Nintendo lanza Yoshi and the Mysterious Book: precio y qué esperar en Switch 2

Yoshi and the Mysterious Book propone una experiencia centrada en exploración y descubrimiento, más que en plataformas tradicionales. (Nintendo)

Nintendo estrenó un adelanto del opening oficial de Yoshi and the Mysterious Book y el avance ya generó una respuesta positiva entre los fans por su estilo visual.

El juego llegará en los próximos días con un precio de 60 euros para Nintendo Switch 2.

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Yoshi and the Mysterious Book es un título centrado en la exploración y el descubrimiento: Yoshi se adentra en las páginas mágicas del profesor Leo, un libro parlante que cae del cielo en la Isla Yoshi.

A diferencia de un plataformas tradicional, la propuesta se enfoca en interactuar con criaturas singulares, observar su comportamiento y completar la enciclopedia viviente del profesor.

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La mecánica principal se basa en la curiosidad: el jugador experimenta con las criaturas del libro para observar sus reacciones y habilidades. (Nintendo)

En qué consiste Yoshi and the Mysterious Book

En Yoshi and the Mysterious Book, la mecánica central gira alrededor de la curiosidad y la experimentación.

El jugador tiene libertad para interactuar con los seres que habitan el libro de distintas maneras: puede tragárselos, darles frutas, lanzarles huevos o esquivarlos para observar cómo reaccionan y qué habilidades esconden.

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La lógica no es superar niveles a toda velocidad, sino probar, comparar resultados y aprender del comportamiento de cada criatura.

Ese conocimiento se transforma en progreso. A medida que el jugador descubre secretos y completa las páginas mágicas del libro, desbloquea recompensas que facilitan el avance y abren nuevas posibilidades de interacción.

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Para interactuar, Yoshi puede tragarlas, darles frutas, lanzarles huevos o esquivarlas, según lo que quiera probar en cada situación. (Nintendo)

El recorrido, además, está pensado para ser personal: cada jugador puede encontrar soluciones y hallazgos distintos según cómo explore.

El componente social también es parte del diseño. La propuesta busca que cada experiencia sea única y que, luego, los jugadores compartan sus descubrimientos con otros, ampliando el mapa de posibilidades del juego.

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Qué juegos recientes ha lanzado Nintendo

Nintendo viene sumando lanzamientos relevantes para sus consolas. Entre las incorporaciones más recientes figuran Pokémon Pokopia, la aventura de tono ligero Tomodachi Life: Living the Dream y el regreso de un clásico con DRAGON QUEST VII Reimagined.

La compañía reforzó su apuesta por propuestas de rol, exploración y simulación. En Pokémon Pokopia, el jugador controla a Ditto y construye una nueva vida desde cero. Tomodachi Life: Living the Dream ofrece un simulador de vida con estrategia y situaciones inesperadas.

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El progreso depende de revelar secretos y completar las páginas mágicas, lo que desbloquea recompensas que ayudan a avanzar. (Nintendo)

En tanto, DRAGON QUEST VII Reimagined actualiza el RPG original con un apartado visual y un enfoque narrativo renovados.

Para consultar el listado completo de estrenos, próximos lanzamientos y juegos independientes, se puede revisar el catálogo oficial en la Tienda de Nintendo y la sección de Novedades en España.

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Además de estos títulos, Nintendo sigue ampliando el repertorio de su servicio de suscripción y sumando adaptaciones multiplataforma.

Principales características de Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 apuesta por un salto de rendimiento con un procesador Nvidia Tegra de ocho núcleos y un dock actualizado que permite salida de video hasta 4K a 60 fps en el televisor.

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La Nintendo Switch 2 incorpora una pantalla de 7,9 pulgadas en 1080p con hasta 120 Hz y un dock que permite salida de video de hasta 4K en el televisor. REUTERS/Issei Kato

En modo portátil, incorpora una pantalla de 7,9 pulgadas con resolución 1080p, tasa de refresco de hasta 120 Hz y compatibilidad con HDR, además de 256 GB de almacenamiento interno y mandos con acople magnético.

Especificaciones y desempeño.

El chip de Nvidia es un diseño personalizado basado en la arquitectura Ampere, orientado a mejorar la fluidez y reducir tiempos de carga. La consola admite 4K en TV mediante el dock y 1080p nativo en la pantalla integrada, con hasta 120 fps en juegos compatibles.

Pantalla, batería y diseño.

El panel LCD de 7,9 pulgadas suma HDR para un mejor contraste. El equipo es más grande y pesado (aprox. 534 g con mandos) para priorizar la gestión térmica. La batería de 5.220 mAh ofrece entre 2 y 6,5 horas, según el juego.

Mandos, conectividad y retrocompatibilidad.

Los Joy-Con 2 se conectan de forma magnética y pueden usarse como ratón en títulos compatibles. Incluye USB-C, Wi‑Fi 6, Bluetooth y dock con Ethernet. Mantiene compatibilidad con gran parte del catálogo físico y digital de la Switch original.