El hermano del hombre que golpeó a Kevin Martínez en Chascomús negó que esté prófugo y denunció amenazas

Así fue la agresión de Leandro Edgardo Marzzellino a Kevin Martínez tras el accidente en Chascomús

La localidad bonaerense de Chascomús sigue conmocionada por la muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que se accidentó mientras andaba en moto y luego, mientras esperaba ser asistido, fue golpeado por un vecino. En las últimas horas, el hermano del hombre señalado por la agresión denunció amenazas contra su familia y aseguró que Leandro Edgardo Marzzellino no está prófugo.

El episodio sucedió el martes 12 de mayo. Kevin circulaba junto a un amigo en una Honda XR 150 cuando la moto chocó contra un Ford Ka en la zona de Jacarandá y Julián Quintana. Tras el impacto, ambos jóvenes quedaron heridos y tendidos sobre el asfalto. Minutos después, Marzzellino se acercó y, según quedó registrado en un video, golpeó al adolescente en la cabeza mientras esperaba ser asistido. Kevin murió dos días después en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

El informe final de la autopsia determinó que la lesión más grave fue una “fractura múltiple de cráneo” compatible con un impacto de alta intensidad. Para los investigadores, ese resultado refuerza la hipótesis de que la causa de muerte fue el accidente y no la agresión posterior.

Mientras la fiscalía termina de definir qué ocurrirá con la situación procesal de Marzzellino, su hermano, Fernando, salió a hablar públicamente. En diálogo con FM Por Siempre 97.3, brindó su versión de los hechos y aclaró algunas informaciones que circularon en medios y redes sociales.

PUBLICIDAD

En primer lugar, explicó que Leandro vive en La Plata y que viajaba a Chascomús ocasionalmente para ayudar a cuidar a su madre, quien tiene una discapacidad, y para cubrir algunos francos en un comercio de la familia de su esposa. “Mi hermano nunca tuvo problemas con nadie. Es una persona tranquila y sinceramente no entendemos qué pasó”, expresó Fernando.

A su vez, afirmó que Leandro no trabaja para la municipalidad ni es dueño del autoservicio mencionado en algunas publicaciones: “El negocio es de la familia de mi mujer. Nosotros somos empleados y mi hermano solamente cubría algunos francos”.

PUBLICIDAD

Kevin Martínez, el joven que murió luego del accidente

Fernando también negó que su hermano esté prófugo y sostuvo que permanece en contacto con su abogado, a la espera de una eventual convocatoria judicial. “Nadie está prófugo. Él está atravesando una crisis nerviosa muy fuerte y, cuando la Justicia lo determine, se va a presentar”, aseguró.

El hermano del acusado manifestó preocupación por el clima de tensión que se vive en Chascomús y por las amenazas que, según dijo, comenzaron a recibir familiares cercanos, especialmente su madre. “Pasaron personas diciendo que tenían marcada la casa y que la iban a prender fuego. Mi mamá no tiene nada que ver y está muy afectada”, relató.

PUBLICIDAD

Consultado sobre posibles antecedentes o conflictos previos, Fernando recordó que tiempo atrás su madre había sufrido intentos de robo, aunque aclaró que desconoce si existe alguna relación con lo ocurrido. “Yo no puedo afirmar nada porque no sé realmente qué pasó. Todo está muy confuso y tiene que ser la Justicia la que esclarezca esto”, sostuvo.

Por último, expresó el dolor que atraviesan ambas familias tras la muerte del adolescente. “De un accidente salió una fatalidad terrible. Es una situación que no se le desea a nadie”, concluyó.

PUBLICIDAD

La palabra del hermano de Marzzellino se conoció después de que el caso tomara estado público y de que familiares, amigos y vecinos de Kevin marcharan en Chascomús para reclamar justicia. La familia del adolescente sostiene que la agresión posterior al choque debe ser investigada en toda su dimensión, aunque la fiscalía, según pudo saber Infobae, mantiene como hipótesis principal que la causa de muerte fue el accidente.

Tatiana, la hermana de Kevin, durante la marcha para pedir justicia (Captura de video)

Los antecedentes del acusado

Tras la muerte de Kevin, el abogado de la familia de la víctima, José Arnaldo Equiza, sostuvo que, hace un mes, Marzzellino “fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores por abuso sexual”, aunque aclaró que “no estaba preso porque la defensa recurrió la sentencia”.

PUBLICIDAD

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el hombre tiene abiertas varias causas por distintos delitos. Entre las acusaciones más graves figura un expediente por abuso sexual con acceso carnal, iniciado en 2023 y tramitado en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) N°1 de Dolores.

“Lo que se ve en el video es el no actuar de la Policía. Ellos no hicieron nada. No detuvieron al agresor, no eran diez personas, era una persona arriba de mi hijo”, dijo la mamá de Kevin durante la marcha (Foto/Captura TN)

A ese proceso se suman otros expedientes. En abril de 2024, se lo acusó de daño y lesiones leves. Además, tiene causas en su contra que datan de más de quince años. El 6 de abril de 2009 fue acusado de un episodio de violencia familiar, con intervención de la Comisaría de Chascomús y el Juzgado de Paz local. Días antes, el 27 de marzo, se abrió otro proceso por daño y lesiones leves. En junio de 2010, otro legajo bajo la fiscalía de Dolores y el Juzgado de Ejecución Penal lo involucra nuevamente en un caso de daño y lesiones leves.

PUBLICIDAD

Por el momento, Marzzellino no está imputado en la causa que investiga la muerte del adolescente ni hay una orden de captura emitida en su contra. “Podría ser imputado por lesiones”, confió un alta fuente del caso a este medio.

En el expediente a cargo de la UFID N° 9 de Chascomús, cuya titular es la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja, la única imputada por homicidio culposo es la joven que manejaba el auto que chocó con la moto en la que viajaba Kevin.

PUBLICIDAD