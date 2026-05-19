Política

El Gobierno negoció compensaciones con provincias del norte para recortar subsidios por Zonas Frías

Los libertarios aseguran contar con los votos justos para la media sanción en Diputados, pero reconocen que el desafío será sostener el quórum hasta el final de la sesión. La reforma del régimen actual representaría un ahorro de hasta $460 mil millones

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Diego Santilli junto a Martín Menem, Lule Menem e Ignacio Devitt
Diego Santilli junto a Martín Menem, Lule Menem e Ignacio Devitt

A poco menos de 24 horas para la sesión en la Cámara de Diputados, los libertarios se mostraban confiados de tener los votos suficientes para darle media sanción al recorte de subsidios al gas por Zonas Frías. “Estamos bastante justos, pero va a haber concesiones en materia energética a varias provincias”, resumió un vocero del oficialismo.

El proyecto libertario restringe el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, mientras que excluye a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En esa reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de “zona fría” a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.

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Sin embargo, los libertarios aseguran “ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal” ya que los hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales podrán registrarse en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para mantener el subsidio. También podrán inscribirse beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), ex combatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad.

Según fuentes oficiales, volver al esquema original representará un ahorro de entre $200 y $460 mil millones. En total, quedarán fuera del régimen 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán. Por lo tanto, la negociación con los gobernadores será determinante.

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María Carmen Tettamanti, secretaria de Energía
María Carmen Tettamanti, secretaria de Energía

Los diputados libertarios aclararon que el texto no sufrirá nuevas modificaciones más allá de las que se hicieron a la hora de firmar el dictamen. Por lo tanto, las “compensaciones” que negoció el ministro de Interior Diego Santilli con un grupo clave de provincias “cálidas” se harán por vía de subsidios a la energía eléctrica. Para esto se necesitará solamente una resolución del Ministerio de Economía. Entre las beneficiadas se destacan Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán.

“Varias provincias plantearon que no podía mirarse solamente la lógica de ‘zona fría’, porque en el norte existe un consumo energético altísimo por calor extremo. Ahí aparecieron compensaciones vinculadas a ‘zonas calientes’”, detallaron desde el oficialismo.

En la previa de la sesión, el bloque Provincias Unidas dejó trascender que no daría quórum complicando el panorama para el oficialismo. En especial los diputados de Córdoba, que responden al gobernador Martín Llaryora, se mostraron muy activos en las redes sociales para criticar el proyecto libertario.

Sin ellos tenemos lo necesario para el quórum”, advirtieron desde La Libertad Avanza. Sin embargo, reconocieron que el verdadero desafío será sostener los 129 diputados presentes durante toda la sesión, ya que Zonas Frías será el último punto del temario.

Por otro lado, el proyecto permitirá que las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal que se vieron afectadas durante los últimos años por el congelamiento de tarifas puedan aplicar ese crédito para cancelar deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), a condición de que abandonen todos los reclamos judiciales o administrativos vinculados.

Además, el temario oficialista incluirá la denominada ley Hojarasca, que busca eliminar 70 normas que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales. También se debatirán tratados internacionales de extradición y asistencia jurídica mutua con Polonia, Costa Rica, Chile, Serbia e Italia, el Convenio de La Haya sobre cobro internacional de alimentos para niños, el Convenio Internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio y una condecoración a un veterano de Malvinas.

La semana pasada, un sector de la oposición había convocado a una sesión para comenzar el largo camino legislativo para interpelar, y eventualmente remover de su cargo, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El objetivo era emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para obligar a los libertarios -que controlan ambas comisiones- a tratar todos los pedidos de interpelación contra Adorni. Pero la oposición quedó lejos de llegar al quórum por la reticencia de los gobernadores a confrontar con la Casa Rosada. Por eso, pidieron postergar la convocatoria para este miércoles.

Ante ese escenario, La Libertad Avanza recurrió a una conocida maniobra de la Cámara de Diputados: convocó a una sesión para el mismo día pero una hora antes. Entonces, si los libertarios consiguen el quórum, quedará virtualmente bloqueada la convocatoria de la oposición.

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