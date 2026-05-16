El Manchester City gana por la mínima al Chelsea y 'recupera' la FA Cup

El Manchester City ha ganado este sábado por 0-1 al Chelsea FC en la final de la FA Cup, gracias a un golazo de Antoine Semenyo, y ha conquistado dicho título por octava vez en su historia, quitándose los 'citizens' dos espinas por sus últimas dos finales perdidas, en 2024 contra el Manchester United y 2025 frente al Crystal Palace.

Poco antes de cumplir la primera media hora en el Estadio de Wembley, el City metió un gol, por obra de Erling Haaland con un remate a placer, si bien quedó anulado por fuera de juego previo de Matheus Nunes. Ya en el tiempo añadido, los 'blues' reclamaron un penalti sobre João Pedro, a raíz de un choque con Abdukodir Khusanov en carrera, pero nada punible.

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Al regreso del descanso, Semenyo avisó pronto de su peligro con un cabezazo alto, pero el gol se le resistió a los pupilos de Pep Guardiola hasta el 72'; entonces Bernardo Silva filtró un pase a Haaland, quien dentro del área desde el costado derecho dio un pase raso que Semenyo transformó en gol con un taconazo que cruzó el balón y batió al portero.

Precisamente Robert Sánchez destacó en los instantes finales con una gran parada tras volea de Rayan Cherki, que habría sentenciado todo, si bien el City no lo acabó necesitando porque su rival casi apenas amenazó en busca del empate. Esto constató la mala campaña del Chelsea y espoleó a los de Mánchester para su reñido desenlace en la Premier League.

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