Descarga gratis este juego de Batman en Epic Games Store por tiempo limitado

El videojuego The Telltale Batman Shadows Edition está disponible de forma gratuita en Epic Games Store por tiempo limitado.
Esta edición invita a los jugadores a explorar el universo oscuro de Telltale’s Batman, presentando una visión renovada de la personalidad fragmentada del Caballero Oscuro y de la ciudad de Gotham.
PUBLICIDAD
La versión incluye gráficos recoloreados manualmente y texturas remasterizadas, lo que mejora la experiencia visual y destaca la narrativa compleja característica de la saga.
The Telltale Batman Shadows Edition reúne los diez episodios desarrollados por Telltale Games, distribuidos en dos temporadas, en un solo título integral.
PUBLICIDAD
El contenido incluye: • Batman: The Telltale Series (episodios 1 al 5) • Batman: El Enemigo Dentro (episodios 1 al 5) • Batman Shadows Mode
Cómo acceder a este juego de Batman gratis
Para obtener The Telltale Batman Shadows Edition gratis, debes ingresar a la Epic Games Store antes del 21 de mayo. Solo necesitas una cuenta activa en la plataforma; si aún no tienes una, puedes registrarte de manera gratuita.
PUBLICIDAD
Una vez dentro de la tienda digital, busca el título en la barra de búsqueda y selecciona la opción “Obtener”. El videojuego se añadirá automáticamente a tu biblioteca, donde podrás descargarlo y jugarlo cuando desees.
Qué otros juegos gratuitos hay en Epic Games Store
Otros juegos gratis en Epic Games Store son:
PUBLICIDAD
- Ruins of Tearlyn DEMO
- Shroom Bound
- Spray N’ Pray
- Dead Rails
- Neon Express
- Pixel Gun 3D
- Idle Guy
- Tractor Racers
- Super Meat Boy 3D Demo
- Perceptum Demo
- Trenches
- Retired Steel
- LetMeSee_Demo
- ChromaGun 2 - Dye Hard Demo
- Tractor Racers Demo
- GRIMPS demo
- Starmasons
- Game of Thrones Winter is Coming
- Seven Knights Re:BIRTH
- Shattered Chess Demo
- STALCRAFT: X
- Go Ape Ship!
- Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)
- Free PT Pack (Emotes & Gestures)
- Windrose Demo
- Boing! Demo
- Defend The King
- Crimson Oath Demo
- Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!
- Mad King Redemption Demo
- Letherfall
- TRIB3: Beta
- Karthikeya: Wake Up To Reality
- Mega Carrier Simulator Demo
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack
- GetHigh.EXE Demo
- Incorporeal
- The Silence After
- Help Is On The Way
- Ys X: Proud Nordics - Freebie Set
- Vanished Puzzle Quest
- ARIE: Moonprayer Demo
- Backrooms: Lost Signal Demo
- SKYBLITZ Demo
- Astro Burn Demo
- Netherak Demons
- Three Kingdoms Defense
- Sunderfolk
- Reconstruction of the church in Olszowka
- PMR: Ford Falcon V8 2013
- Don’t Mess With Erkuí (Demo Version)
- TOMAK: Save the Earth Regeneration
- Gilded Gloom
- Kernel Hearts Demo
- AI LIMIT Fragua de Guerra de Eirene
- Steam to Teach Physics 101
- Crime Boss: Rockay City Modkit - Beta abierta
- Clone Drone in the Danger Zone
- Chronicles of Tal’dun: the Remainder - Demo
- Decentraland
- Spellfarers
- REMATCH - Nova Prime Outfit
- HORDEKILL
- Wayfinder Mod Editor
- Tukoni: Forest Keepers Demo
- Warborne Above Ashes
- Warzone
- Fuga: Melodies of Steel 3 - Prueba
- Sonic Racing: CrossWorlds - Demo
- skate.
- Destiny Code Demo
- The Last Caretaker Demo
- Interrogator 2 Demo
- Pazleum Demo
- Train Sim World PC Editor (Beta)
- Feverdream: Rainbow Chaser
- Godzilla x Kong: Titan Chasers
- Legends of Elysium
- EA SPORTS FC 26 SHOWCASE
- Sonic Racing: CrossWorlds - Extreme Gear «Blue Star»
- Oman Science 7
- Bladesong Demo
- Project Freefall
- Ember and Blade - Demo
- Blue Protocol: Star Resonance
- Operation:Tango - Friend Pass
- Masks of the Void Infinity
- Star Trek Online – Miniature Spore Relay Pack
- The Four Kings Casino and Slots
- Ire: A Prologue Demo
- Eternal Strands
- Amethyst Ambition Cowl Pack
- Dremica
- Byte Wars
- Pro Basketball Manager 2026 DataEditor
- Morimens
- Where Winds Meet
- ChronosWorlds
- Rocket Bot Royale
- Surviving Mars: Relaunched - Interplanetary Codex
En qué otro sitio encontrar juegos gratis para PC
Además de Epic Games Store, Steam es otra plataforma reconocida donde puedes encontrar juegos gratis para PC.
Steam actualiza regularmente su catálogo de títulos gratuitos, permitiendo a los usuarios acceder a una variedad de propuestas sin costo. Para descubrir estas opciones, solo debes ingresar a la tienda, filtrar por “gratuitos” y explorar las alternativas disponibles.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD