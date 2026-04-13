No compartas este código de WhatsApp: la estafa con la que suplantan tu identidad

WhatsApp cuenta con diferentes herramientas para mantener privada la información almacenada. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Una de las técnicas más usadas por los estafadores consiste en solicitar el código de verificación de WhatsApp bajo engaños. El objetivo es apropiarse de las cuentas y suplantar la identidad del titular, generando un gran riesgo para la privacidad y la seguridad de la información.

La obtención del código de verificación por parte de extraños permite a los ciberdelincuentes tomar el control de la cuenta y acceder a la información personal, contactos y conversaciones.

La modalidad más frecuente de este fraude comienza con la llegada de un mensaje o llamada en la que se solicita el código de seis dígitos que la plataforma envía por SMS para registrar una cuenta. Si alguien intenta registrar la cuenta en otro dispositivo, la plataforma enviará una notificación push al titular, advirtiendo sobre el intento.

Por qué es peligroso entregar el código de verificación de WhatsApp

Revelar el código de verificación permite que extraños registren la cuenta de WhatsApp en un nuevo dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es una clave temporal que permite validar el acceso de un usuario a la aplicación. Cuando un extraño obtiene este código, puede registrar el número en otro dispositivo y expulsar al titular original de la cuenta.

Los ciberdelincuentes suelen utilizar tácticas de engaño, simulando ser conocidos, representantes de empresas o incluso miembros del soporte técnico de la plataforma.

Una vez dentro de la cuenta, pueden utilizar la identidad del usuario para solicitar dinero a los contactos o difundir información falsa, sumado a recopilar fotos, videos y archivos almacenados en el as conversaciones.

Cómo proteger la cuenta de WhatsApp frente a ciberataques

La verificación en dos pasos es una de las formas de reforzar la seguridad de WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La aplicación ha implementado medidas de seguridad adicionales para proteger a los usuarios. Una de las más eficaces es la activación de la verificación en dos pasos.

Para ello, se debe ingresar en Ajustes, seleccionar Cuenta, luego Verificación en dos pasos y establecer un PIN de seis dígitos. Se debe añadir una dirección de correo, porque esta permite restablecer la verificación en dos pasos y ayuda a proteger la cuenta.

Otra medida de protección es la revisión periódica de los dispositivos vinculados a la cuenta. Desde el menú de WhatsApp, el usuario puede acceder a la opción Dispositivos vinculados y verificar si hay sesiones abiertas en dispositivos desconocidos.

En caso de detectar actividad sospechosa o estafas, es posible cerrar la sesión de inmediato. Se aconseja ignorar cualquier correo o mensaje no solicitado que invite a restablecer el PIN o el código de registro.

Qué información sensible almacena una cuenta de WhatsApp

Más allá de las conversaciones, WhatsApp almacena fotos, videos y archivos sensibles. (Foto: Europa Press)

Una cuenta de WhatsApp resguarda datos personales que van más allá de simples mensajes. El historial de conversaciones privadas y grupales puede contener direcciones, números de teléfono, documentos, imágenes, videos y mensajes de voz.

Asimismo, muchas personas utilizan la aplicación para compartir información laboral, detalles bancarios, datos médicos o archivos sensibles, lo que incrementa el valor de la cuenta para los delincuentes.

El acceso a la agenda de contactos representa otro riesgo, porque los estafadores pueden usar esa información para suplantar la identidad del usuario y contactar a familiares, amigos o colegas con fines fraudulentos.

Otro riesgo es que pueden obtener información sobre la actividad en línea, horarios habituales de conexión y preferencias de comunicación, lo que facilita la elaboración de engaños personalizados.

Cómo actuar ante la sospecha de una tentativa de fraude a través de WhatsApp

Se debe evitar contestar a comunicaciones que pidan datos sensibles. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ante la sospecha de un intento de suplantación, no se debe responder a solicitudes de códigos de verificación y reportar cuanto antes el incidente a la plataforma.

Si se pierde el acceso a la cuenta, se debe intentar recuperarla mediante el proceso de verificación oficial de WhatsApp y, si es necesario, informar a los contactos sobre el posible fraude para evitar la propagación del engaño.

La prevención y el uso de todas las medidas de seguridad que ofrece la aplicación refuerzan la protección de los datos personales y la integridad digital.