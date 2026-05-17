Estas gafas inteligentes de Meta ahora permiten escribir mensajes con gestos de las manos

Meta también ha añadido grabación de pantalla que combina video del entorno y contenido de la lente en un solo archivo. (Meta)

Las gafas inteligentes Ray-Ban Display de Meta ahora permiten escribir mensajes con simples gestos de la mano gracias a una función de escritura neuronal compatible con WhatsApp, Messenger e Instagram. Esta innovación, comunicada por la compañía, introduce una forma inédita de interacción para usuarios de dispositivos portátiles.

Las nuevas funciones de las Meta Ray-Ban Display se apoyan en una pulsera especial, la Meta Neural Band, que detecta los movimientos musculares de la mano al simular la escritura sobre cualquier superficie. Estos movimientos se convierten en mensajes de texto que pueden enviarse a través de WhatsApp, Messenger, Instagram y aplicaciones nativas de mensajería tanto en iOS como en Android.

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La función, denominada escritura neuronal, permite redactar mensajes de forma discreta y sin necesidad de utilizar el teléfono móvil. El sistema transforma la movilidad de los dedos en comandos reconocibles, abriendo posibilidades para la comunicación en entornos donde el habla o el teclado resultan imprácticos.

Las Meta Ray-Ban Display incorporan escritura de mensajes mediante gestos gracias a la pulsera neuronal. (Europa Press)

La incorporación de esta tecnología amplía el rango de interacción con las gafas, que ya contaban con una pantalla a color integrada en la lente derecha, utilizada para mostrar información relevante solo cuando el usuario lo necesita.

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Grabación de pantalla y nuevas opciones multimedia

Otra de las novedades implementadas por Meta Platforms Inc. es la función de grabación de pantalla, que permite capturar en un solo video tanto el entorno grabado por las cámaras de las gafas como lo que aparece en la pantalla, además del audio ambiental. Esta funcionalidad posibilita compartir experiencias completas con otros usuarios a través de aplicaciones compatibles.

La grabación integra todos los componentes visuales y sonoros en un único archivo, lo que facilita la generación de contenido multimedia y la documentación de actividades cotidianas o profesionales. Esta característica resulta especialmente atractiva para creadores de contenido y usuarios interesados en registrar y compartir su día a día.

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La nueva función permite enviar textos en WhatsApp, Messenger e Instagram solo usando los dedos. (Captura/Meta)

Mejoras en navegación y accesibilidad

Meta Platforms Inc. también ha extendido la función de indicaciones para llegar a pie a todos los usuarios de Estados Unidos y de ciudades internacionales como Londres, París y Roma. La empresa destacó que esta opción permite a los usuarios recibir instrucciones de navegación directamente en las gafas, sin depender de una pantalla adicional.

Además, la actualización incorpora subtítulos en directo que transcriben el habla en persona y durante llamadas telefónicas, con compatibilidad para aplicaciones como WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram Direct Voice. Esta opción mejora la accesibilidad y ofrece soporte adicional para personas con dificultades auditivas o en entornos ruidosos.

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Widgets, integración con Spotify y novedades en IA

Las Meta Ray-Ban Display suman nuevos widgets accesibles desde la pantalla de inicio, una vía más rápida para acceder a listas de reproducción de Spotify y la integración de Instagram Reels. Estas herramientas buscan facilitar la interacción directa con servicios populares sin requerir el uso del teléfono.

Los subtítulos en directo llegan a aplicaciones de mensajería para facilitar la accesibilidad. (Europa Press)

La empresa adelantó además que su modelo avanzado de inteligencia artificial denominado Muse Spark estará disponible en las gafas con pantalla a partir del verano boreal. Este avance acerca la superinteligencia personal al usuario final.

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Apertura para desarrolladores y nuevas experiencias

A la par de las novedades para el usuario general, Meta Platforms Inc. ha abierto el acceso de vista previa para desarrolladores a la plataforma Meta Ray-Ban Display, permitiendo la creación de experiencias web que se ejecutan directamente en las gafas. Esto habilita el desarrollo de juegos, herramientas de transporte, prácticas de instrumentos musicales y otras aplicaciones accesibles a través de una URL.

Con el kit de herramientas para dispositivos portátiles, los desarrolladores pueden extender las aplicaciones móviles existentes a la pantalla de las gafas e incorporar componentes de interfaz como texto, imágenes, listas, botones y reproducción de video. Esta apertura busca fomentar un ecosistema de aplicaciones más diverso y adaptado a las necesidades de los usuarios de dispositivos inteligentes.

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