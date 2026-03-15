Ya es una realidad un robotaxi sin volante ni pedales: todo lo que debes saber de la nueva competencia a Tesla

Las nuevas propuestas en el segmento de la conducción autónoma diversifican el mercado. (Foto: REUTERS/Mike Segar)

El fabricante estadounidense de autos eléctricos Lucid reveló un prototipo de robotaxi de dos plazas que carece de volante y pedales, junto con la introducción de nuevos servicios de suscripción para su tecnología de conducción autónoma.

Este movimiento, presentado durante un evento para inversores, refleja la estrategia de la empresa para consolidar su presencia en el segmento de la movilidad autónoma, compitiendo de manera directa con el Cybercab de Tesla, en un contexto donde los principales fabricantes apuestan por un futuro sin conductor.

Qué es todo lo que hay que saber de este nuevo lanzamiento

La hoja de ruta tecnológica de Lucid, expuesta en detalle durante la cita, prevé que este año los clientes puedan acceder a conducción sin manos en autopistas y, en 2026, a esa misma función en trayectos urbanos.

La nueva tecnología de Lucid ofrece conducción sin manos en autopistas en 2025 y busca alcanzar el Nivel 4 de autonomía en 2029. (Foto: REUTERS/Mike Segar)

A mediano plazo, la compañía espera alcanzar el Nivel 3 de autonomía, donde el auto puede operar en su mayor parte de forma independiente, pero el conductor debe estar listo para intervenir en 2028, mientras que su objetivo es lograr el Nivel 4 en 2029, lo que permitiría al conductor apartar la vista de la carretera mientras el auto circula.

En el segmento de competencia directa, el mes pasado Tesla anunció que su primer Cybercab había salido de la línea de producción en la Gigafábrica de Texas y proyecta iniciar la producción a gran escala en abril. Por su parte, Rivian ha incursionado con nuevas soluciones de asistencia al conductor con su propio sistema.

A qué apuesta la competencia de Tesla para expandir la movilidad autónoma

El robotaxi eléctrico de Lucid promete reducir el coste operativo en un 40% con hasta 644 kilómetros de autonomía por carga completa. (Foto: REUTERS/Mike Segar)

El prototipo de robotaxi presentado por Lucid promete un coste operativo un 40% menor y una eficiencia de entre 9 y 9,6 kilómetros por kWh, lo que, en condiciones ideales, podría traducirse en una capacidad de recorrer hasta 644 kilómetros con una carga completa.

Este rendimiento depende en parte de la aerodinámica optimizada y una carrocería de baja resistencia. Además, el proceso de recarga rápida constituye un punto clave de la propuesta: la empresa aseguró que su robotaxi podrá recuperar más de 322 kilómetros de autonomía en aproximadamente 15 minutos.

Aunque no se detalló aún el cronograma exacto para el desembarco del modelo ni el precio de venta final, la compañía estadounidense expuso públicamente sus proyecciones temporales.

Lucid se asocia con empresas como Uber y Nuro para lanzar robotaxis y ampliar su presencia en el mercado de vehículos eléctricos autónomos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En un enfoque dual, Lucid se asocia con empresas como Uber y Nuro para comercializar este año un robotaxi basado en sus SUV Gravity. Asimismo, continúa la venta de vehículos convencionales eléctricos equipados con capacidades de conducción autónoma de última generación.

Esta estrategia busca multiplicar las fuentes de ingresos y ampliar la base de clientes, en particular mediante el futuro lanzamiento de una plataforma de vehículos eléctricos de tamaño mediano y precio más accesible, frente a sus sedanes de lujo Air.

Cómo están las suscripciones para el uso de tecnologías de conducción autónoma

Lucid establece un modelo de suscripción mensual para el uso de sus tecnologías de autonomía, con tarifas que oscilan entre 69 y 199 dólares, según el nivel de funcionalidad elegido por el consumidor, reportó el fabricante.

El modelo de suscripción mensual de Lucid para funciones de conducción autónoma varía entre 69 y 199 dólares según la funcionalidad elegida. (Foto: REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Esta modalidad sigue la tendencia de la industria, en la que sus principales rivales adoptan esquemas similares para generar ingresos recurrentes por software.

Asimismo, el mes pasado, Tesla migró su sistema de conducción autónoma total a una suscripción de 99 dólares al mes, eliminando la opción de compra única para sus usuarios. Elon Musk, su director ejecutivo, anticipó que ese precio se incrementará “a medida que mejoren las capacidades de FSD”.

En competencia, Rivian comercializa su asistente Autonomy+ por 49,99 dólares mensuales o 2.500 dólares como pago único, representando una tarifa inferior a la ofrecida por Tesla.