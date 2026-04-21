Xbox baja el precio de Game Pass: así quedó el costo de la suscripción

Xbox reduce el precio de Game Pass tras reconocer que la suscripción era demasiado costosa para los jugadores.

Xbox tomó la decisión de reducir el precio de su servicio de suscripción Game Pass en todo el mundo, luego de haber pasado unos días después de que la nueva CEO, Asha Sharma, asegurará que el servicio era demasiado costoso para los jugadores.

Esta modificación también trae la noticia de que los próximos títulos de Call of Duty ya no estarán disponibles desde el día de su lanzamiento en esta suscripción.

Por qué Xbox cambio los precios de Game Pass

La revisión del valor de Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass se produce tras meses de señales de insatisfacción entre los usuarios por el anterior esquema tarifario. La percepción de que la suscripción se había vuelto demasiado costosa, especialmente después de la subida del 50% en 2025, motivó a la compañía a buscar una fórmula más atractiva.

Asha Sharma, nueva CEO de Microsoft Gaming, tuvo un papel central en este cambio. Tras asumir el puesto luego de la salida de Phil Spencer, Sharma declaró que el servicio “se había vuelto demasiado caro para los jugadores” y que era necesario replantear la ecuación de valor.

La nueva CEO de Microsoft Gaming, Asha Sharma, lideró el ajuste de precios de Xbox Game Pass y replanteó la oferta de valor.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en el acceso a Call of Duty en Game PAss

La nueva política de precios viene acompañada de una decisión clave: los nuevos títulos de Call of Duty dejarán de estar disponibles como lanzamientos día uno en Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Esto significa que, a diferencia de años anteriores, los suscriptores no podrán acceder a la última entrega de la franquicia en el mismo momento de su estreno.

A partir de ahora, los nuevos juegos de Call of Duty se sumarán a Game Pass durante el año siguiente de su salida oficial al mercado. Los títulos de la saga que ya forman parte de la biblioteca seguirán estando disponibles para los usuarios actuales, por lo que la medida afecta únicamente a los lanzamientos futuros.

Esta restricción, según la dirección de Xbox, es el elemento clave que permitió viabilizar la rebaja en los precios de la suscripción. Microsoft argumenta que el ajuste busca equilibrar la oferta del catálogo con un costo que resulte más accesible, sin dejar de ofrecer una amplia selección de juegos y beneficios.

El cambio en acceso a Call of Duty permite a Xbox equilibrar la reducción de tarifa con una oferta sostenible de juegos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son los nuevos precios de Game Pass

La reducción en el precio de Xbox Game Pass ya es efectiva y presenta cifras concretas en diferentes regiones. En Europa, el plan Ultimate pasó de 26,99 euros a 20,99 euros mensuales, mientras que el PC Game Pass bajó de 14,99 a 12,99 euros. En Estados Unidos, el Ultimate ahora cuesta $22,99 al mes (antes $29,99) y el PC Game Pass queda en $13,99 (antes $16,49).

En América Latina, el ajuste también se refleja en valores específicos por país en su moneda local:

Colombia:

Essential: $29.900 al mes

Premium: $39.900 al mes

Ultimate: $49.900 al mes

Argentina:

Essential: $8.999 al mes

Premium: $11.999 al mes

Ultimate: $18.999 al mes

México:

Essential: $169 al mes

Premium: $219 al mes

Ultimate: $339 al mes

Chile

Essential: $7.490 al mes

Premium: 3 meses por $22.4901

Ultimate: $11.990 al mes

A pesar del nuevo esquema, los suscriptores de Game Pass Ultimate conservan acceso a cientos de juegos y estrenos destacados, salvo Call of Duty día uno.

Las suscripciones Xbox Game Pass Essential y Xbox Game Pass Premium mantienen sus precios en la mayoría de las regiones. Los cambios se aplican únicamente a las versiones Ultimate y PC Game Pass, que son las de mayor alcance y prestaciones dentro de la plataforma.

A pesar del cambio en la política de lanzamientos, los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate continúan teniendo acceso a cientos de juegos tanto en consolas Xbox como en PC, junto con ventajas en títulos seleccionados, multijugador en línea para consolas y la inclusión de grandes estrenos desde el primer día, con la excepción mencionada de Call of Duty.