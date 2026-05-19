Más de 112 millones de personas bajo alerta por tormentas severas y posibles tornados en EEUU

El frente frío que avanza sobre Estados Unidos activa alerta meteorológica para más de 112 millones de personas según la NOAA y el NWS. (REUTERS/Daniel Cole)

El avance de un frente frío de grandes dimensiones ha activado una alerta meteorológica que se extiende sobre más de 100 millones de personas en Estados Unidos. La situación se desarrolla desde el lunes y se mantendrá hasta el miércoles, afectando un corredor de cerca de 3.200 kilómetros desde Texas hasta Maine, con potencial de vientos fuertes, granizo de gran tamaño y formación de tornados aislados, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El nivel de riesgo, definido por el Storm Prediction Center (SPC) de la NOAA, alcanza el nivel 2 sobre 5, involucrando a importantes estados y ciudades a lo largo del país. El fenómeno implica la posibilidad de granizo de hasta cinco centímetros de diámetro en Texas y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 145 kilómetros por hora. La advertencia fue replicada por The Weather Channel, que destacó la amplitud y el impacto potencial del sistema frontal.

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El episodio actual se presenta tras una serie de días con actividad severa en el centro del país, donde se registraron tornados y cortes de energía que afectaron a decenas de miles de personas. El evento coincide con una ola de calor en el sureste y noreste, lo que aumenta la energía disponible para la formación de tormentas intensas. Según la NOAA, la secuencia de eventos comenzó el viernes en las planicies centrales, con especial énfasis en Iowa y Nebraska.

¿Dónde y cuándo impactarán las tormentas severas?

El área bajo alerta comprende desde el Big Bend de Texas hasta el norte de Vermont y la región de Nueva Inglaterra, de acuerdo con la NOAA. El frente frío se desplazará hacia el este durante el martes, alcanzando el noreste y la costa atlántica el miércoles. El NWS puntualizó que las ciudades de Dallas, Chicago, Detroit, Boston y Nueva York se encuentran dentro del corredor con mayor riesgo.

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El SPC estimó que más de 112 millones de personas permanecen bajo advertencia directa por tormentas severas. Las autoridades recomiendan consultar boletines oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de condiciones climáticas extremas.

Tormentas severas, granizo de hasta cinco centímetros y vientos de 145 km/h amenazan un corredor de 3.200 kilómetros desde Texas hasta Maine. (REUTERS/Daniel Cole)

¿Cuáles son los principales riesgos de las tormentas?

El sistema frontal trae consigo riesgos de vientos dañinos, granizo de gran tamaño y tornados aislados. Según la NOAA, en Texas se espera granizo de hasta dos pulgadas (cinco centímetros) de diámetro, mientras que las ráfagas de viento podrían superar los 90 mph (145 km/h).

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El lunes, el NWS emitió una emergencia por tornado en el condado de Pawnee, Nebraska, y reportó que cerca de 24.000 usuarios permanecían sin energía en Kansas y Misuri. En Michigan, las ráfagas dejaron a 35.000 personas sin suministro eléctrico. Los daños más graves incluyen caída de árboles, daños en techos y ventanas, así como interrupciones en el transporte.

De acuerdo con The Weather Channel, la formación de tornados será posible en el centro y noreste del país, aunque la mayor amenaza será el viento y el granizo. El SPC indicó que el riesgo de tornados no es elevado, pero la extensión del evento y el alto número de personas expuestas incrementan la preocupación.

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¿Qué condiciones favorecen la formación de tormentas severas?

La interacción entre un frente frío y una masa de aire cálido en el sureste, el Atlántico medio y el noreste de Estados Unidos favorece la formación de tormentas intensas. Según la NOAA, las temperaturas superan los 32 °C (90 °F) en esas regiones, proporcionando energía adicional a la atmósfera.

El organismo explicó que la ola de calor récord se combina con humedad elevada y el avance del frente, lo que genera condiciones propicias para el desarrollo de tormentas severas en una amplia franja del país. El sistema, que se desplaza hacia el este, romperá la ola de calor en el noreste a partir del miércoles.

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¿Cuáles son las ciudades más vulnerables?

El NWS y el SPC incluyeron en su advertencia a ciudades como Dallas, Houston, Chicago, Detroit, Boston, Nueva York y Filadelfia. La amenaza se extiende a lo largo del corredor de la Interestatal 95, que conecta varios de los centros urbanos más importantes del noreste.

El martes, la mayor amenaza de granizo se concentra en el norte y centro de Texas, donde el SPC espera granizo de gran tamaño y vientos intensos. Para el miércoles, el riesgo se traslada al noreste y la costa atlántica, donde el frente frío podría provocar tormentas en áreas densamente pobladas.

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El impacto climático incluye tornados aislados, cortes de energía masivos y daños materiales en estados del centro y nordeste del país. (REUTERS/Daniel Cole)

¿Qué impacto han tenido las tormentas hasta ahora?

El paso del sistema frontal provocó tornados y ráfagas de viento de 145 km/h en Nebraska y Kansas, según reportó la NOAA. Las tormentas dejaron más de 24.000 usuarios sin energía en Kansas y Misuri, mientras que en Michigan el número de afectados superó los 35.000.

Las empresas eléctricas y autoridades locales trabajan en la restauración del suministro eléctrico y el despeje de carreteras bloqueadas por árboles caídos. La NOAA mantiene la vigilancia sobre la evolución del sistema y emite actualizaciones cada pocas horas.

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¿Qué medidas recomiendan las autoridades?

El NWS recomienda a la población de las áreas afectadas consultar con frecuencia los boletines meteorológicos oficiales e identificar refugios seguros. Entre las principales medidas sugeridas se incluyen:

Evitar desplazamientos innecesarios durante la alerta de tormentas.

Preparar suministros básicos ante la posibilidad de cortes de energía.

No circular por zonas inundadas o con árboles caídos.

Mantenerse informados a través de canales oficiales.

El SPC recordó que, aunque el nivel de riesgo se ubica en el nivel 2 sobre 5, la amplitud del fenómeno y la cantidad de personas expuestas hacen necesario reforzar las precauciones.

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¿Cómo evolucionará la situación en los próximos días?

La NOAA prevé que el frente frío alcanzará la costa este el miércoles, generando tormentas severas en el noreste y rompiendo la ola de calor que afecta a la región. Las temperaturas descenderán hasta los 16 °C (60 °F) durante el fin de semana largo de Memorial Day.

El monitoreo de las condiciones meteorológicas continuará en las áreas con mayor potencial de daño, especialmente en el Atlántico medio y el noreste. Las autoridades permanecerán alertas ante la posibilidad de nuevos brotes de tormentas en los próximos días.

Ciudades como Dallas, Chicago, Detroit, Boston y Nueva York permanecen bajo riesgo por el desplazamiento del sistema frontal según el Storm Prediction Center. (REUTERS/Jeenah Moon)

¿Qué datos ilustran la magnitud y el impacto de este fenómeno?

Más de 112 millones de personas bajo amenaza directa, según el Storm Prediction Center (SPC) .

2.000 millas (3.200 km) de extensión del área en riesgo, de acuerdo con la NOAA .

Granizo de hasta cinco centímetros (dos pulgadas) en Texas .

Ráfagas de viento de 145 km/h (90 mph) en los estados del centro.

24.000 usuarios sin energía en Kansas y Misuri , y 35.000 en Michigan .

Temperaturas récord superiores a 32 °C (90 °F) en el sureste y noreste.

¿Qué pueden esperar los habitantes de las regiones afectadas?

La llegada del frente frío traerá un cambio brusco en las condiciones climáticas, con descenso de temperaturas y cese de la ola de calor en el noreste. Las autoridades recomiendan permanecer atentos a las actualizaciones de los organismos oficiales y seguir las indicaciones de protección civil.

La restauración de servicios y la evaluación de daños avanzarán conforme las condiciones lo permitan. El monitoreo meteorológico se mantendrá activo hasta que el sistema abandone la costa atlántica y disminuya el riesgo de tormentas severas.