaciones cercanas, además de rastrear la ubicación en tiempo real, resume TechCrunch.

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Ante esta amenaza, los principales fabricantes y desarrolladores tecnológicos han implementado nuevas funciones que ayudan a protegerse de estos ataques sofisticados.

Programa de protección avanzada de Google

El Programa de Protección Avanzada de Google refuerza la seguridad de las cuentas ante ataques dirigidos. (Google)

Google ofrece el Advanced Protection Program, diseñado para reforzar la seguridad de las cuentas Google contra ataques dirigidos. Estas son sus principales características:

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Solo aplicaciones y servicios aprobados pueden acceder a la cuenta.

Activación de análisis profundos de Gmail , que detectan intentos de phishing y archivos maliciosos.

Navegación Segura de Google en Chrome , que alerta ante sitios o descargas peligrosas.

En Android , solo se permite la instalación de apps desde tiendas oficiales.

Verificación extra ante intentos de inicio de sesión sospechosos.

Para activar el programa, hay que ingresar en la página oficial de Advanced Protection y seguir los pasos, que incluyen registrar una llave de seguridad física o digital y añadir métodos de recuperación de acceso.

Modo de protección avanzada en Android

Android incorpora un modo especial que bloquea aplicaciones de fuentes desconocidas y analiza el comportamiento de las apps instaladas. (Google)

Inspirado en el modelo de Apple, Android lanzó el Advanced Protection Mode, que refuerza la defensa de los dispositivos móviles con las siguientes medidas:

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Activación de Google Play Protect , que escanea apps en busca de comportamientos maliciosos.

Bloqueo total a la instalación de apps de fuentes desconocidas.

Incorporación de la extensión Memory Tagging (MTE) en dispositivos compatibles, para proteger contra vulnerabilidades.

Bloqueo automático del dispositivo si detecta movimientos sospechosos o si permanece offline mucho tiempo.

Reinicio forzado tras 72 horas de bloqueo, lo que dificulta el acceso forense a los datos.

Bloqueo de conexiones USB durante el bloqueo del dispositivo.

Detección y bloqueo de mensajes y enlaces sospechosos.

Identificación y filtrado de llamadas de spam, con la posibilidad de rechazarlas automáticamente.

Navegación segura y cifrado HTTPS obligatorio en Chrome.

Para activar este modo, se debe ir a Configuración > Seguridad y privacidad > Protección avanzada.

Lockdown Mode de Apple: blindaje para el iPhone

El Modo Aislamiento de Apple limita funciones del iPhone para reducir las posibilidades de espionaje digital. (Apple)

Apple introdujo el Lockdown Mode o “Modo Aislamiento” como una medida de defensa para todos sus dispositivos, incluidos los iPhone. Este modo está pensado para usuarios en riesgo de ataques altamente dirigidos, como periodistas o activistas.

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Al activarse, el dispositivo limita varias funciones para reducir los vectores de ataque:

Se bloquean automáticamente los archivos adjuntos en iMessage , salvo imágenes, videos y audios básicos.

Los enlaces en mensajes aparecen como texto sin hipervínculo y no muestran vistas previas.

Navegación más restringida en Safari , con bloqueo de ciertas fuentes, imágenes y tecnologías web.

Bloqueo de llamadas de FaceTime de números desconocidos o con los que no hubo contacto reciente.

Desactivación de funciones como Live Photos , Game Center y el uso compartido de pantalla.

Eliminación de información de ubicación en fotos al compartirlas.

Restricción de conexiones automáticas a redes Wi‑Fi públicas o inseguras, y bloqueo de redes 2G y 3G .

El dispositivo exige desbloqueo manual para conectarse a accesorios o computadoras.

Prohibición de instalar perfiles de configuración o inscribir el teléfono en sistemas de gestión remota.

Según Apple, no se ha detectado ningún ataque exitoso en dispositivos con Lockdown Mode habilitado. Para activarlo, hay que ir a Configuración > Privacidad y seguridad > Modo Aislamiento.

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WhatsApp: configuración estricta para cuentas

WhatsApp ofrece una configuración estricta que silencia llamadas de desconocidos y protege información personal. (Infobae América)

La popularidad de WhatsApp la ha convertido en objetivo de campañas de espionaje. La aplicación lanzó Strict Account Settings, un conjunto de controles de seguridad adicionales para proteger a los usuarios más vulnerables:

Activación de la verificación en dos pasos .

Notificaciones de seguridad cuando un contacto cambia de número o reinstala la app.

Bloqueo de archivos adjuntos de remitentes desconocidos.

Desactivación de vistas previas de enlaces.

Silencio automático de llamadas de números desconocidos.

Ocultamiento de la dirección IP en llamadas.

Restricción de la visibilidad del perfil solo a contactos o miembros de grupos predefinidos.

Solo los contactos pueden añadir al usuario a nuevos grupos.

Para habilitar esta función, hay que ingresar desde el dispositivo principal a Configuración/Ajustes > Privacidad > Avanzado y activar la opción.

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