Crimen y Justicia

Un alumno de 14 años llevó un arma a su colegio y fue demorado en Córdoba: investigan qué fue lo que pasó

El menor quedó a disposición de la justicia penal juvenil y se le notificó a la Secretaría de Niñez

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Un alumno de 14 años fue detenido en Córdoba tras ingresar con un arma a un colegio secundario del barrio Centroamérica
Un alumno de 14 años fue detenido en Córdoba tras ingresar con un arma a un colegio secundario del barrio Centroamérica

Un alumno de 14 años fue detenido este martes sobre el mediodía tras ingresar con una pistola a una escuela secundaria del barrio Centroamérica, en la zona noreste de la ciudad de Córdoba.

El arma fue secuestrada por los efectivos que trabajaron en el lugar luego de que las propias autoridades del establecimiento dieran aviso a la Policía. El menor quedó a disposición de la Justicia Penal Juvenil, según confirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, en declaraciones con la señal TN.

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Sin embargo, hasta el momento no quedó claro qué fue lo que ocurrió. Una de las versiones señalaba que el joven habría sacado su arma dentro de la institución, pero no fue confirmado por las autoridades. Además, se investiga si efectivamente entró al establecimiento con la pistola.

“Sobre todo lo que se dijo, si apuntó o no, qué sucedió, es motivo de investigación”, señaló Quinteros, y remarcó que se mantiene mucha cautela con la información al tratarse de un menor. Incluso su identidad no fue revelada. El menor quedó a disposición de la justicia penal juvenil y se notificó a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

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El operativo se desplegó pasado el mediodía y generó momentos de tensión en la puerta del colegio, donde familiares y estudiantes aguardaban novedades. Una madre señaló en Cadena 3 que decidió retirar a su hijo “por seguridad”, mientras los efectivos continuaban trabajando en el lugar.

El ministro Juan Pablo Quinteros resaltó la rápida respuesta del establecimiento escolar

Carolina Díaz, inspectora de la Provincia de Córdoba a cargo del establecimiento, confirmó que la escuela recibió un informe sobre “la posible presencia de un arma” y que de inmediato se activaron los mecanismos previstos.

“Tuvimos el informe de la posible presencia de un arma en el ámbito de la escuela. Automáticamente las autoridades activaron el protocolo”, declaró Díaz en diálogo con Cadena 3. La funcionaria explicó que dentro de ese procedimiento se dio intervención a la Policía y se acompañó a las familias de los estudiantes involucrados.

Con cautela ante la exposición de menores de edad, Díaz evitó confirmar si el estudiante efectivamente ingresó con el arma al colegio. “No sabemos si ingresó con un arma, no sabemos ni de qué tipo ni de nada, porque se activó el protocolo”, remarcó, al tiempo que subrayó que la actuación del establecimiento permitió resguardar al resto de la comunidad educativa.

“Estamos acompañando a las familias de los chicos aparentemente involucrados en la situación. Como estamos hablando de menores de edad, tenemos que tener esa precaución porque son alumnos nuestros”, agregó la inspectora.

Fue el ministro Quinteros quien puso en perspectiva la gravedad del hecho y resaltó la respuesta de las autoridades escolares. “Primero quiero destacar las rápidas actuaciones de las autoridades de la escuela que llamaron a la Policía, pudo acudir al lugar y se procedió a la aprehensión del menor”, afirmó el funcionario en declaraciones a TN. El caso quedó en manos del fiscal que interviene por turno, según precisó el propio ministro.

Quinteros no esquivó la dimensión del problema. “A nosotros nos preocupa mucho esto. Es la primera vez que tenemos un caso de un menor con un arma. La pregunta que nos tiene que interpelar como sociedad es por qué un chico de 14 años va a un colegio con un revólver, con balas, estaba cargado”, afirmó ante TN.

El funcionario aprovechó la ocasión para retomar un planteo que, según dijo, lleva tiempo instalado desde su cartera: el desarme voluntario. “Nosotros hace mucho tiempo venimos planteando el desarme voluntario, que tenemos que avanzar para que no haya un arma en un hogar que termine en la cintura de un chico y termine en un colegio”, sostuvo.

“Los colegios son un centro de formación y educación para el futuro, no que sean un lugar donde sucedan este tipo de situaciones”, cerró Quinteros en sus declaraciones al canal de noticias. Las actuaciones quedaron en manos de las autoridades correspondientes para avanzar con la investigación del caso.

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