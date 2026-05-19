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Romance, empleo y criptomonedas: así funcionan las estafas más comunes en WhatsApp

Los ciberdelincuentes aprovechan la confianza y la inmediatez de la aplicación de mensajería para robar grandes sumas de dinero y datos personales

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WhatsApp al ser de uso masivo, puede ser usada por criminales para cometer diferentes delitos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)
WhatsApp al ser de uso masivo, puede ser usada por criminales para cometer diferentes delitos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

El crecimiento de WhatsApp como canal de comunicación ha facilitado la expansión de diversas estafas que aprovechan la confianza y la rapidez que caracteriza a la plataforma.

Los fraudes cometidos a través de WhatsApp adoptan múltiples formas y afectan a usuarios de todas las edades, quienes pueden recibir mensajes, llamadas o incluso ser añadidos a grupos con fines engañosos.

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Las modalidades más reportadas incluyen estafas relacionadas con el romance, empleos fraudulentos y falsas oportunidades de inversión en criptomonedas.

En estos esquemas, los estafadores utilizan tácticas para crear lazos emocionales o vínculos profesionales con sus víctimas, con el objetivo de obtener información personal o transferencias de dinero.

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Cómo operan las estafas de romance a través WhatsApp

Mujer sentada en un sofá cubriéndose la cara con las manos, teléfono móvil sobre la mesa con mensajes visibles.
Mensajes afectivos y promesas de encuentros son utilizados para obtener dinero bajo falsas urgencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estafas de romance suelen comenzar con la creación de una relación aparentemente genuina, donde el estafador busca establecer una conexión emocional.

Tras varias conversaciones y promesas de encuentros que nunca llegan a concretarse, la persona que engaña solicita dinero por motivos urgentes o inesperados. El vínculo emocional construido favorece que la víctima acceda a ayudar económicamente a quien cree que es una pareja potencial.

Estos engaños pueden extenderse durante semanas o meses, con mensajes frecuentes y relatos convincentes que refuerzan la confianza. El objetivo es que la víctima baje la guardia y realice transferencias de dinero, préstamos o comparta datos sensibles.

Qué señales alertan sobre ofertas de empleo falsas en WhatsApp

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La suplantación de reclutadores y la promesa de trabajos remotos esconden solicitudes de pagos y datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estafas laborales explotan la esperanza de obtener una mejor situación económica. Los estafadores se hacen pasar por reclutadores de empresas reconocidas y ofrecen empleos remotos con altos salarios.

Solicitan datos personales, documentos o incluso pagos para avanzar en el proceso de selección, bajo el pretexto de trámites administrativos o compra de materiales.

La promesa de empleo inmediato y la urgencia en los mensajes son señales típicas de fraude. La ausencia de entrevistas formales o la presión para tomar decisiones rápidas deben encender alertas. En estos casos, las víctimas pueden quedar expuestas al robo de identidad, sumado a perder dinero.

En qué consisten las estafas de inversión con criptomonedas en WhatsApp

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Oportunidades de alto rendimiento y presión para invertir rápido son la base de estos fraudes relacionados con criptoactivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las variantes más recientes de fraude en WhatsApp involucra supuestas inversiones en criptomonedas. Los ciberdelincuentes ofrecen oportunidades de bajo riesgo y altos rendimientos, solicitando a las víctimas que compartan información personal o transfieran dinero. Estas estafas pueden mencionar inversiones en acciones, bonos, bienes raíces u otros activos.

Asimismo, los estafadores suelen enviar capturas de pantalla con supuestas ganancias o testimonios de éxito para convencer a la víctima. La presión para invertir rápidamente y la promesa de retornos garantizados son señales claras de engaño.

Qué hacer ante mensajes sospechosos en la app de WhatsApp

Frente a un mensaje sospechoso, no se debe abrir, compartir ni reenviar el contenido. Si el mensaje proviene de un remitente desconocido o resulta inverosímil, lo mejor es ignorarlo. Antes de interactuar con enlaces o archivos, se debe revisar cuidadosamente su legitimidad, porque pueden ser maliciosos.

Revisar enlaces, bloquear y denunciar contactos desconocidos es fundamental para evitar el engaño. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Revisar enlaces, bloquear y denunciar contactos desconocidos es fundamental para evitar el engaño. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Confirmar la identidad del remitente mediante preguntas personales, llamadas o videollamadas es una práctica segura. Se puede reportar el mensaje, bloquear al remitente y eliminar la conversación para reducir riesgos y evitar la exposición a software malicioso.

Cuáles señales revelan un estafador en WhatsApp

Algunas señales comunes permiten detectar a un estafador: errores ortográficos, solicitudes de dinero, mensajes que piden compartir información personal o la suplantación de identidad de amigos, familiares o empresas.

Otra señal común de fraude es la insistencia en enviar enlaces y la urgencia para obtener respuestas. Ante estos comportamiento se sugiere evitar compartir información sensible.

WhatsApp es una aplicación gratuita, así que cualquier solicitud de pago para acceder a funciones, desbloquear la cuenta o participar en sorteos es un intento de estafa.

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