Tecno

Qué teléfonos perderán WhatsApp en mayo de 2026 y cómo saber si tu dispositivo está en riesgo

La nueva actualización elimina el soporte para modelos antiguos de Android e iPhone, obligando a los usuarios a actualizar su sistema operativo

Guardar
WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir de mayo: lista completa y cómo proteger tus chats - REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir de mayo: lista completa y cómo proteger tus chats - REUTERS/Dado Ruvic

El avance constante de la tecnología obliga a las aplicaciones más populares a actualizarse para seguir siendo seguras y funcionales. WhatsApp, una de las plataformas de mensajería más usadas en el mundo, no es la excepción.

A partir de mayo, una nueva actualización dejará fuera a varios teléfonos que ya no cumplen con los requisitos mínimos. Este cambio impactará tanto a usuarios de Android como de iOS, quienes podrían perder acceso progresivamente a funciones clave hasta no poder usar la aplicación.

PUBLICIDAD

La razón detrás de este ajuste es clara: para mantener la seguridad, velocidad y nuevas características, WhatsApp necesita operar sobre sistemas más modernos. Si tu dispositivo está desactualizado, es esencial revisar si figura en la lista de modelos afectados y tomar medidas a tiempo para no quedarte incomunicado.

Una persona sostiene un celular con el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y debajo un icono de alerta triangular amarillo y negro, irradiando.
Qué hacer si tu móvil se queda sin WhatsApp: copia de seguridad, actualización y opciones ante el fin de soporte - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos teléfonos?

Cada actualización de WhatsApp incorpora herramientas de seguridad, mejoras de rendimiento y nuevas funciones que requieren mayor capacidad de procesamiento y sistemas operativos actualizados. Mantener la compatibilidad con dispositivos antiguos limita el avance de la plataforma y puede exponer a los usuarios a vulnerabilidades.

PUBLICIDAD

Por eso, como ocurre en muchas otras aplicaciones, Meta (propietaria de WhatsApp) centra sus esfuerzos en equipos que puedan garantizar una experiencia estable y segura.

¿Cuáles son los celulares que perderán WhatsApp en mayo?

La pérdida de acceso a WhatsApp no será inmediata, sino progresiva. Los dispositivos dejarán de recibir soporte y, poco a poco, verán restringidas ciertas funciones hasta que la app deje de funcionar por completo. Los modelos afectados son:

iPhone 6, Galaxy S3 y otros móviles antiguos perderán WhatsApp en mayo por falta de actualizaciones - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
iPhone 6, Galaxy S3 y otros móviles antiguos perderán WhatsApp en mayo por falta de actualizaciones - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

iPhone:

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus

Android:

  • Samsung Galaxy S3
  • Samsung Galaxy Note 2
  • Samsung Galaxy S4 Mini
  • Moto G (1ª generación)
  • Sony Xperia Z
  • LG Optimus G
  • Nexus 4

En general, cualquier Android con versión 5.0 o anterior y cualquier iPhone con iOS 15.1 o anterior quedará fuera de soporte.

¿Qué riesgos implica perder soporte de WhatsApp?

Dejar de recibir actualizaciones no solo impide acceder a nuevas funciones, también debilita la seguridad del dispositivo, exponiéndolo a posibles amenazas y vulnerabilidades no corregidas. Sin soporte, WhatsApp ya no podrá garantizar la protección de tus datos ni el correcto funcionamiento de la app.

¿Cómo saber si tu dispositivo está en riesgo?

manos, teclado, celular, detalle, tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La app de mensajería dejará de funcionar en dispositivos desactualizados para mantener la seguridad y seguir incorporando nuevas herramientas, según la última decisión de Meta - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Verifica el sistema operativo: En Android, ve a Ajustes > Acerca del teléfono > Versión de Android. En iPhone, Ajustes > General > Información > Versión de software.
  • Revisa las alertas de WhatsApp: La app suele advertir con anticipación cuando un dispositivo dejará de ser compatible.
  • Consulta la página oficial de WhatsApp: Allí se publica regularmente la lista de sistemas operativos soportados.

Qué hacer si tu celular está en la lista

1. Realiza una copia de seguridad: Antes de perder acceso, guarda tus chats y archivos. En Android, hazlo desde Ajustes de WhatsApp > Chats > Copia de seguridad (usa Google Drive). En iPhone, el respaldo se hace con iCloud.

2. Comprueba si puedes actualizar el sistema: Algunos modelos antiguos reciben actualizaciones ocasionales de los fabricantes. Si puedes actualizar tu sistema operativo, hazlo cuanto antes.

3. Considera cambiar de dispositivo: Si no hay actualización posible, la única forma de seguir usando WhatsApp es adquirir un teléfono compatible. Instala la app y restaura tu copia de seguridad para no perder tus conversaciones.

4. Explora alternativas si decides no cambiar de celular: Si optas por mantener tu dispositivo, tendrás que buscar otras aplicaciones de mensajería compatibles, aunque la mayoría de tus contactos probablemente seguirán usando WhatsApp. Informa a tus contactos sobre el cambio para no perder comunicación.

La actualización de WhatsApp responde a la necesidad de proteger a los usuarios y mantener la app a la vanguardia. Si tu teléfono está en riesgo, anticipa el cambio y respalda tu información para evitar sorpresas. Mantenerse actualizado, aunque implique cambiar de equipo, es la mejor forma de garantizar seguridad y funcionalidad en la comunicación digital.

Temas Relacionados

WhatsAppTeléfonosAndroidiPhoneDispositivoTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué los trabajadores de Microsoft han tenido que vivir días a “ritmo acelerado”

La empresa implementa cambios estructurales para priorizar la eficiencia y recursos en áreas como la nube y la IA

Por qué los trabajadores de Microsoft han tenido que vivir días a “ritmo acelerado”

Ahora tendrás un asistente legal con IA en Word: todo gracias a una startup de 11.000 millones de dólares

Esta herramienta permite analizar riesgos contractuales y comparar cláusulas directamente desde el documento

Ahora tendrás un asistente legal con IA en Word: todo gracias a una startup de 11.000 millones de dólares

Quién es el científico que trabajó en Google y afirma que en 2029 los humanos podrán desafiar el envejecimiento

Medición de edad biológica, medicina personalizada y monitoreo continuo con IA son los pilares que acercan la promesa de una vida indefinida

Quién es el científico que trabajó en Google y afirma que en 2029 los humanos podrán desafiar el envejecimiento

Waymo lanza en Phoenix su generación de robotaxis Ojai: menos sensores y más espacio interior

El salto tecnológico elimina estructuras voluminosas, mejora el rendimiento en condiciones adversas y prioriza el bienestar del usuario

Waymo lanza en Phoenix su generación de robotaxis Ojai: menos sensores y más espacio interior

Apple quiere dominar en India: qué es lo que le llama la atención a Tim Cook de este país

La venta de iPhone creció un 22% en el último año, lo que demuestra el interés que hay por la marca

Apple quiere dominar en India: qué es lo que le llama la atención a Tim Cook de este país
DEPORTES
Olivier Giroud y el recuerdo de su famoso gol “de escorpión”: “Fui tocado por la gracia de Dios ese día”

Olivier Giroud y el recuerdo de su famoso gol “de escorpión”: “Fui tocado por la gracia de Dios ese día”

La frase de Messi que repercutió en el vestuario del Inter Miami tras la dura derrota luego de una ventaja de tres goles

El descuido de un camarógrafo por la “fanática más sexy del Mundial” durante el Gran Premio de Miami que causó furor en la F1

El récord que rompió Franco Colapinto tras la mejor clasificación de su historia en la Fórmula 1 en el GP de Miami

La historia de Sol Larraya Guidi, la nueva joya del tenis argentino que sueña en grande: “Quiero ser número 1 y ganar un Grand Slam”

TELESHOW
Antonela Roccuzzo sorprendió con una nueva lectura para reflexionar lejos del género fantástico

Antonela Roccuzzo sorprendió con una nueva lectura para reflexionar lejos del género fantástico

Las mejores fotos de la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari: los looks de los famosos en una velada inolvidable

Georgina Barbarossa contó la depresión que superó a través de su programa de tele y el impacto que tiene en la gente

Sabrina Carballo volvió a las tablas y compartió cómo es criar a su hija y actuar al mismo tiempo: “No quiero perderme nada”

Entre humor, ternura y reflexión, Betiana Blum y Antonio Grimau apuestan a la emoción con “El diario de Adán y Eva”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué los videojuegos no pueden reemplazar a la educación real

Por qué los videojuegos no pueden reemplazar a la educación real

Una historia de detectives: el enigmático regreso del casco de oro de más de 2 mil años

Olivier Giroud y el recuerdo de su famoso gol “de escorpión”: “Fui tocado por la gracia de Dios ese día”

De Pérez-Reverte a la movida juvenil: la Feria del Libro convocó multitudes en sus principales charlas

Dos siglos y dos años de historia: el aniversario de la Fuerza Armada de El Salvador, contado en escenas