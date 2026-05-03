Qué teléfonos perderán WhatsApp en mayo de 2026 y cómo saber si tu dispositivo está en riesgo

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir de mayo: lista completa y cómo proteger tus chats - REUTERS/Dado Ruvic

El avance constante de la tecnología obliga a las aplicaciones más populares a actualizarse para seguir siendo seguras y funcionales. WhatsApp, una de las plataformas de mensajería más usadas en el mundo, no es la excepción.

A partir de mayo, una nueva actualización dejará fuera a varios teléfonos que ya no cumplen con los requisitos mínimos. Este cambio impactará tanto a usuarios de Android como de iOS, quienes podrían perder acceso progresivamente a funciones clave hasta no poder usar la aplicación.

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La razón detrás de este ajuste es clara: para mantener la seguridad, velocidad y nuevas características, WhatsApp necesita operar sobre sistemas más modernos. Si tu dispositivo está desactualizado, es esencial revisar si figura en la lista de modelos afectados y tomar medidas a tiempo para no quedarte incomunicado.

Qué hacer si tu móvil se queda sin WhatsApp: copia de seguridad, actualización y opciones ante el fin de soporte - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos teléfonos?

Cada actualización de WhatsApp incorpora herramientas de seguridad, mejoras de rendimiento y nuevas funciones que requieren mayor capacidad de procesamiento y sistemas operativos actualizados. Mantener la compatibilidad con dispositivos antiguos limita el avance de la plataforma y puede exponer a los usuarios a vulnerabilidades.

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Por eso, como ocurre en muchas otras aplicaciones, Meta (propietaria de WhatsApp) centra sus esfuerzos en equipos que puedan garantizar una experiencia estable y segura.

¿Cuáles son los celulares que perderán WhatsApp en mayo?

La pérdida de acceso a WhatsApp no será inmediata, sino progresiva. Los dispositivos dejarán de recibir soporte y, poco a poco, verán restringidas ciertas funciones hasta que la app deje de funcionar por completo. Los modelos afectados son:

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iPhone 6, Galaxy S3 y otros móviles antiguos perderán WhatsApp en mayo por falta de actualizaciones - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

iPhone:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Android:

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Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy S4 Mini

Moto G (1ª generación)

Sony Xperia Z

LG Optimus G

Nexus 4

En general, cualquier Android con versión 5.0 o anterior y cualquier iPhone con iOS 15.1 o anterior quedará fuera de soporte.

¿Qué riesgos implica perder soporte de WhatsApp?

Dejar de recibir actualizaciones no solo impide acceder a nuevas funciones, también debilita la seguridad del dispositivo, exponiéndolo a posibles amenazas y vulnerabilidades no corregidas. Sin soporte, WhatsApp ya no podrá garantizar la protección de tus datos ni el correcto funcionamiento de la app.

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¿Cómo saber si tu dispositivo está en riesgo?

La app de mensajería dejará de funcionar en dispositivos desactualizados para mantener la seguridad y seguir incorporando nuevas herramientas, según la última decisión de Meta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verifica el sistema operativo: En Android, ve a Ajustes > Acerca del teléfono > Versión de Android. En iPhone, Ajustes > General > Información > Versión de software.

Revisa las alertas de WhatsApp: La app suele advertir con anticipación cuando un dispositivo dejará de ser compatible.

Consulta la página oficial de WhatsApp: Allí se publica regularmente la lista de sistemas operativos soportados.

Qué hacer si tu celular está en la lista

1. Realiza una copia de seguridad: Antes de perder acceso, guarda tus chats y archivos. En Android, hazlo desde Ajustes de WhatsApp > Chats > Copia de seguridad (usa Google Drive). En iPhone, el respaldo se hace con iCloud.

2. Comprueba si puedes actualizar el sistema: Algunos modelos antiguos reciben actualizaciones ocasionales de los fabricantes. Si puedes actualizar tu sistema operativo, hazlo cuanto antes.

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3. Considera cambiar de dispositivo: Si no hay actualización posible, la única forma de seguir usando WhatsApp es adquirir un teléfono compatible. Instala la app y restaura tu copia de seguridad para no perder tus conversaciones.

4. Explora alternativas si decides no cambiar de celular: Si optas por mantener tu dispositivo, tendrás que buscar otras aplicaciones de mensajería compatibles, aunque la mayoría de tus contactos probablemente seguirán usando WhatsApp. Informa a tus contactos sobre el cambio para no perder comunicación.

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La actualización de WhatsApp responde a la necesidad de proteger a los usuarios y mantener la app a la vanguardia. Si tu teléfono está en riesgo, anticipa el cambio y respalda tu información para evitar sorpresas. Mantenerse actualizado, aunque implique cambiar de equipo, es la mejor forma de garantizar seguridad y funcionalidad en la comunicación digital.