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Nintendo lanza Yoshi and the Mysterious Book: precio y qué esperar en Switch 2

Es un título de exploración y descubrimiento: Yoshi se adentra en las páginas mágicas del profesor Leo, un libro parlante que cae del cielo en la Isla Yoshi

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Logotipo de 'Yoshi and the Mysterious Book' en primer plano, con Yoshi y un personaje femenino caminando sobre césped bajo formaciones rocosas púrpuras
Yoshi and the Mysterious Book propone una experiencia centrada en exploración y descubrimiento, más que en plataformas tradicionales. (Nintendo)

Nintendo estrenó un adelanto del opening oficial de Yoshi and the Mysterious Book y el avance ya generó una respuesta positiva entre los fans por su estilo visual.

El juego llegará en los próximos días con un precio de 60 euros para Nintendo Switch 2.

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Yoshi and the Mysterious Book es un título centrado en la exploración y el descubrimiento: Yoshi se adentra en las páginas mágicas del profesor Leo, un libro parlante que cae del cielo en la Isla Yoshi.

A diferencia de un plataformas tradicional, la propuesta se enfoca en interactuar con criaturas singulares, observar su comportamiento y completar la enciclopedia viviente del profesor.

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Yoshi, el personaje verde de dibujos animados, camina sobre una plataforma de madera mientras sostiene un misil. El fondo muestra un paisaje de videojuego con árboles y cielo azul
La mecánica principal se basa en la curiosidad: el jugador experimenta con las criaturas del libro para observar sus reacciones y habilidades. (Nintendo)

En qué consiste Yoshi and the Mysterious Book

En Yoshi and the Mysterious Book, la mecánica central gira alrededor de la curiosidad y la experimentación.

El jugador tiene libertad para interactuar con los seres que habitan el libro de distintas maneras: puede tragárselos, darles frutas, lanzarles huevos o esquivarlos para observar cómo reaccionan y qué habilidades esconden.

La lógica no es superar niveles a toda velocidad, sino probar, comparar resultados y aprender del comportamiento de cada criatura.

Ese conocimiento se transforma en progreso. A medida que el jugador descubre secretos y completa las páginas mágicas del libro, desbloquea recompensas que facilitan el avance y abren nuevas posibilidades de interacción.

Un Yoshi verde y un personaje rubio combaten en un entorno de videojuego desértico con plantas verdes y un cielo azul, mientras un Yoshi marrón observa a la izquierda
Para interactuar, Yoshi puede tragarlas, darles frutas, lanzarles huevos o esquivarlas, según lo que quiera probar en cada situación. (Nintendo)

El recorrido, además, está pensado para ser personal: cada jugador puede encontrar soluciones y hallazgos distintos según cómo explore.

El componente social también es parte del diseño. La propuesta busca que cada experiencia sea única y que, luego, los jugadores compartan sus descubrimientos con otros, ampliando el mapa de posibilidades del juego.

Qué juegos recientes ha lanzado Nintendo

Nintendo viene sumando lanzamientos relevantes para sus consolas. Entre las incorporaciones más recientes figuran Pokémon Pokopia, la aventura de tono ligero Tomodachi Life: Living the Dream y el regreso de un clásico con DRAGON QUEST VII Reimagined.

La compañía reforzó su apuesta por propuestas de rol, exploración y simulación. En Pokémon Pokopia, el jugador controla a Ditto y construye una nueva vida desde cero. Tomodachi Life: Living the Dream ofrece un simulador de vida con estrategia y situaciones inesperadas.

Yoshi, el dinosaurio verde, salta en el centro de una flor azul y blanca. Dos flores sonrientes lo flanquean. El texto dice: '¡Han florecido las 3 flores grandes!'
El progreso depende de revelar secretos y completar las páginas mágicas, lo que desbloquea recompensas que ayudan a avanzar. (Nintendo)

En tanto, DRAGON QUEST VII Reimagined actualiza el RPG original con un apartado visual y un enfoque narrativo renovados.

Para consultar el listado completo de estrenos, próximos lanzamientos y juegos independientes, se puede revisar el catálogo oficial en la Tienda de Nintendo y la sección de Novedades en España.

Además de estos títulos, Nintendo sigue ampliando el repertorio de su servicio de suscripción y sumando adaptaciones multiplataforma.

Principales características de Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 apuesta por un salto de rendimiento con un procesador Nvidia Tegra de ocho núcleos y un dock actualizado que permite salida de video hasta 4K a 60 fps en el televisor.

La Nintendo Switch 2 incorpora una pantalla de 7,9 pulgadas en 1080p con hasta 120 Hz y un dock que permite salida de video de hasta 4K en el televisor. REUTERS/Issei Kato
La Nintendo Switch 2 incorpora una pantalla de 7,9 pulgadas en 1080p con hasta 120 Hz y un dock que permite salida de video de hasta 4K en el televisor. REUTERS/Issei Kato

En modo portátil, incorpora una pantalla de 7,9 pulgadas con resolución 1080p, tasa de refresco de hasta 120 Hz y compatibilidad con HDR, además de 256 GB de almacenamiento interno y mandos con acople magnético.

  • Especificaciones y desempeño.

El chip de Nvidia es un diseño personalizado basado en la arquitectura Ampere, orientado a mejorar la fluidez y reducir tiempos de carga. La consola admite 4K en TV mediante el dock y 1080p nativo en la pantalla integrada, con hasta 120 fps en juegos compatibles.

  • Pantalla, batería y diseño.

El panel LCD de 7,9 pulgadas suma HDR para un mejor contraste. El equipo es más grande y pesado (aprox. 534 g con mandos) para priorizar la gestión térmica. La batería de 5.220 mAh ofrece entre 2 y 6,5 horas, según el juego.

  • Mandos, conectividad y retrocompatibilidad.

Los Joy-Con 2 se conectan de forma magnética y pueden usarse como ratón en títulos compatibles. Incluye USB-C, Wi‑Fi 6, Bluetooth y dock con Ethernet. Mantiene compatibilidad con gran parte del catálogo físico y digital de la Switch original.

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