Cirujano dirige un robot y realiza una operación a 2.400 km de distancia

El robot quirúrgico Toumai, equipado con una cámara 3D, permitió realizar la prostatectomía a distancia. (The London Clinic)

Un robot quirúrgico permitió a un cirujano en Londres operar a un paciente con cáncer de próstata en Gibraltar, a más de 2.400 kilómetros de distancia, lo que representa todo un hito en la cirugía remota.

El procedimiento destaca los avances en telesalud y las posibilidades para pacientes en regiones apartadas.

Un paciente entre Gibraltar y Londres

El caso involucró a Paul Buxton, un británico de 62 años residente en Gibraltar desde hace cuatro décadas, quien enfrentaba un diagnóstico de cáncer de próstata. La intervención se realizó en el único hospital de la región, St Bernard’s Hospital, donde un robot de cuatro brazos equipado con una cámara 3D llevó a cabo la prostatectomía.

La dirección de la cirugía estuvo a cargo de Prokar Dasgupta, profesor de urología y responsable del centro de excelencia en robótica de The London Clinic. Dasgupta operó desde el distrito de Harley Street en Londres, a 2.400 kilómetros del quirófano, usando una consola conectada al sistema robótico Toumai, fabricado por Microport.

Tecnología que rompe barreras

La operación fue posible gracias a la colaboración con la empresa de tecnología Presidio, que dispuso una conexión de fibra óptica entre Londres y Gibraltar, respaldada por una red 5G de seguridad. El tiempo de respuesta entre el cirujano y el robot fue de solo 0,06 segundos, lo que permitió una coordinación casi instantánea.

Buxton, quien se consideró “con suerte” por ser elegido para el procedimiento piloto, se refirió a la experiencia como “un privilegio” y expresó sentirse “fantástico” pocos días después de la cirugía.

“Mucha gente me decía: ‘No lo vas a hacer, ¿verdad?’ Pero pensé que esto era una forma de aportar algo”, contó el paciente a The Guardian. También comparó la experiencia con un ascenso futbolístico: “Pasamos de la Championship a la Champions League en cuanto a cirujanos se refiere”, relató Buxton.

Antes de acceder a la cirugía remota, Buxton esperaba sumarse a la lista de espera del sistema público de salud británico (NHS) y viajar a Inglaterra para la intervención, lo que implicaba semanas fuera de su hogar y trámites adicionales.

El propio paciente señaló a la Press Association: “Si no hubiera optado por la telesurgery en Gibraltar, habría tenido que volar a Londres, entrar a la lista de espera del NHS y quedarme probablemente tres semanas”. Añadió: “Esto es pionero para Gibraltar, porque no necesitas salir para cirugías complejas. Normalmente, para operaciones mayores, la gente termina viajando a Londres o Madrid”.

Seguridad y respaldo en quirófano

Durante la operación, un equipo local en St Bernard’s Hospital permaneció listo para intervenir en caso de un corte de conexión, un protocolo que refuerza la seguridad del procedimiento. La consola de control utilizada por Dasgupta permite manipular el robot a distancia con precisión, aprovechando la conectividad de alta velocidad y el respaldo tecnológico.

Prokar Dasgupta calificó la cirugía como un “hito” y explicó que el robot, totalmente controlado desde la consola, funcionó sin complicaciones técnicas relevantes. “Operamos a un paciente del NHS en Gibraltar desde The London Clinic, a 2.400 kilómetros de distancia, usando un robot con cámara 3D HD y cuatro brazos”, afirmó el especialista. “El retardo fue de solo 0,06 segundos, es decir, 60 milisegundos”.

El futuro de la cirugía remota

La telesalud y la cirugía remota avanzan y permiten que personas en lugares alejados accedan a tratamientos médicos de alta complejidad sin desplazarse ni afrontar costos elevados. “El beneficio humanitario será considerable”, destacó Dasgupta, aludiendo a los nuevos horizontes que abre esta tecnología para comunidades aisladas.

Dasgupta tiene previsto repetir la intervención a distancia con otro paciente el 14 de marzo, en esta ocasión ante una audiencia de 20.000 cirujanos conectados a través de una transmisión en vivo organizada por la European Association of Urology.