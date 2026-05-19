Murió Totó la Momposina: así fue la vida y obra de la artista que inmortalizó su nombre con ‘El pescador’ y ‘La candela viva’

Totó la Momposina comenzó a presentarse ante el público desde los diez años, acompañada por su madre Libia Bazanta de Vides - crédito Colprensa

A sus 85 murió la cantautora colombiana Sonia Bazanta Vides, reconocida en colombia y el mundo como Totó la Momposina, luego de sufrir un infarto al miocardio producto de su enfermedad degenerativa que la llevó a vivir sus últimos días en México.

La trayectoria de Totó la Momposina se definió por un objetivo claro: asegurar que las raíces musicales de la costa caribeña colombiana siguieran vivas en la memoria colectiva.

PUBLICIDAD

Desde su infancia, en un hogar donde la música era un elemento diario, Totó absorbió saberes transmitidos por cinco generaciones de su familia, incluidos sus padres y abuelos.

Durante su carrera artística, la artista relató en varias ocasiones que la violencia bipartidista obligó a su familia a mudarse a Bogotá durante la década de los cincuenta. En ese nuevo entorno, tanto ella como su madre, Libia Bazanta de Vides, abrieron camino en la televisión nacional con el programa “Acuarelas Costeñas”.

PUBLICIDAD

Aquella aparición fue pionera, pues llevó a los hogares colombianos los ritmos y bailes del Caribe, marcando el inicio de la carrera de Totó como difusora de la cultura tradicional.

A los diez años, acompañada por su madre, Totó comenzó a forjar su identidad artística ante el público. Años después, decidió instalarse en París, donde estudió Historia de la música y profundizó en la investigación de los ritmos y danzas de su región. Ese trabajo académico y de campo consolidó su prestigio tanto en Colombia como en escenarios internacionales.

PUBLICIDAD