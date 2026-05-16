Descarga gratis este juego de Batman en Epic Games Store por tiempo limitado

El videojuego The Telltale Batman Shadows Edition presenta una nueva forma de explorar la personalidad del Caballero Oscuro y de la ciudad de Gotham

Primer plano de Batman en una imagen en blanco y negro, mostrando su rostro con la máscara, las orejas puntiagudas y ojos blancos brillantes
El videojuego The Telltale Batman Shadows Edition está gratis en Epic Games Store por tiempo limitado. (Epic Games)

El videojuego The Telltale Batman Shadows Edition está disponible de forma gratuita en Epic Games Store por tiempo limitado.

Esta edición invita a los jugadores a explorar el universo oscuro de Telltale’s Batman, presentando una visión renovada de la personalidad fragmentada del Caballero Oscuro y de la ciudad de Gotham.

Captura de pantalla de la página de la tienda del videojuego The Telltale Batman Shadows Edition, mostrando a Batman en blanco y negro con ojos brillantes y la oferta gratuita
Incluye los diez episodios de Telltale Games en dos temporadas. (Epic Games)

La versión incluye gráficos recoloreados manualmente y texturas remasterizadas, lo que mejora la experiencia visual y destaca la narrativa compleja característica de la saga.

The Telltale Batman Shadows Edition reúne los diez episodios desarrollados por Telltale Games, distribuidos en dos temporadas, en un solo título integral.

El contenido incluye: • Batman: The Telltale Series (episodios 1 al 5) • Batman: El Enemigo Dentro (episodios 1 al 5) • Batman Shadows Mode

Para conseguirlo sin costo, entra a Epic Games Store antes del 21 de mayo.

Cómo acceder a este juego de Batman gratis

Para obtener The Telltale Batman Shadows Edition gratis, debes ingresar a la Epic Games Store antes del 21 de mayo. Solo necesitas una cuenta activa en la plataforma; si aún no tienes una, puedes registrarte de manera gratuita.

Una vez dentro de la tienda digital, busca el título en la barra de búsqueda y selecciona la opción “Obtener”. El videojuego se añadirá automáticamente a tu biblioteca, donde podrás descargarlo y jugarlo cuando desees.

Qué otros juegos gratuitos hay en Epic Games Store

Otros juegos gratis en Epic Games Store son:

  • Ruins of Tearlyn DEMO
  • Shroom Bound
  • Spray N’ Pray
  • Dead Rails
  • Neon Express
  • Pixel Gun 3D
  • Idle Guy
  • Tractor Racers
  • Super Meat Boy 3D Demo
  • Perceptum Demo
  • Trenches
Un joven juega un videojuego de carreras en una computadora de escritorio con iluminación LED y monitor curvo en un entorno moderno, acompañado de refrescos y snacks sobre el escritorio.
El juego se suma automáticamente a tu biblioteca para descargarlo cuando desees.
  • Retired Steel
  • LetMeSee_Demo
  • ChromaGun 2 - Dye Hard Demo
  • Tractor Racers Demo
  • GRIMPS demo
  • Starmasons
  • Game of Thrones Winter is Coming
  • Seven Knights Re:BIRTH
  • Shattered Chess Demo
  • STALCRAFT: X
  • Go Ape Ship!
  • Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)
  • Free PT Pack (Emotes & Gestures)
  • Windrose Demo
  • Boing! Demo
Joven sonriente sentado en un sofá jugando un videojuego de Epic Games en su celular, con televisión al fondo
Epic Games Store ofrece juegos gratuitos cada semana.
  • Defend The King
  • Crimson Oath Demo
  • Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!
  • Mad King Redemption Demo
  • Letherfall
  • TRIB3: Beta
  • Karthikeya: Wake Up To Reality
  • Mega Carrier Simulator Demo
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack
  • GetHigh.EXE Demo
  • Incorporeal
  • The Silence After
  • Help Is On The Way
  • Ys X: Proud Nordics - Freebie Set
  • Vanished Puzzle Quest
  • ARIE: Moonprayer Demo
  • Backrooms: Lost Signal Demo
  • SKYBLITZ Demo
  • Astro Burn Demo
  • Netherak Demons
  • Three Kingdoms Defense
  • Sunderfolk
Una mujer de espaldas con auriculares juega un videojuego de carreras en un setup de PC con tres monitores retroiluminados en morado y azul.
Solo necesitas una cuenta gratuita para acceder a las promociones.
  • Reconstruction of the church in Olszowka
  • PMR: Ford Falcon V8 2013
  • Don’t Mess With Erkuí (Demo Version)
  • TOMAK: Save the Earth Regeneration
  • Gilded Gloom
  • Kernel Hearts Demo
  • AI LIMIT Fragua de Guerra de Eirene
  • Steam to Teach Physics 101
  • Crime Boss: Rockay City Modkit - Beta abierta
  • Clone Drone in the Danger Zone
  • Chronicles of Tal’dun: the Remainder - Demo
  • Decentraland
  • Spellfarers
  • REMATCH - Nova Prime Outfit
  • HORDEKILL
  • Wayfinder Mod Editor
  • Tukoni: Forest Keepers Demo
  • Warborne Above Ashes
  • Warzone
  • Fuga: Melodies of Steel 3 - Prueba
  • Sonic Racing: CrossWorlds - Demo
  • skate.
Un hombre con auriculares juega en una configuración de PC con dos monitores y un teclado iluminado, con un letrero del logo de Epic Games Store en la pared.
Puedes explorar títulos gratuitos desde la sección "Free Games".
  • Destiny Code Demo
  • The Last Caretaker Demo
  • Interrogator 2 Demo
  • Pazleum Demo
  • Train Sim World PC Editor (Beta)
  • Feverdream: Rainbow Chaser
  • Godzilla x Kong: Titan Chasers
  • Legends of Elysium
  • EA SPORTS FC 26 SHOWCASE
  • Sonic Racing: CrossWorlds - Extreme Gear «Blue Star»
  • Oman Science 7
  • Bladesong Demo
  • Project Freefall
  • Ember and Blade - Demo
  • Blue Protocol: Star Resonance
  • Operation:Tango - Friend Pass
  • Masks of the Void Infinity
  • Star Trek Online – Miniature Spore Relay Pack
  • The Four Kings Casino and Slots
  • Ire: A Prologue Demo
  • Eternal Strands
  • Amethyst Ambition Cowl Pack
  • Dremica
  • Byte Wars
Una persona joven sonríe con entusiasmo ante un monitor que muestra la plataforma Steam.
Steam también cuenta con una amplia selección de juegos gratuitos para PC.
  • Pro Basketball Manager 2026 DataEditor
  • Morimens
  • Where Winds Meet
  • ChronosWorlds
  • Rocket Bot Royale
  • Surviving Mars: Relaunched - Interplanetary Codex

En qué otro sitio encontrar juegos gratis para PC

Además de Epic Games Store, Steam es otra plataforma reconocida donde puedes encontrar juegos gratis para PC.

Steam actualiza regularmente su catálogo de títulos gratuitos, permitiendo a los usuarios acceder a una variedad de propuestas sin costo. Para descubrir estas opciones, solo debes ingresar a la tienda, filtrar por “gratuitos” y explorar las alternativas disponibles.

