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Cómo activar el “modo fantasma” en WhatsApp para leer mensajes sin dejar rastro

El llamado “modo fantasma” de WhatsApp combina ajustes que ocultan la última conexión, el estado en línea y el doble check azul

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WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
Aprende a ocultar tu presencia en WhatsApp. (Meta)

WhatsApp continúa reforzando sus herramientas de privacidad y, aunque no existe una función oficial llamada “modo fantasma”, millones de usuarios están utilizando una combinación de configuraciones internas para navegar por la aplicación con mayor discreción.

El objetivo es leer mensajes sin mostrar actividad, ocultar el estado en línea y evitar que otros contactos sepan cuándo se revisó una conversación. La popularidad de WhatsApp, que supera los 2.000 millones de usuarios activos en el mundo, ha impulsado el interés por opciones que permitan controlar mejor la huella digital dentro de la plataforma.

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Frente a esa demanda, diversos especialistas y portales tecnológicos comenzaron a popularizar el llamado “modo fantasma” o “modo invisible”, una serie de ajustes que reducen la exposición de la actividad diaria dentro de la aplicación.

La comunicación a través de WhatsApp es cada vez más común.
Usuarios que quieren limitar su presencia en WhatsApp pueden hacerlo usando diferentes herramientas.

Aunque no se activa mediante un único botón, el sistema puede configurarse fácilmente desde el menú de privacidad de WhatsApp.

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Cómo activar el modo fantasma en WhatsApp paso a paso

Para utilizar WhatsApp de forma más privada y leer mensajes sin dejar demasiados rastros, es necesario combinar varias opciones disponibles dentro de la aplicación.

1. Ocultar la última hora de conexión y el estado en línea

El primer paso consiste en evitar que otros usuarios puedan ver cuándo fue la última vez que se utilizó WhatsApp o si la cuenta se encuentra conectada.

Para hacerlo:

  • Abrir WhatsApp
  • Entrar en Ajustes
  • Seleccionar Cuenta
  • Ingresar en Privacidad
  • Pulsar en “Última vez y en línea”

Allí, el usuario puede seleccionar la opción “Nadie” para ocultar completamente su actividad de conexión.

También es posible configurar quién puede ver si la persona está en línea en ese mismo momento.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
Usuarios de WhatsApp pueden ocultar su última conexión en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Desactivar el doble check azul

Otra de las funciones clave del modo fantasma es eliminar las confirmaciones de lectura.

De esta manera, los contactos no podrán saber si un mensaje fue leído.

El procedimiento es el siguiente:

  • Ir a Ajustes
  • Entrar en Cuenta
  • Acceder a Privacidad
  • Desactivar “Confirmaciones de lectura”

Al hacerlo, desaparecerá el famoso doble check azul en las conversaciones individuales.

Sin embargo, WhatsApp aclara que esta configuración no afecta a los chats grupales, donde las confirmaciones continúan activas.

3. Limitar quién puede ver la foto y la información personal

WhatsApp también permite restringir el acceso a elementos visibles del perfil.

Dentro del menú de Privacidad, los usuarios pueden elegir quién puede ver:

  • La foto de perfil
  • La información personal
  • Los estados
  • La actividad reciente

Las opciones disponibles incluyen:

  • Todos
  • Mis contactos
  • Mis contactos, excepto…
  • Nadie

La alternativa “Mis contactos, excepto…” permite excluir personas específicas sin necesidad de bloquearlas.

Mujer sentada en una mesa con móvil y un logo luminoso de WhatsApp en la pared
WhatsApp te da la opción para que solo tus contactos puedan ver tu foto de perfil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Configurar una experiencia más privada

El llamado modo fantasma no implica desaparecer completamente de WhatsApp, pero sí reduce considerablemente la visibilidad de la actividad cotidiana dentro de la plataforma.

Combinando estas herramientas, los usuarios pueden revisar mensajes con mayor discreción, limitar quién accede a su información y minimizar señales de actividad.

La función se volvió especialmente popular entre personas que utilizan WhatsApp para trabajo, grupos numerosos o conversaciones frecuentes y buscan reducir interrupciones o presión social relacionada con respuestas inmediatas.

Cómo bloquear un contacto en WhatsApp

Además de las opciones de privacidad, WhatsApp mantiene herramientas para limitar completamente el contacto con ciertos usuarios.

Para bloquear a una persona:

  • Abrir el chat del contacto
  • Pulsar sobre su nombre en la parte superior
  • Desplazarse hasta encontrar la opción “Bloquear contacto”

En algunas versiones también aparece la alternativa “Denunciar y bloquear”, especialmente útil en casos de spam, mensajes ofensivos o contenido sospechoso.

Cuando un usuario es bloqueado, ya no puede enviar mensajes, realizar llamadas ni ver ciertos datos del perfil.

En WhatsApp puedes bloquear a número y contactos para no tener contacto. REUTERS/Dado Ruvic
En WhatsApp puedes bloquear a número y contactos para no tener contacto. REUTERS/Dado Ruvic

¿Se puede pausar temporalmente una cuenta?

WhatsApp no ofrece actualmente una función oficial para “pausar” una cuenta temporalmente. Sin embargo, la compañía sí contempla un mecanismo pensado para casos de robo o pérdida del teléfono.

En esas situaciones, el usuario puede solicitar la desactivación temporal de la cuenta enviando un correo electrónico al soporte técnico de WhatsApp con el asunto: “teléfono robado/extraviado: Por favor, desactivar mi cuenta”. El mensaje debe incluir el número telefónico completo con código de país.

Posteriormente, la cuenta puede recuperarse al instalar nuevamente la aplicación y verificar el número en otro dispositivo. Si el usuario no reactiva la cuenta dentro de un plazo aproximado de 30 días, WhatsApp puede eliminarla de forma definitiva.

La creciente demanda por herramientas como el modo fantasma refleja cómo la privacidad se convirtió en una de las principales preocupaciones dentro de las plataformas de mensajería actuales.

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