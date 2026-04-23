El sector tecnológico reacciona al acuerdo de SpaceX y Cursor: cuáles serían los planes de Elon Musk

La alianza entre SpaceX y Cursor forma parte de la estrategia de integración vertical de Elon Musk en el ámbito tecnológico y de la IA. (Foto: REUTERS/Joe Skipper/File Photo)

El acuerdo que posiciona a SpaceX para adquirir Cursor por hasta 60.000 millones de dólares antes de que finalice el año marca una nueva etapa en la expansión de las ambiciones de Elon Musk en el campo de la inteligencia artificial (IA).

Según informó el martes la propia compañía en una publicación de X, esta colaboración estratégica pretende combinar el modelo de programación de Cursor con la supercomputadora de entrenamiento Colossus de SpaceX, con el objetivo de crear “la mejor IA del mundo para programación y gestión del conocimiento”.

Esta alianza formaría parte de la estrategia de Musk para reforzar verticalmente su conglomerado tecnológico, y anticipa un nuevo capítulo en la carrera mundial por el dominio de la IA.

El pacto busca fusionar el modelo de programación avanzado de Cursor con la supercomputadora Colossus de SpaceX para crear la mejor IA del mundo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)

Además, Business Insider señaló que ambas empresas han mantenido conversaciones con Mistral para una posible asociación tripartita, una operación que aportaría nuevas sinergias al sector y ampliaría el alcance del acuerdo más allá de las partes iniciales.

De qué trata el acuerdo entre SpaceX y Cursor

La magnitud de la propuesta se resume en esta respuesta directa: SpaceX firmó un convenio que le habilita a adquirir la startup de IA Cursor por un máximo de 60.000 millones de dólares o, alternativamente, compensarla con 10 millones de dólares por sus aportes conjuntos en inteligencia artificial.

El avance se produce poco después de la compra de xAI por parte de SpaceX en febrero, una maniobra que extendió el alcance de la organización a la infraestructura y el software de IA, y meses antes de una esperada salida a bolsa cuya solicitud fue presentada confidencialmente en abril.

El movimiento sigue a la adquisición previa de xAI por SpaceX, reforzando la infraestructura y software de IA de su conglomerado tecnológico. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En este sentido, la estrategia de Musk se evidencia al reunir capacidades de hardware, software, redes satelitales y herramientas de desarrollo bajo un mismo control corporativo, una integración que busca maximizar tanto el potencial creativo como el valor económico de las unidades tecnológicas de SpaceX y xAI.

Cómo reaccionó el sector tecnológico ante este acuerdo de SpaceX

El anuncio provocó debate inmediato entre figuras del ámbito tecnológico, quienes ofrecieron visiones contrapuestas respecto al alcance y la oportunidad de la alianza. Alex Finn, fundador de Creator Buddy y de la startup de agentes de IA Henry Intelligent Machines, evaluó que la operación tenía “muchísimo sentido”, según publicó en X el martes.

Finn resaltó que “xAI lleva años rezagada en cuanto a productos de codificación. Cursor tiene un excelente producto de codificación, pero fracasará a menos que desarrollen su propio modelo”.

Referentes del sector tecnológico coinciden en que SpaceX saldrá ganando ya sea si compra o colabora con Cursor. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo/Foto de archivo)

Para Finn, la colaboración permite una “victoria para ambos bandos”, porque SpaceX accede a la plataforma de programación avanzada de Cursor, y a la vez, esta última obtiene acceso a la infraestructura informática necesaria para independizarse de los modelos de OpenAI y Anthropic.

Por otro lado, Mario Nawfal, fundador del IBC Group, destacó que los principales usuarios de Cursor son “ingenieros de software de élite”, un grupo que, a su juicio, resulta crucial para SpaceX en el contexto de su futura entrada al mercado bursátil.

Nawfal opinó en X: “Elon Musk ahora tiene el espacio, los satélites, la IA, las redes sociales y la herramienta de programación más popular del mundo bajo un mismo techo. Lo que está preparando será una locura”.

Qué planearía Elon Musk con la adquisición de Cursor

Comprar Cursor puede ser una estrategia de Elon Musk para que SpaceX vea más viable fortalecer la IA al exterior del planeta. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Sarah Catanzaro, socia general de la firma de capital riesgo Amplify, vinculó el acuerdo con los previsibles planes de Musk para instalar centros de datos fuera del planeta. Catanzaro comentó: “Supongo que Elon se dio cuenta de que para tener centros de datos en el espacio, primero se necesita un agente de programación realmente bueno...”.

Asimismo, la operación no se percibe como una adquisición convencional. Anand Kannappan, cofundador de la startup de IA Patronus y excientífico de datos de Meta, interpretó en X que se trata principalmente de “una apuesta por descubrir cuál es el verdadero cuello de botella en los modelos de codificación de vanguardia”.

El experto señaló que en cualquier resultado, tanto SpaceX como xAI logran avances sustanciales: “En cualquier caso, Grok acaba siendo más fuerte de lo que hubiera sido, y xAI obtiene una respuesta a una pregunta que no podía responder internamente”.