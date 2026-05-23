La nueva alianza de Google para impulsar la IA física en robots industriales

Google y FANUC America buscan acelerar la integración de IA en robots industriales para fábricas más inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google concretó una alianza estratégica con FANUC America Corporation para acelerar el desarrollo y la integración de inteligencia artificial física en robots industriales. La colaboración busca responder a la creciente demanda de sistemas de automatización inteligentes capaces de asumir tareas cada vez más complejas en plantas de producción de Norteamérica y el resto del mundo.

La nueva asociación surge en un contexto donde el sector manufacturero apuesta por soluciones tecnológicas que superen las limitaciones de la automatización tradicional. Tanto Google como FANUC America Corporation confirmaron que la alianza permitirá combinar el potencial de la inteligencia artificial desarrollada en Mountain View con la experiencia en robótica industrial del fabricante japonés, que ya opera en fábricas de todo el planeta.

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El objetivo principal consiste en acelerar la disponibilidad de robots industriales dotados de IA capaces de interpretar su entorno mediante sensores, tomar decisiones autónomas y ejecutar tareas en condiciones reales de planta. FANUC America definió la colaboración como un paso clave hacia sistemas de automatización basados en IA más flexibles y adaptables para la industria manufacturera de Norteamérica.

La alianza permitirá a los fabricantes adoptar robots capaces de tomar decisiones autónomas en entornos reales de producción. (FANUC America)

Una alianza para transformar la automatización industrial

La alianza contempla además una mayor integración entre ROBOGUIDE, la plataforma de simulación de FANUC, e Isaac Sim, el entorno de desarrollo de NVIDIA, lo que permitirá avanzar en el diseño y prueba de soluciones robóticas avanzadas antes de su despliegue en entornos reales.

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FANUC America Corporation ya ofrece compatibilidad con el Sistema Operativo para Robots (ROS, por sus siglas en inglés), una plataforma abierta ampliamente utilizada para el control y la programación de robots. Además, sus equipos admiten programación en Python e interfaces de alta velocidad para facilitar el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial y control externo.

El grupo de IA de robótica intrínseca de Google también figura entre los principales contribuyentes al desarrollo de ROS, lo que refuerza el valor de esta colaboración para los fabricantes que buscan soluciones abiertas y flexibles.

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Más de mil robots con IA física ya han sido enviados tras la presentación de la plataforma en la Exposición Internacional de Robótica de Tokio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integración tecnológica: simulación avanzada y compatibilidad abierta

La robótica con IA física avanza como una de las tendencias de mayor crecimiento tras el auge de los grandes modelos de lenguaje y los nuevos sistemas de razonamiento autónomo. A diferencia de los robots tradicionales, que ejecutan secuencias fijas y tareas repetitivas, los robots con IA física pueden adaptarse a cambios y asumir una variedad de funciones en el entorno de una fábrica.

Las empresas destacan que estas capacidades ahora pueden integrarse en robots industriales de diferentes tamaños, desde unidades con carga útil de tres kilogramos (6,6 libras) hasta equipos capaces de manipular hasta 2,3 toneladas. Además, 1.000 robots con IA física ya fueron enviados para aplicaciones industriales desde que FANUC presentó su plataforma en la Exposición Internacional de Robótica (IREX) celebrada en Tokio en diciembre pasado.

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IA física: el salto frente a la automatización tradicional

El interés por la automatización basada en IA física creció rápidamente tras la IREX. Según datos de FANUC America Corporation, la demanda de robots inteligentes continúa en aumento. La empresa ya despachó más de mil robots específicamente diseñados para aplicaciones de IA física.

La colaboración responde a la creciente demanda de automatización flexible y soluciones ante la escasez de mano de obra en la industria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mike Cicco, presidente y director ejecutivo de FANUC America, declaró en un comunicado de la compañía: “Los fabricantes están dejando de lado la cuestión de si usar o no la IA y se están centrando en cómo aplicarla donde más importa: en la planta de producción”.

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“Al combinar la robótica de grado industrial con la IA avanzada de Google, permitimos a nuestros clientes asumir una producción más compleja y variable, manteniendo al mismo tiempo la fiabilidad y el rendimiento que exigen los entornos de producción”, finalizó.