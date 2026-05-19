Política

Kicillof respaldó la Marcha Federal de Salud y criticó las políticas de Milei: “Es una situación catastrófica”

El gobernador y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, reunieron a intendentes para hacer un repaso de la situación de sanitaria. El gobernador convocó a la movilización que se hará este miércoles

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Kicillof y Nicolás Kreplak
Kicillof, Magario, el ministro Nicolás Kreplak y la viceministra Alexia Navarro

En la antesala de la Marcha Federal de Salud, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio un fuerte gesto de respaldo a la movilización, cuyo lema es “La salud no puede esperar”. Fue este martes desde el Salón Dorado de la Gobernación bonaernese cuando reunió a más de 50 intendentes repartidos entre el peronismo y un puñado de la Unión Cívica Radical (UCR). En un auditorio repleto, Kicillof y Kreplak cuestionaron distintos aspectos de la política sanitaria del gobierno nacional, enfatizando que la política económica de la gestión de Javier Milei estresó considerablemente el sistema público de salud. “Las políticas de salud y de abandono de la salud del Gobierno nacional de Javier Milei matan. Es criminal lo que está pasando”, planteó Kicillof.

Al gobernador y el ministro de Salud lo escuchaban intendentes, ministros, directivos y trabajadores de centro de salud. Los intendentes llegaron a La Plata con un diagnóstico compartido: la falta de insumos y la alta demanda en la atención del sistema público. Tanto el gobernador como el ministro lo confirmaron desde el estrado. “En el conurbano, las camas de terapia intensiva están entre un 80% y 90% de ocupación en el mes de mayo, antes de que empiecen los fríos fuertes, antes de que empiecen a circular fuertemente los virus, que empiezan a circular a partir de ahora y que en el mes de julio van a hacer su pico, seguramente”, describió Kreplak.

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Kicillof y Nicolás Kreplak
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak

Es una situación catastrófica y absolutamente evitable. Cuando repasamos los programas que han interrumpido, hay una relación de causa-efecto directa e inmediata. No hay ninguna discusión para dar”, dijo el gobernador a su turno. A su lado, lo acompañaba la vicegobernadora Verónica Magario y la vicepreministra de Salud, Alexia Navarro.

Kreplak también habló de los puntos por los que se realiza la movilización de este miércoles, que son el rechazo a la eliminación o reducción de programas esenciales como Remediar, que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos, el reclamo por la normalización en la provisión de vacunas y medicamentos, protesta por el recorte en residencias nacionales, el vaciamiento del PAMI y la eliminación de políticas de salud mental, la exigencia de recomposición salarial urgente para trabajadores del sector, la denuncia del aumento en la demanda hospitalaria y las dificultades de las obras sociales para cubrir servicios básicos. “En el último tiempo, uno de los problemas que más tenemos es de salud mental. Los pibes se suicidan y no solo por consumos”, describió a Infobae el intendente de un distrito populoso de la Tercera sección electoral que participó del acto de este martes en La Plata.

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El aumento de la ocupación de camas en los hospitales públicos es otra de las preocupaciones crecientes para la administración de Kicillof. “De las camas de los hospitales públicos de la provincia, el 53 % de quienes las ocupan tienen obra social, pero las obras sociales están tan desfinanciadas que no pueden pagar en clínicas o sanatorios y deben utilizar el sector público que subsidia a la Seguridad Social, porque no le alcanzan los recursos para financiarlo”, aseguró el ministro de Salud bonaerense.

Kicillof y Nicolás Kreplak
Kicillof y Kreplak también reclamaron los fondos adeudados de parte del gobierno nacional y que corresponden a programas de salud

El desfinanciamiento de las obras sociales también tiene su correlato. Pero en la provincia de Buenos Aires, el principal problema es la capacidad de respuesta ante el aumento de la demanda de la obra social IOMA. El Instituto Obra Médico Asistencial creció en su nivel de prestación. “En nuestro país existieron las dobles coberturas, gente que tiene IOMA y PAMI, IOMA y una prepaga, IOMA y alguna obra social. Se ha perdido la capacidad de respuesta del resto del sistema de la seguridad social. Eso generó que el IOMA haya tenido que hacer, del 2023 hasta ahora, un aumento del 40% de la cantidad de medicamentos de alto costo que tiene que cubrir con el mismo presupuesto, del 8% de los estudios por imágenes, el 40% de consultas ambulatorias, el 27% de los medicamentos de alto costo y el 16% la cantidad de prótesis que entregamos a las personas con IOMA”. Entre los presentes estaba el presidente de IOMA, Homero Giles. El funcionamiento de IOMA es seguido con atención por los bloques opositores en la Legislatura bonaerense.

Los intendentes firmaron un acta de acuerdo conjunto para expresar su preocupación y reclamar la restitución de programas, recursos y herramientas consideradas esenciales para garantizar el acceso a la salud.

Si bien Kicillof no participará directamente de la marcha de este miércoles, cuyo recorrido será desde el Ministerio de Salud de la Nación hasta Plaza Mayo, sí habrá una columna de la provincia de Buenos Aires en donde se agruparán intendentes, ministros y funcionarios vinculados al área sanitaria.

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