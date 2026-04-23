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Peligros Magis TV y XUPER TV: hackers pueden acceder a fotos, videos y otros archivos en el dispositivo

Autoridades como INTERPOL han lanzado alertas sobre los riesgos digitales y legales de utilizar plataformas piratas para ver películas gratis

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Fotocomposición digital de los logos de Xuper TV (izquierda, azul oscuro) y Magis TV (derecha, naranja) en un televisor encendido en una sala de estar.
No hay una vía legal y segura para instalar Magis TV o XUPER TV en dispositivos como televisores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plataformas piratas como Magis TV y XUPER TV han sido objeto de múltiples advertencias y bloqueos por parte de autoridades y plataformas tecnológicas.

Diversos informes de ciberseguridad y organismos internacionales han alertado sobre los riesgos que implican estas aplicaciones, que suelen ofrecer acceso a una amplia variedad de películas de forma gratuita.

Las advertencias se centran en la ilegalidad del contenido que distribuyen y sobre los peligros que representan para la privacidad y la seguridad de los usuarios y sus dispositivos.

Expertos advierten que la instalación de este tipo de apps expone los dispositivos a vulnerabilidades, permitiendo a atacantes acceder a información personal como fotos, videos y archivos privados.

Por qué Magis TV y XUPER TV representan un peligro para los usuarios

Teléfono Android con pantalla encendida mostrando alertas rojas de seguridad, virus digitales y código binario verde; una tienda de aplicaciones desenfocada con iconos de advertencia.
La descarga de programas piratas permite a desconocidos acceder a información personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Análisis realizados por empresas como ESET muestran que estas aplicaciones solicitan permisos en el dispositivo que exceden a los habituales en plataformas streaming legítimas. Al instalar Magis TV o XUPER TV, el usuario otorga acceso total a carpetas e información almacenada, lo que genera un gran riesgo.

Este acceso inusual puede ser explotado por cibercriminales para obtener datos personales, fotografías, videos, grabaciones y otros documentos sensibles. Además, permite modificar o eliminar archivos, lo que pone en peligro la integridad y la privacidad de la información guardada en el dispositivo.

De qué forma los hackers pueden aprovecharse del uso de estas aplicaciones

El nivel de acceso solicitado por estas apps permite que un atacante explore y extraiga datos del dispositivo sin el consentimiento real del usuario. Este tipo de aplicaciones pueden monitorear el uso de otras apps instaladas, lo que amplía la información disponible sobre hábitos digitales y preferencias personales.

Una persona sostiene un smartphone con una alerta de virus, mientras una mano elimina aplicaciones sospechosas en un portátil con código digital y símbolos de advertencia.
Al instalar apps ilegales se puede descargar al tiempo archivos maliciosos que integran software espías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, existe la posibilidad de que se instalen programas adicionales sin el conocimiento del usuario, lo que abre la puerta al ingreso de malware, spyware o software diseñado para recopilar aún más información privada o espiar a distancia.

La INTERPOL sugiere prestar atención a la oferta de contenido a precios muy bajos o gratuitos. Generalmente, los servicios legítimos poseen precios más elevados y límites geográficos claros, porque solo pueden ofrecer contenido en los territorios donde han adquirido los derechos correspondientes.

Otra señal que debe levantar sospechas es la falta de soporte técnico o atención al cliente. Los servicios oficiales ofrecen canales de contacto para resolver problemas, mientras que los piratas suelen carecer de este tipo de respaldo, dejando a los usuarios desprotegidos ante cualquier inconveniente.

Qué delitos pueden estar vinculados a servicios piratas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las ganancias generadas por estas plataformas pueden financiar actividades criminales de alcance internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones y plataformas piratas vulneran derechos de autor y pueden formar parte de redes de delincuencia organizada. Según INTERPOL, las ganancias generadas por estos servicios pueden destinarse al financiamiento de actividades ilegales como el juego clandestino, la explotación sexual en línea, el tráfico de personas y de drogas, o incluso el lavado de dinero.

Esto significa que, al utilizar servicios streaming ilegales, el usuario sumado a poner en riesgo su propia información, puede estar contribuyendo involuntariamente a la financiación de delitos graves a nivel internacional.

Cuáles son las aplicaciones seguras y legales para ver películas en línea

Existen aplicaciones gratuitas y pagas que permiten acceder a películas y series respetando la legalidad y la seguridad digital.

En el mercado hay gran variedad de opciones pagas para ver contenido de forma segura. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
En el mercado hay gran variedad de opciones pagas para ver contenido de forma segura. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Entre las plataformas gratuitas destacan YouTube, que ofrece una selección de contenido autorizado y películas bajo demanda, y Pluto TV, un servicio sostenido por publicidad que brinda acceso a canales en vivo y películas sin costo, todo dentro de un espacio regulado y protegido frente a amenazas informáticas.

Para quienes buscan una oferta más amplia y estrenos, las plataformas pagas son la vía más segura. Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+ y HBO Max cuentan con catálogos extensos y sistemas de seguridad.

Otro beneficio es que ofrecen soporte técnico y actualizaciones constantes, lo que reduce el riesgo de incidentes y garantiza que los datos personales se mantengan protegidos durante el uso.

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